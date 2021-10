Pourquoi Ole Gunnar Solskjaer a raison de choisir Scott McTominay et Fred au milieu de terrain défensif – Man United News And Transfer News

Une analyse intéressante de thedevilsdna.com a révélé que le double pivot du milieu de terrain de Scott McTominay et Fred représente la sélection correcte de l’équipe par le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

L’analyse commence par affirmer que « United a définitivement des problèmes sous Ole qui sont clairement liés à un manque de structures et de processus, ce qui donne lieu à beaucoup de variations et d’extrémités – et dans cette variation, Fred et Scott sont les hommes de milieu de terrain d’Ole. grâce à leur capacité d’adaptation.

« Les joueurs ne sont pas aidés par le système/la tactique. S’ils sont performants/se débrouillent, ce n’est pas vraiment à cause du système, mais malgré lui. United n’établit pas de schémas et de processus clairs pour faciliter les choses pour les joueurs pendant le match.’

L’auteur affirme ensuite que malgré la richesse des talents offensifs de United, sans système en place, l’équipe s’appuie sur l’intelligence individuelle et pour soutenir cela, « les joueurs qui ont la meilleure capacité à faire face sont les choix naturels ».

Ainsi, en tant que deux joueurs avec des statistiques élevées pour les actions défensives, la couverture du terrain et l’intensité, McTominay et Fred sont mieux adaptés que Paul Pogba, Donny van de Beek ou même Nemanja Matic dans la zone du milieu de terrain défensif.

Cependant, l’analyse continue de souligner que cette solution peut fonctionner pour une équipe de milieu de tableau mais pas pour celle qui a l’ambition de remporter des championnats.

«Peu importe à quel point Fred et Scott sont bons pour gagner le ballon, un système qui les oblige à autant d’actions défensives n’est probablement pas un système gagnant de toute façon.

« En bref, McFred est le meilleur dans ce qu’il fait et mérite de commencer pour cette raison, mais pour que United remporte des titres, aucun milieu de terrain ne devrait probablement faire ce qu’il fait en premier lieu.

«Ce n’est pas une plainte contre eux, c’est une plainte contre la tactique sous Ole.

« Si les problèmes fondamentaux ne sont pas résolus, aucun joueur ne peut donner le meilleur de lui-même. »

L’article conclut que :

«Ils sont les mieux adaptés au système avec lequel United joue actuellement. Mais la plus grande question est de savoir si c’est la voie pour l’avenir – que ce soit en répétant ce processus ou même en l’améliorant légèrement, United peut vraiment contrôler les transitions, dominer le milieu de terrain, créer efficacement, gagner de manière cohérente et remporter les trophées que les fidèles d’Old Trafford ont été. rêvant de.’

Jusqu’à ce que cette image plus globale soit abordée, il semblerait que les fans de United soient destinés à continuer à regarder « McFred » commencer la majorité des jeux, peu importe à quel point la décision peut être impopulaire.