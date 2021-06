Pourquoi nous sommes tous soudainement obsédés par le vin anglais

E

les vins anglais n’ont pas tendance à figurer sur le radar de la plupart des gens.

Habituellement relégués dans des magasins de niche ou cachés dans un coin de supermarché poussiéreux, ils ne sont pas très recherchés à côté des classiques italiens et français. Mais les temps changent. L’industrie vinicole anglaise bouillonne tranquillement (littéralement) depuis des années maintenant et les gens commencent à s’en rendre compte. Le Brexit a roulé, la pandémie nous a enfermés et maintenant, le vin à nos portes a un vrai moment. Les ventes de Waitrose, qui stocke plus de 100 vins anglais et gallois, ont grimpé de 46% par rapport à 2020 de janvier à mai seulement cette année ; Alors qu’est-ce qui se cache derrière ce boom soudain ?

Pour les vignerons, c’est un travail en cours. Alors que les températures augmentent à travers le Royaume-Uni (merci, le changement climatique), les raisins poussant sur notre sol crayeux ont prospéré, avec des vignobles du Kent, du Sussex, de l’Essex, du Devon et des Cornouailles tous florissants. Au cours des 10 dernières années seulement, il y a eu six millésimes de vin (quand il y a suffisamment de raisins de qualité d’une seule année pour faire un lot de vin), contre seulement deux dans les années 2000. Mais il y a aussi un élément de relations publiques dans la popularité du vin anglais. Ivan et Charlotte Weightman, le duo à l’origine du vignoble de South Downs Wolstonbury, reconnaissent la nécessité de bâtir la confiance dans un vin relativement nouveau sur la scène mondiale. « Il faut du temps pour cultiver la vigne et faire du vin, et il faut également du temps pour gagner en confiance. Un nouvel acteur sur ce marché mondial doit se forger une identité dans son ensemble afin que les consommateurs sachent à quoi s’attendre », expliquent les Weightmans.

Le vignoble de Wolstonbury

/ Wolstonbury

Wolstonbury, une ferme de 90 acres au pied de Wolstonbury Hill, a planté son premier vignoble en 2015 et compte maintenant neuf acres de vignobles de craie où poussent les raisins Bacchus, Reichensteiner, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Alors que les vins effervescents détiennent une part importante de 71 pour cent du marché du vin anglais et sont ce à quoi la plupart des gens sont habitués sur le sol national, les vins tranquilles sont également plus que jamais choisis. «Je pense que la pandémie et le Brexit ont accéléré [the boom in English wine] dans une certaine mesure, les consommateurs sont désireux d’acheter localement », explique Charlotte.

Chris White, PDG de Denbies Wine Estate, l’un des plus grands producteurs de vin du Royaume-Uni depuis 1986, a également trouvé une doublure argentée à la pandémie. “Nos ventes de vin au cours de la dernière année ont connu une augmentation de 500 %, ce qui a compensé dans une certaine mesure la baisse de notre activité hôtelière”, a-t-il déclaré, car Denbies propose généralement des visites, des dégustations et un restaurant. Wolstonbury a également trouvé une occasion en or de commencer à vendre son vin dans son magasin Cellar Door à Noël dernier, après que les promeneurs eurent épuisé leurs itinéraires de verrouillage et trouvé une tranche d’évasion dans le vignoble.

L’aspect communautaire de l’approvisionnement en vin local n’est pas perdu pour ses producteurs. Chapel Down, le principal producteur de vin d’Angleterre, a récemment lancé une campagne célébrant ses producteurs, cueilleurs, actionnaires et clients pour créer une vision plus « démocratique de la [sparkling wine] industrie’. « Nous savons que les consommateurs ne s’engagent pas dans le message exclusif et trop raffiné des vins mousseux d’autrefois », explique Mark Harvey, directeur commercial. « Ils veulent se connecter et faire partie de la communauté derrière leurs marques. »

Charlotte et Ivan Weightman dans leur vignoble de Wolstonbury dans les South Downs, avec leurs trois enfants

/ Wolstonbury

Les Weightman sont également investis dans la communauté autour de leur entreprise. «Pour nous, en tant que viticulteurs, nous acquérons une énorme expérience de nos consommateurs. Ils veulent adhérer à une histoire, à un rêve et sentir qu’ils en font partie. Nous n’avons rencontré personne à notre porte qui ne soit pas enthousiaste à l’idée d’acheter localement. Et si l’année écoulée est quelque chose qui se passe, ils ne le seront probablement pas.