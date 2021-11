Pourquoi n’y a-t-il pas plus de musiciens de black heavy metal ? Terrance Hobbs de Suffocation pèse

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de « Landry.Audio », SUFFOCATION guitariste Terrance Hobbs discuté du manque relatif de diversité raciale parmi les musiciens de heavy metal, le genre étant principalement dominé par les hommes blancs. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’il n’y avait pas plus de musiciens de black hard rock et de heavy metal, Terrance dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne sais pas. Je pense qu’ils sont là-bas – ne pense pas qu’ils ne le sont pas. Je pense juste que beaucoup d’entre eux n’ont pas eu le temps ou une chance ou un groupe qui les gens ont remarqué, pour dire: « Hé, il y a un gars noir dans le groupe. » Tu regardes vieux ENTERRÉ – ils avaient un black dans le groupe. Vous regardez HIRAX. Howard [Jones] de ANTIDÉMARREUR [ENGAGE]. Vous regardez TEMPLE CYCLONE, un autre groupe de Chicago — ils avaient un black. OCÉANO a un noir. LENG TCH’E a un noir. Il y a donc des groupes qui ont des blacks. PIÈCE DE JÉSUS, un autre groupe de Philadelphie ici – un type noir dans le groupe. VULVODYNIE d’Afrique du Sud – un noir dans le groupe. Donc, les frères sont là-bas, mec. Ils font de la grosse merde – ne pensez pas que ce n’est pas le cas. Ils ne jouent peut-être pas beaucoup au hockey, mais ils sont toujours là.

« Je pense pour nous [in SUFFOCATION], l’heure et le lieu, c’était juste une chose bizarre. Moi, il m’est arrivé de prendre une guitare quand j’avais 10 ou 11 ans, et à 13 ans, tout ce que je voulais faire, c’était juste jouer de la guitare. Alors je me suis enfermé dans une pièce et j’écoutais juste des choses qui avaient de la guitare ; ce n’était pas de la musique de danse. Et c’était lourd. Et puis quand nous étions au lycée – moi et Franc [Mullen, vocals] et Mike Smith [drums] et Doug Cerrito [guitar] — nous jouions le ‘Battle Of The Bands’, et nous voulions tous jouer de la musique heavy. Pour nous, c’était juste ce que nous voulions faire ; peu importait la couleur ou quoi que ce soit. Pour [SUFFOCATION‘s first record label] Roadrunner, à l’époque, Explosion nucléaire, Rechute, j’étais content qu’ils fassent attention à nous même si c’était comme ça. Parce qu’on ne savait jamais si ça allait être… Allons-nous signer, et vont-ils nous regarder comme si nous étions foutus ? … Vous ne saviez jamais comment quelqu’un allait le prendre. Et nous avons eu beaucoup de chance de ne pas avoir vraiment de problèmes. »

Dans une interview de 2020 avec Fil audio, SÉPULTURE leader Derrick vert, qui est noir, a déclaré que le sujet du racisme dans l’industrie de la musique peut être difficile à comprendre si ce n’est pas quelque chose qui vous affecte directement. « À moins que vous ne l’expérimentiez vraiment, il vous est alors difficile d’imaginer vraiment que cela se passe », a-t-il déclaré. « Mais cela se produit constamment. Cela existe partout dans le monde. » MAUVAIS LOUPS guitariste Docteur Coyle approuva en disant : « Allez dans un DIEU PARDONNE vidéo musicale sur Youtube et regardez les commentaires et demandez-vous s’il y a du racisme dans le métal. Il y a cette idée que si je ne l’ai pas vécu, alors ça ne doit pas exister. Cela évoque en quelque sorte cette idée des limites de l’empathie. Vous pouvez essayer de voir le monde à travers les yeux de quelqu’un d’autre, mais vous ne pouvez tout simplement pas. Et la vérité est que si quelqu’un a l’impression que c’est son expérience, même si je ne l’ai pas vécue, je dois lui donner la latitude d’exprimer son expérience. En disant que ça n’existe pas, c’est la définition de l’éclairage au gaz. »

Comme indiqué précédemment, SUFFOCATION sortira un album live, « Vivre en Amérique du Nord », le 12 novembre via Records d’explosion nucléaire.

SUFFOCATION a créé le modèle du genre brutal death metal au début des années 1990. Des albums marquants tels que « Effigie des oubliés » et « Percé de l’intérieur » a également inspiré la naissance des genres tech-death et slam death metal.

SUFFOCATIONle dernier LP studio de , « … de la lumière noire », est sorti en 2017.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).