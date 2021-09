Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui parlent de ce que nous faisons dans l’ombre ?

in

En raison de son amour pour le film de 1994 Entretien avec le vampire, Guillermo est désespéré de devenir un vampire et est très dévoué à Nandor. Pourtant, comme la série le révèle plus tard, Guillermo est en fait le descendant de Van Helsing et a le don de tuer des vampires. Alexa, joue Alanis Morissette‘s “Ironique”.

Quant aux vampires eux-mêmes ? La relation de Laszlo et Nadja a inspiré une multitude de moments citables. “Laszlo est mon gros ours fou et sauvage”, note Nadja à propos de leur romance excentrique dans la première saison, “et nous adorons nous chasser dans la maison.”

Après que des images montrent Nadja menaçant de tuer son partenaire immortel, elle ajoute: “Nous passons un bon moment ensemble.”

Ne vous inquiétez pas pour Laszlo, il assassine plus tard l’amant humain de Nadja, Jeff (Jake Mcdorman). L’amour ne meurt jamais, n’est-ce pas ?