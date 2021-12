Pourquoi parmi nous a-t-il été traduit en irlandais ?

Image : Alex Olney / Nintendo Life

La semaine dernière, il a été annoncé que Among Us, le jeu de meurtre d’amis incroyablement populaire, était officiellement localisé en irlandais. Pour beaucoup (principalement les Irlandais), c’était une chose passionnante ; pour d’autres, la réponse était surtout : « Mais pourquoi ?

C’est une question légitime – l’irlandais, ou Gaeilge, n’est parlé que par environ 40 % de la population irlandaise et est rarement utilisé comme première langue. C’est ce qu’on appelle une « langue minoritaire » – une langue parlée par une minorité de personnes dans un pays, comme le gallois (622 000 locuteurs), le maori (157 000 locuteurs) et le basque (665 000 locuteurs). Et, comme pour de nombreuses langues minoritaires, ses locuteurs s’investissent pour la protéger, plutôt que de la voir lentement érodée par la langue majoritaire, qui dans ce cas est l’anglais.

Mais demander « pourquoi s’embêter » revient à ignorer le fait que l’irlandais est toujours bien vivant et que ses locuteurs sont intéressés à le représenter pour des raisons autres que le simple fait de pouvoir se parler. Nous nous sommes entretenus avec Úna-Minh Kavanagh, la personne qui a pris en charge le projet de traduction irlandaise, pour en savoir plus sur les raisons de ce projet.

Kavanagh est un streamer qui joue à des jeux en irlandais et en anglais, avec des streams entièrement irlandais tous les dimanches. Officiellement, dit-elle, il y a très peu de jeux qui ont des traductions irlandaises, et beaucoup d’entre eux – comme Battlegrounds de PlayerUnknown, If Found… et Dicey Dungeons – ont été créés par des Irlandais intéressés par leur propre culture.

Quand Among Us est devenu énorme, Kavanagh savait qu’elle voulait l’ajouter à la rotation – « c’était assez naturel que je le joue, en particulier avec mon public en streaming », – mais il n’y avait pas encore de traduction irlandaise officielle . Ce n’est pas inhabituel, bien sûr. Úna-Minh finit souvent par jouer à des jeux sur son stream en anglais, avec des sous-titres irlandais – et elle finit par apprendre pas mal de nouveaux mots en cours de route.

« J’ai remarqué qu’il y avait déjà un mod fait pour l’irlandais », a déclaré Kavanagh dans un chat Discord, « mais [I] voulait l’améliorer. » Après avoir fait appel à un tas d’autres traducteurs irlandais – Brian C. Mac Giolla Mhuire, Cormac Cinnsealach et Mike Drinkwater – elle a tweeté une demande sur le compte Innersloth pour savoir s’ils seraient intéressés.

Et ils l’étaient. Après cinq mois de travail, l’irlandais a finalement été ajouté à Parmi nous début juillet (aux côtés du chinois traditionnel et simplifié) dans la version 201.6.30 – et ce fut un énorme succès, le tweet de Kavanagh annonçant la nouvelle gagnant plus de 2 000 likes.

J’avais déjà entendu des histoires sur des élèves de Gaelscoileanna (écoles de langue irlandaise) utilisant Among Us et mettant leur propre irlandais dessus et je me suis dit que cela ne serait pas incroyable comme outil d’apprentissage.

L’officialisation de la traduction irlandaise était une question d’accessibilité, ainsi que de célébration de la langue. « La raison pour laquelle nous aimerions que ce soit la version officielle plutôt qu’un mod », a-t-elle expliqué dans un tweet, « c’est parce que l’installation d’un mod n’est pas simple pour le joueur moyen. »

La nouvelle sera sans aucun doute la bienvenue pour tous ceux qui doivent apprendre l’irlandais à l’école, car comme de nombreuses langues minoritaires, l’irlandais est maintenu en vie grâce à la magie de l’éducation et des examens. Quiconque a déjà dû apprendre une langue à l’école sait que cela peut être un processus douloureux, mais pouvoir jouer à des jeux vidéo ou regarder des films dans la langue cible est, au moins, une façon amusante de s’immerger.

« J’avais déjà entendu des histoires sur des élèves de Gaelscoileanna (écoles de langue irlandaise) utilisant Among Us et y mettant leur propre irlandais et je me suis dit que cela ne serait pas incroyable comme outil d’apprentissage », explique Kavanagh. « Pour une langue minoritaire comme l’irlandais, il est d’une importance vitale que du contenu frais, moderne et de qualité soit créé et c’est ce qui m’a le plus stimulé. »

La popularité de Among Us en irlandais pourrait même affecter la façon dont l’irlandais est enseigné aux jeunes. Comme l’a déclaré Kavanagh dans un tweet, « l’un de mes plus grands espoirs est que les médias irlandais voient à quel point cela est IMPORTANT pour la langue irlandaise et pour les langues minoritaires en général ». Elle dit même que Among Us pourrait être un excellent point d’entrée irlandais pour à peu près n’importe qui, car « la langue utilisée dans le jeu n’est pas particulièrement difficile » et n’inclut rien qui nécessiterait des connaissances culturelles spécifiques.

Kavanagh elle-même a assisté à un Gaelscoil et a étudié la langue après l’avoir apprise de son grand-père. « Nous écoutions toujours la radio à la maison », dit-elle, et cette immersion lui a permis d’obtenir les meilleures notes à ses examens et d’étudier l’irlandais et le journalisme à l’Université de Dublin.

Malgré cette solide expérience, elle ne se considère pas comme une carrière dans la localisation – « c’est un sacré boulot », dit-elle, « aussi gratifiant soit-il! » Son objectif de traduction en tant que concert parallèle est tout de même ambitieux : « J’adorerais traduire quelque chose comme Skyrim », dit-elle, « mais ce jeu est énorme. » Parmi nous, en revanche, c’est beaucoup plus facile – ce ne sont en grande partie que des éléments d’interface utilisateur, et pas une tonne de traditions et de livres dans le jeu à lire – mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas ses propres défis.

« La partie la plus difficile a été le quickchat, car nous n’avons pas de mots pour oui et non en irlandais », explique Kavanagh. « Nous utilisons le verbe — donc si vous dites ‘avez-vous bu ça’, ‘ar ól tú é sin’, vous devrez répondre avec le verbe : d’ól mé (je l’ai bu = oui) níor ól mé (Je ne l’ai pas bu = non). » En fin de compte, ils sont allés avec Tá et Níl, qui sont une sorte de « oui » et de « non » qui sont utilisés dans des choses comme les élections. « Ce n’est pas tout à fait correct », admet-elle, mais dit que la plupart des locuteurs irlandais le comprendront à partir du contexte.

Mais pour répondre à cette question au départ : pourquoi s’embêter ?

Aux personnes qui demanderaient cela, Kavanagh dit, « cet accomplissement n’est pas pour eux. »

« La localisation linguistique est pour ceux qui s’en soucient », dit-elle, « et cela ressort clairement de la réaction en ligne et des centaines de commentaires sur Twitter et TikTok (plus de 100 000 vues et plus !) [that people] s’en soucie, ou du moins assez pour dire qu’ils vont le jouer. »

Petite parenthèse personnelle : j’ai un diplôme en grec ancien et en latin, deux langues que personne ne parle. Beaucoup de gens, en découvrant le sujet que j’ai choisi, se poseraient la même question : pourquoi ? Pourquoi contracter un prêt étudiant colossal pour apprendre deux langues que vous ne maîtrisez pas ? Quels emplois pouvez-vous même obtenir avec deux langues mortes dans votre poche ? J’admets que je me suis posé la question, bien que la réponse soit apparemment « journaliste de jeux ou Premier ministre du Royaume-Uni », mais ma vraie réponse est la suivante : vous n’avez pas seulement besoin d’apprendre des langues pour les parler.

Apprendre le latin et le grec ancien est tout aussi fascinant que d’étudier l’histoire, mais personne ne dit « à quoi ça sert d’apprendre des choses qui se sont déjà produites ? » (Ou peut-être qu’ils le font, mais c’est aussi idiot.) Cela aide avec ma capacité d’écriture, cela signifie que je peux lire des histoires dans leur langue d’origine, et le plus important : cela me rend vraiment bon aux anecdotes.

Garder les langues vivantes est important pour rester connecté à notre passé, notre culture et nos identités.

Garder les langues vivantes est important pour rester connecté à notre passé, notre culture et nos identités. Cela nous permet également de mieux communiquer en général ; il y a des choses qui peuvent être exprimées dans une langue, mais pas dans une autre — comme déjà vu, schadenfreude, smörgåsbord et tsunami. Nous avons même quelques mots empruntés à l’irlandais, comme hooligan, craic et whisky, donc sans l’irlandais, nous ne serions pas en mesure d’exprimer le bon amusement ou la bonne humeur.

Il est important de pouvoir parler avec des gens du monde entier, mais préserver la façon dont nous parlions auparavant peut nous donner des informations incroyables sur l’humanité qui pourraient autrement être perdues dans le temps.

Une grande partie de ce travail de préservation est effectuée par un petit nombre de personnes, mais proactives. « Pour maintenir les langues minoritaires en vie, les gens doivent simplement arrêter de se plaindre que rien n’est fait et essayer de le faire eux-mêmes », explique Kavanagh. « S’ils ne peuvent pas le faire, trouvez quelqu’un avec plus de connaissances et encouragez-le. »

Donc, si vous vous demandez pourquoi ils ont pris la peine de traduire Among Us en irlandais, la réponse est exactement comme le dit Kavanagh : si vous pensez que c’est inutile, alors ce n’est pas pour vous. Kavanagh et le reste de l’équipe voulaient voir quelque chose, et ils l’ont donc fait, et le fait qu’Innersloth l’ait accueilli comme un mod officiel est une étape fantastique vers la prise en charge de plus de langues et de cultures dans les jeux.

« En fin de compte », dit Kavanagh, « c’est une victoire massive pour une langue minoritaire. »

La mise à jour qui ajoute Irish à Among Us est maintenant disponible.