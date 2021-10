Alors maintenant qu’ils ont « gagné », ils se rendent compte qu’ils ne sont pas prêts à gouverner. S’ils avaient été mieux éduqués en histoire, cela ne serait peut-être pas devenu un tel bourbier. Mais les talibans deviennent rapidement leur propre pire ennemi en raison d’une mauvaise compréhension pour même planifier un avenir.

« Nous avons lutté et combattu dans l’extrême pauvreté. Maintenant, nos dirigeants sont au pouvoir et ont des voitures de luxe et de nombreuses installations, mais la majorité des moudjahidines n’ont pas de salaire et leurs familles sont dans une situation pire », explique le combattant, qui utilise un seul nom.

Mais les talibans constatent rapidement qu’il est plus facile de gagner une guerre que de gouverner, disent les analystes, et sont dépassés par le défi de nourrir et d’assurer des services à quelque 40 millions de personnes. www.yahoo.com/…