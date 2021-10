pourquoi Osasuna regarde l’Europe

18/10/2021

Le à 15:58 CEST

Osasuna a gagné à Villarreal et une somme pleine de victoires à l’extérieur. Quatre matchs et 12 points marqués, ajoutés aux cinq en Le Sadar, qui place la boîte rouge en cinquième position du classement, côtoyant le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Séville. Une équipe qui atteint des chiffres historiques dans ces premiers jours grâce à la compétitivité montrée dans les différentes sections des matches et, surtout, jusqu’à ce que l’arbitre siffle la fin.

Les de Jagoba Arrasate Ils se caractérisent par être un bloc à la fois en attaque et en défense. Tous les footballeurs ont une idée très précise du jeu et Osasuna est très reconnaissable sur le terrain. Et à cela il faut ajouter une matrice importante : concentration. Les Navarrais pressent dans le champ opposé dès la première seconde et insistent jusqu’à la dernière. Et grâce à la foi en ce qu’ils font et à la consolidation de cette idée, les résultats en faveur arrivent dans les dernières minutes des matchs.

Jusqu’à cinq joueurs d’Osasuna pressent dans la zone d’attaque à la 86e minute, le jeu du but de Chimy

| LA LIGUE

Osasuna a déjà remporté quatre victoires en Liga (dont trois consécutives) avec des buts dans les dernières minutes: 2-3 à Cadix avec un but de David García (94 ‘), 2-3 à Majorque grâce à Javi Martínez (88’), 1-0 à El Sadar contre Rayo et avec les deux par Manu Sánchez (91 ‘) et 1-2 à Villarreal avec un but de ‘Chimy’ Ávila (86′).

Le dernier marché d’été d’Osasuna a été marqué par des incorporations de haut niveau et d’importantes rénovations pour maintenir le projet sur le long terme, ce qui a permis à Arrasate de disposer de footballeurs sur le banc qui pourraient être titulaires et qu’ils donnent de l’oxygène à l’équipe pour atteindre la dernière ligne droite des matchs branchés et avec l’énergie nécessaire pour être tout aussi compétitif pendant les 90 minutes et le temps de prolongation dicté par l’arbitre.