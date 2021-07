Pourquoi Outlander n’a obtenu aucune nomination aux Emmy Awards malgré la fantastique saison 5

Cela ne veut pas dire qu’Outlander ne méritait pas d’être nommé pour une composition musicale exceptionnelle pour une série (2015), une conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (2016), des costumes exceptionnels pour une série d’époque/fantaisie (2016), et Outstanding Period Costumes (2018), mais n’aurait-il pas au moins pu attirer l’attention du meilleur drame au fil des ans? Et qu’en est-il de tous les épisodes particulièrement bien écrits, et des réalisateurs qui ont écrasé leurs épisodes ? Et donnons également à Bear McCreary quelques récompenses pour la musique d’Outlander, pendant que nous y sommes.