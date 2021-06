Pourquoi OnlyFans essaie de s’éloigner de tant de contenu porno

Alors que OnlyFans est extrêmement rentable, prenant 20% des plus de 2 milliards de dollars vendus par ses utilisateurs l’année dernière, le site veut s’éloigner du type de contenu que ses utilisateurs produisent souvent pour réaliser ces ventes. Selon Bloomberg, OnlyFans est en pourparlers pour lever de nouveaux financements avec des investisseurs qui aideraient le site à devenir davantage une plate-forme grand public. Bien que cela puisse aider à ouvrir le site à encore plus de célébrités et de personnes souhaitant avoir un lien plus étroit avec les fans, cela pourrait également déplacer plus d’un million de créateurs qui utilisent actuellement la plate-forme.