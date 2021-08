Pourquoi OnlyFans a interdit le contenu à caractère sexuel explicite

Le logo OnlyFans sur un ordinateur portable hébergé à New York, États-Unis, le jeudi 17 juin 2021. Photographe : Gabby Jones / Bloomberg via .

(CNN Affaires) – La décision de jeudi de la plate-forme de créateurs OnlyFans de cesser bientôt d’héberger un large éventail de contenus sexuellement explicites envoie des ondes de choc sur Internet.

OnlyFans, un site Web avec 130 millions d’utilisateurs et plus de 2 millions de créateurs de contenu, est devenu synonyme de pornographie. Pour beaucoup, participer à l’application est une bouée de sauvetage : certains qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie ont eu recours au partage de vidéos explicites d’eux-mêmes sur OnlyFans pour aider à payer les factures. Beaucoup de ces travailleuses du sexe expriment maintenant leur indignation face à ce qu’elles considèrent comme une trahison d’OnlyFans envers une communauté qui a permis leur succès massif.

Tout le contenu explicite sur OnlyFans ne disparaîtra pas ; La simple nudité sera toujours autorisée, a déclaré la société, tant qu’elle se conforme aux autres politiques de la plate-forme. Seuls les “contenus contenant un comportement sexuellement explicite” – ce qui signifie vraisemblablement des actes sexuels devant la caméra – seront interdits, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les sociétés de capital-risque sont souvent prudentes lorsqu’elles investissent dans des plateformes qui hébergent du contenu pour adultes. Selon des documents internes obtenus par Axios, la popularité et les revenus d’OnlyFans ont grimpé en flèche pendant la pandémie, mais il a eu du mal à obtenir des investissements externes.

La décision d’OnlyFans est également le résultat d’une campagne beaucoup plus large et plus concertée ces dernières années sur des parties explicites d’Internet, conduite en grande partie par un groupe d’entreprises puissantes et de plus en plus affirmées : les processeurs de paiement qui, en coulisses, gèrent chaque glisser votre carte de crédit, que vous payiez l’essence, que vous fassiez l’épicerie ou, oui, que vous donniez un pourboire à un artiste chez OnlyFans.

Dans son annonce cette semaine, OnlyFans a déclaré que sa décision était motivée en vue de construire une plate-forme durable à long terme. “Ces changements sont destinés à répondre aux demandes de nos partenaires bancaires et prestataires de paiement”, a-t-il ajouté.

Seth Eisen, porte-parole de Mastercard, a déclaré à CNN Business qu’il n’était pas impliqué dans la décision d’OnlyFans de restreindre le contenu sur la plate-forme. “C’est une décision qu’ils ont prise eux-mêmes”, a déclaré Eisen. (D’autres processeurs de paiement n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.)

La décision d’OnlyFans d’attribuer son changement de politique aux sociétés de paiement est que le secteur financier s’est de plus en plus appuyé sur des sites qui partagent du contenu pour adultes. Mais le problème, disent-ils, n’est pas la simple prudence, mais l’exposition légale.

“Je pense que nous sommes au bord d’un changement culturel dans l’industrie financière qui prend cette question beaucoup plus au sérieux”, a déclaré Haley McNamara, vice-présidente du National Center for Sexual Exploitation, un groupe qui a commencé l’année dernière à faire pression sur les sociétés financières. d’agir de manière plus agressive sur les contenus sexuellement abusifs.

Les sociétés émettrices de cartes de crédit sont de plus en plus conscientes de leur exposition légale potentielle, a ajouté McNamara, qu’il s’agisse d’une action en justice pour trafic sexuel ou de matériel pédopornographique.

En décembre dernier, Discover, Mastercard et Visa ont annoncé qu’ils suspendraient les paiements à Pornhub, l’un des plus grands sites pornographiques du Web, à la suite d’allégations selon lesquelles le site aurait hébergé du matériel pédopornographique. En réponse, Pornhub a supprimé de son site toutes les vidéos qui n’étaient pas produites par des partenaires vérifiés et a mis en place le programme de vérification auquel tous les utilisateurs doivent se soumettre s’ils souhaitent publier du contenu pour adultes. Bien que Visa ait par la suite accepté de rétablir le service sur certains sites pour adultes appartenant aux parents de Pornhub, MindGeek, Pornhub reste isolé des processeurs de cartes de crédit ; la plateforme n’accepte toujours que les paiements par virement bancaire direct et les crypto-monnaies.

Puis, en avril, Mastercard a mis en place une série de nouvelles exigences régissant les transactions de contenu pour adultes. Cette décision, a déclaré Mastercard, visait à lutter contre le matériel adulte illégal.

“Les banques qui connectent les commerçants à notre réseau devront certifier que le fournisseur de contenu pour adultes dispose de contrôles efficaces pour surveiller, bloquer et, si nécessaire, supprimer tout contenu illégal”, a déclaré Mastercard.

Les plateformes seraient tenues de vérifier l’âge et l’identité de ceux qui ont posté et ont été capturés dans de la pornographie en ligne, a déclaré Mastercard, et devraient disposer d’un processus d’examen du contenu pour adultes avant sa publication. Les sites pour adultes devraient proposer un processus de plainte pouvant « répondre » au contenu illégal ou non consensuel dans un délai de sept jours, et permettre aux personnes représentées dans le contenu pour adultes de demander la suppression de ce contenu.

Les nouvelles règles ont révélé le pouvoir de l’industrie des paiements de façonner la façon dont des millions de personnes expérimentent Internet. Et Mastercard n’est pas seule.

“Mastercard est la plus proactive, [pero] nous avons également eu des conversations avec Visa et d’autres [redes] cartes », a déclaré McNamara. « Plusieurs processeurs de paiement attendent de voir comment les politiques de Mastercard se comportent. »

La démonstration de force du secteur financier a suscité les critiques des défenseurs des droits numériques qui affirment qu’ils se dépassent.

Un regard historique sur la transsexualité 1:16

“Visa et Mastercard, agissant ensemble, constituent actuellement un goulot d’étranglement pour les paiements en ligne”, ont écrit les défenseurs des droits numériques à l’Electronic Frontier Foundation. “Cela signifie que chaque politique arbitraire de ces deux sociétés peut être traduite en règles que tous les sites Web qui souhaitent traiter des paiements doivent suivre.”

Le rôle de l’industrie des paiements dans la formation d’Internet remonte à plusieurs années. En 2015, Visa, Mastercard et American Express ont mis fin aux services de Backpage.com, un site Web qui, selon une enquête sénatoriale pluriannuelle, avait sciemment facilité le trafic sexuel en acceptant des publicités sur la prostitution. Au cours des années suivantes, l’élan contre Backpage a continué de croître ; le ministère de la Justice a saisi son site Web en 2018 et ses créateurs ont été inculpés quelques jours plus tard.

À peu près à la même époque, le président Donald Trump a promulgué un projet de loi contre le trafic sexuel connu sous le nom de SESTA-FOSTA, selon lequel les plateformes en ligne pourraient être tenues responsables si elles hébergeaient des publicités sexuelles, y compris des relations sexuelles consensuelles. Les défenseurs de la loi ont déclaré que cela aiderait à réduire les abus sexuels. Mais ces dernières années, le récit entourant SESTA-FOSTA a changé de plateforme car Craigslist a supprimé toutes les petites annonces personnelles au lieu de risquer d’enfreindre la loi et les travailleuses du sexe elles-mêmes ont de plus en plus soutenu que la loi faisait de leur profession. même lorsqu’un rapport fédéral de cette année a révélé que NAP-FOSTA a, en fait, rarement été utilisé dans le cadre de poursuites judiciaires.

Désormais, les travailleuses du sexe élèvent à nouveau la voix, cette fois pour défendre leur capacité à se représenter sur des plateformes numériques telles que OnlyFans.

“Les vrais méchants ici sont les processeurs de paiement, la liste noire sombre et silencieuse qui dicte le type de comportement moral que nous sommes autorisés à adopter, qui, sans aucune surveillance, peuvent supprimer n’importe quelle entreprise de leur choix”, a-t-il tweeté. Créateur OnlyFans qui passe par @Aella_Girl.

Le fait qu’OnlyFans ait choisi d’interdire la pornographie plutôt que d’établir un système de vérification, comme l’a fait Pornhub, suggère que la plate-forme est moins sécurisée pour les créateurs qu’il n’y paraît, a déclaré McNamara. “C’est un aveu qu’ils ne peuvent pas ou ne vérifieront pas l’âge ou le consentement.”

Cependant, si un site pour adultes est plus réactif comme Pornhub que OnlyFans, la création de ce qui est essentiellement un nouveau régime sur la politique de contenu créé par les réseaux de paiement privés en dit bien plus sur l’influence du secteur financier que les sites web soumis à son application. , selon des juristes.

Les processeurs de paiement ont le droit de déterminer quelles transactions ils prendront en charge et ne prendront pas en charge sur leurs réseaux. En ce sens, elles ne sont pas si différentes des plateformes comme Facebook et Twitter, qui sont extrêmement puissantes en elles-mêmes, a déclaré Danielle Citron, professeur de droit à l’Université de Virginie qui étudie la modération de contenu en ligne et qui aide également à diriger le Cyber ​​​​Civil Rights Initiative, un groupe qui milite contre la pornographie non consensuelle.

Comme les sociétés de médias sociaux, les processeurs de paiement sont protégés par l’article 230 de la loi sur les communications de 1934, a déclaré Citron. C’est la loi distinctive qui confère à Facebook et Twitter une large immunité juridique contre bon nombre des décisions de modération de contenu qu’ils prennent – ​​et la loi que SEST-FOSTA a modifiée pour créer une exception pour les publicités à caractère sexuel.

Citron souhaite que des modifications soient apportées à l’article 230 qui pourraient exposer les plates-formes à une plus grande responsabilité dans certaines circonstances. Peut-être, a-t-il dit, ces changements pourraient même permettre aux travailleuses du sexe qui estiment que leurs entreprises ont été lésées par les processeurs de paiement de les poursuivre pour ingérence illégale.

“Nous parlons d’OnlyFans, où nous voyons des travailleuses du sexe faire un travail sûr. C’est de chez elles, elles créent du contenu selon leurs propres conditions”, a déclaré Citron.

“Les processeurs de paiement ont un pouvoir considérable sur des sites comme OnlyFans et Pornhub”, a-t-il ajouté. « Ce sont des entreprises privées. Mais devrions-nous nous préoccuper du type de pouvoir qu’elles ont ?