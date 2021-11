‘Pourquoi pas?’ – L’agent alimente les rumeurs de sortie pour la star de West Ham Andriy Yarmolenko

L’agent d’Andriy Yarmolenko a confirmé que l’attaquant de West Ham avait de nombreux prétendants et s’est adressé à l’un d’entre eux en particulier.

Yarmolenko est dans la dernière année de son contrat avec West Ham, où il a connu un succès mitigé. Des problèmes de blessures l’ont empêché de gagner en régularité. Ses huit apparitions en Premier League jusqu’à présent cette saison ont été en tant que remplaçant.

Il a eu plus d’occasions en Ligue Europa, une compétition qui lui a donné son seul but en 2021-22. Mais son avenir à long terme au London Stadium reste incertain.

Il y a eu récemment des rapports de Trabzonspor veut emmener Yarmolenko en Turquie en janvier. L’équipe de Super Lig veut un nouvel ailier et pense pouvoir obtenir le joueur de 32 ans à bon marché.

Les rumeurs ont suivi commentaires du président du Dynamo Kiev, lui offrant effectivement la possibilité de retourner dans son pays d’origine pour mettre fin à sa carrière.

Mais maintenant, une nouvelle option pour Yarmolenko pourrait émerger. Il a été lié à un passage en Serie A pour rejoindre Gênes.

L’ancien sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko a récemment pris la direction de Gênes. Par conséquent, ils pourraient se retrouver au niveau des clubs après leur connexion au sein de leur équipe nationale.

S’adressant à Tribuna, l’agent de Yarmolenko, Vadim Shabliy, a nié tout contact avec d’autres clubs, mais a suggéré que Gênes serait une bonne destination pour l’attaquant de West Ham.

« Pour le moment, ce sont des rumeurs ; personne n’a contacté ni le club ni nous », a déclaré Shabliy.

« Dans le championnat italien, Andriy pourra rester à son niveau pendant trois ou quatre ans. Il connaît Shevchenko depuis longtemps, connaît ses exigences. Pourquoi pas?

«Bien sûr, de nombreux clubs s’intéressent à lui. Il n’y a rien de West Ham, ils ont un contrat jusqu’à l’été. Nous attendons le développement des événements.

« Il y a beaucoup d’intérêt pour lui. »

Yarmolenko n’a réussi à faire que 68 apparitions avec West Ham depuis qu’il les a rejoints en 2018. Il a marqué 11 buts et passé sept passes décisives au cours de cette période.

Moyes s’inquiète de l’attaque de West Ham

Yarmolenko est l’une des rares options dont dispose West Ham en attaque, bien qu’il ne soit pas un attaquant naturel.

Fonctionnant généralement comme ailier à la place, il doit encore partager une partie du fardeau des buts qui pèse lourdement sur Michail Antonio.

West Ham a cherché à se renforcer tout au long de l’année sans succès. Leur forme est bonne et ils sont toujours dans les quatre premiers, mais le manager David Moyes a récemment admis qu’il y avait des inquiétudes quant à leur forme en attaque.

Interrogé sur les problèmes d’attaque après leur défaite contre Manchester City dimanche, Moyes a déclaré: « Oui, je le suis et je leur ai dit que nous avions besoin d’eux pour être meilleurs dans ce domaine.

« Je pense que nous avons eu des opportunités et je pense que lorsque vous arrivez au sommet, si vous voulez être au sommet, vous devez avoir des attaquants qui individuellement peuvent battre les gens et peuvent créer des buts et peuvent marquer des buts, peuvent être propres avec les chances et je ne pense pas que nous ayons été dans les derniers matchs.

« Je pense que je peux même retourner en Europe. Nous avons gagné en Europe en milieu de semaine, mais je pensais toujours que dans notre jeu offensif, nous aurions pu être beaucoup plus propres avec nos chances. »

Seul le temps nous dira comment West Ham résoudra ces problèmes et si Yarmolenko fera partie de la solution.

LIRE LA SUITE: West Ham de retour en état d’alerte élevé alors que le prix de la machine à buts de Ligue 1 est révélé