Pourquoi nous sommes si obsédés par les nonnes

Devinez-moi ceci : quand une nonne n’est-elle pas seulement une nonne ?

Réponse : quand elle est une icône de la culture pop.

La femme à la guimpe fascine depuis longtemps les cinéastes et les conteurs, mais ces derniers temps, l’intérêt semble s’être accéléré – et pas seulement avec la sortie ce week-end de Benedetta typiquement sauvage de Paul Verhoeven, ou du roman acclamé de Lauren Groff Matrix, ou de la récente série FX basé sur le Narcisse noir. Et bien que les histoires de nonnes entrent dans toutes sortes de catégories, de l’horreur et la romance au drame et à la comédie, elles s’appuient généralement sur la même tension dramatique : le potentiel inhérent, qu’il soit exercé ou non, pour les femmes des ordres religieux organisés de constituer une menace pour hiérarchie religieuse dominée par les hommes.

Quel genre de pouvoir, exactement, une religieuse exerce-t-elle ? Ayant fait vœu de poursuivre une vie consacrée au service religieux en tant qu’épouse du Christ, elle est vénérée et mise à part. Un couvent est, d’un certain point de vue, une sorte de refuge. Pendant des siècles, c’était un endroit pour une femme qui ne voulait pas se marier ou n’avait aucune perspective de trouver le respect et un avenir (ou, plus sombre, pour une femme d’être cachée par sa famille). Une femme qui voulait s’instruire pouvait entrer dans un couvent. La plupart de ses interactions quotidiennes seraient avec d’autres femmes. Pour certains, cela pourrait ressembler, du moins sous certains angles, à un endroit où aller si vous ne vouliez tout simplement plus traiter avec des hommes.

Le drame de 1947 de Powell et Pressburger, Black Narcissus, est un classique du sous-genre des films de nonnes.Universal Pictures

Mais, bien sûr, la hiérarchie plus large dans laquelle le couvent existe est dominée par les hommes. Les sœurs peuvent accomplir certains types de devoirs religieux et de dévotion, mais les fonctions les plus importantes de l’église – dire la messe, accomplir les sacrements – sont toujours réservées aux hommes, dont le sexe les rend éligibles pour remplacer le Christ lui-même. Un couvent est finalement surveillé par un homme. Le pouvoir de décision des sœurs est limité par les hommes.

Est-ce que cela décrit précisément ce que c’est que d’être religieuse ? Pas nécessairement, et pas tout le temps. Mais pour l’imagination fertile, il y a une tension inhérente là-dedans, il n’est donc pas surprenant que les conteurs adorent s’y attarder. Un groupe de femmes instruites vivant et travaillant ensemble pourrait avoir des idées orientées dans des directions féministes ; Que doivent-ils faire? Un couvent pouvait ressembler à une utopie féminine, mais qui dépendrait des hommes pour survivre. Lorsque les femmes veulent défier la hiérarchie masculine, en particulier lorsque cette hiérarchie est corrompue, que se passe-t-il ensuite ?

Ces questions ont surgi dans des exemples de films notables au cours des dernières années, allant du drame polonais Ida de 2013 à l’indie rauque et torride de 2017 Les petites heures. En 2016, Les Innocents ont exploré une tragédie historique dans un couvent français ; en 2017, le noviciat a transformé les troubles post-Vatican II dans un couvent américain en mélodrame. La liste pourrait s’allonger (n’oublions pas l’épisode de Conjuring de 2018 The Nun), mais ce qui est clair, c’est la gamme et la variété d’histoires que la vie religieuse mise à part offre – bien qu’avec des degrés de respect, de dévotion et de réalité très variables.

On est loin du premier boom du cinéma de nonnes. Les femmes dans les ordres religieux ont fourni la base des films presque depuis le début des films. Certains d’entre eux, comme l’original Black Narcissus en 1947 et The Sound of Music en 1965, sont parmi les plus célèbres du cinéma. Et dans les années 1970, le genre de la « nunsploitation » – dont Benedetta est certainement l’héritier – a atteint son apogée, principalement dans le cinéma européen et japonais. Les films de nunsploitation sont salaces, souvent hypersexualisés et critiquent fréquemment les pratiques, les rituels et l’autorité de l’Église catholique, une décision audacieuse en particulier dans les pays où le catholicisme est la foi dominante. (Cela n’a jamais été vrai au Japon, mais là-bas, la non-sploitation était souvent interprétée comme une grève contre un oppresseur étranger potentiel.)

Virginie Efira dans Benedetta.IFC Films

Benedetta prend cet héritage et le suit, une décision sans surprise du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. (C’est le gars qui nous a donné des Showgirls, après tout.) Basé sur le livre de 1986 de Judith C. Brown, Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, c’est un conte rauque basé sur l’histoire vraie de Benedetta Carlini (joué dans le film de Virginie Efira), qui a rejoint le riche couvent de la Mère de Dieu comme une fille au début du 17e siècle. Elle est devenue l’abbesse et une mystique, scandalisant Rome contre-réforme; elle a accompli des miracles, revenant même apparemment à la vie après sa mort, et était également connue pour sa sexualité, en particulier sa relation avec une jeune nonne, sœur Bartolomea.

Verhoeven augmente le sexe (attention, c’est un film assez explicite), mais peut-être pas au degré auquel vous pourriez vous attendre. Benedetta n’est pas, fondamentalement, juste un jeu de nonnes lesbiennes. Il s’agit d’une hiérarchie religieuse remplie de personnes qui ont très peu de foi en Dieu mais qui ont trouvé dans l’église un moyen d’accéder au pouvoir et de se tenir debout. Charlotte Rampling, qui joue l’abbesse du couvent lorsque Benedetta rejoint pour la première fois (et qu’elle dépose plus tard), est la figure la plus tragique et la plus intéressante du film : une femme qui ne croit pas vraiment en Dieu, ou aux miracles de Benedetta, mais est prête à regarder dans l’autre sens si cela signifie que leur couvent pourrait en bénéficier.

Benedetta traite également de la politique de l’église, fondamentalement corrompue et égoïste, plus intéressée par le gain personnel et la vie décadente que la peste qui empiète lentement et le bien-être spirituel des fidèles. Dans ce film, cela est incarné par le nonce (joué par Lambert Wilson), l’ambassadeur papal et un hypocrite géant.

Il y a un élément de fantaisie évident dans l’attirance du profane pour les histoires de la vie de couvent. Pour beaucoup d’entre nous, le couvent ressemble à une autre réalité de celle dans laquelle la plupart d’entre nous vivons. C’est un monde régi par un ensemble strict de règles et de rôles, habité par des femmes qui portent souvent des uniformes, des costumes inhabituels et s’adressent les unes aux autres comme « Sœur . » (Il y a une raison pour laquelle Frank Herbert, en créant la fraternité Bene Gesserit à Dune, a emprunté les conventions de nommage et d’autres éléments des ordres monastiques féminins pour le sien, les femmes qui donnent le vrai pouvoir dans la galaxie.)

Et il y a un appel à l’incarnation inhérente des histoires – c’est pourquoi beaucoup d’entre elles s’appuient si fortement sur l’examen des désirs sexuels des sœurs, sublimés ou non. Les corps sont souvent importants dans ces récits, et les histoires de saintes sont également souvent liées au désir physique, à la douleur et même au mal – pensez au film d’horreur époustouflant de cette année, Saint Maud.

Morfydd Clark à Saint Maud.A24

Mais c’est à cette question de l’autorité masculine menacée que nous revenons sans cesse. Le roman Matrix de Lauren Groff tire son nom du rôle que Marie de France, la religieuse du XIIe siècle en son centre, a joué dans son couvent. (« Matrix » signifie « mère », comme dans Mère Supérieure.) Marie, dans la vraie vie, était un poète et une énigme pour l’histoire ; La version magnifiquement et troublante de Groff de sa vie raconte sa restauration du couvent où elle est envoyée comme abbesse. Ses réformes et ses initiatives – sournoises au début, puis de plus en plus audacieuses – transforment le couvent d’un enfer humide en une utopie florissante, entouré d’un véritable labyrinthe pour protéger leurs primes. Comme on pouvait s’y attendre, les réformes de Marie irritent les autorités masculines, ecclésiastiques et laïques ; finalement, elle va jusqu’à assumer des fonctions sacerdotales, alarmant également ses propres religieuses.

Mis à part la formidable narration, Matrix est convaincant pour offrir une vision d’une religieuse féministe – on pourrait même dire une féministe séparatiste radicale – qui n’est pas «modernisée» tant qu’elle comprend l’opportunité qui s’offre à elle, la saisissant et trouvant un immense sens dans son travail. L’état d’esprit de Marie est profondément médiéval, mais cela nous rappelle que les gens ont toujours été des gens, avec des désirs, des frustrations, des misères et des ambitions. Comme dans Benedetta, le désir sexuel orienté vers d’autres femmes entre également dans le conte, mais ce n’est pas simplement salace; c’est une façon de montrer à quel point Marie, ou n’importe laquelle d’entre elles, a vraiment le sentiment d’avoir besoin d’hommes. Et cela, pour les hommes puissants qui veulent ce qu’ils ont, est effrayant.

Soyons parfaitement clairs : beaucoup, sinon la plupart, des histoires sur les nonnes ne sont pas racontées par de fervents catholiques. De nombreuses femmes dans les ordres religieux pourraient fortement s’opposer à la représentation de leur vie, ou au fait que leurs vœux sérieusement pris soient des sources de divertissement obscène. Même le conte le plus soigneusement rendu contiendra forcément des fausses déclarations et des fabrications.

Mais en tant que culture, nous y revenons néanmoins, encore et encore, et cette tension – la possibilité d’affronter l’autorité masculine tout en opérant en son sein – en est sûrement une des raisons. On pourrait comparer de manière fructueuse (si incomplète) l’attrait des histoires de nonnes à la raison pour laquelle nous sommes attirés par les histoires de sorcières, qui visent explicitement à bouleverser les structures patriarcales, en particulier religieuses. Ces derniers marchent simplement en dehors du système ; les premiers appliquent une pression de l’intérieur.

Les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie dans les Cœurs Rebelles. Découverte Plus

C’est pourquoi le meilleur exemple cette année pourrait être le documentaire Rebel Hearts, qui raconte l’histoire passionnante des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Los Angeles. Dans les années 1960, suivant les directives de Vatican II, les sœurs ont commencé à proposer et à faire des changements dans leur communauté, de la façon dont elles parlaient et priaient entre elles aux vêtements qu’elles portaient. Beaucoup de sœurs ont travaillé activement pour des causes progressistes, telles que l’opposition à la guerre du Vietnam et le soutien aux initiatives de justice sociale. Parmi eux se trouvaient sœur Corita Kent, dont les œuvres d’art qui examinent souvent le vrai sens de l’œuvre de Jésus (en particulier dans des thèmes comme l’amour du prochain et la justice) ont suscité un large intérêt dans le monde entier mais une condamnation de certains coins de l’église.

Dans leurs réformes de vie, ils suivaient les instructions du pape Paul VI – mais leur archevêque, le cardinal James Francis McIntyre, s’y était fermement opposé, voyant un défi à son autorité. En fin de compte, il a retiré les sœurs de l’enseignement dans les écoles du diocèse de Los Angeles et leur a finalement ordonné de revenir à leurs anciens modes de vie ou de renoncer à leurs vœux. Finalement, les sœurs ont décidé de quitter l’organisation formelle de l’Église catholique et se sont réorganisées en Communauté du Cœur Immaculé, un groupe œcuménique de laïcs qui adorent, prient et servent ensemble.

Rebel Hearts est la rare version édifiante et réelle de l’histoire familière de femmes religieuses défiant la hiérarchie, notamment parce que vous pouvez voir clairement que c’est leur désir de suivre l’exemple du Christ du mieux qu’elles peuvent qui les éloigne d’un monde terrestre. autorité qu’ils ne peuvent plus suivre. C’est un autre ajout à la riche variété de cadres de narration que les femmes des ordres religieux ont toujours fournis. Qu’elles soient érotiques, hilarantes, déchirantes, inspirantes ou une combinaison des deux, il y a une chose que chaque histoire sur les nonnes parvient à être : scandaleuse, de la meilleure des manières.

Matrix est sorti le 7 septembre. Benedetta est sorti en salles le 3 décembre et sera diffusé sur les plateformes numériques le 21 décembre. Coeurs rebelles est sorti en juin et est diffusé sur Discovery+.