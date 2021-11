Pourquoi pas Nu ou Xi ? Alors que la variante Omicron Covid fait la une des journaux du monde entier, Twitter dissèque le jeu de nommage de l’OMS

Des panneaux d’affichage numérique montrent les vols annulés vers Londres-Heathrow à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud. (photo .)

Omicron – B.1.1.529 – la dernière variante préoccupante désignée par l’Organisation mondiale de la santé a fait les gros titres mondiaux et a suscité de nouvelles inquiétudes concernant une nouvelle vague d’infections dans le monde. Mais ce qui a laissé beaucoup de gens perplexes, c’est le nom même de la variante – Omicron. Oui, c’est un alphabet grec, mais ce que beaucoup soulignent, c’est l’ordre pas si correct. Pour les non-initiés, l’OMS avait décidé de nommer les variantes ultérieures du nouveau coronavirus sur la base des alphabets grecs pour éviter la stigmatisation. Par conséquent, la variante d’origine britannique est devenue Alpha et l’origine indienne est devenue Delta. Ainsi, lorsque vous regardez la série des alphabets, les suivants en ligne étaient « Nu » et « Xi ». Mais au lieu de cela, l’OMS a sauté directement sur « Omicron ». Alors pourquoi éviter « Nu » et « Xi » ? Plusieurs journalistes et experts de la santé étrangers ont souligné ce « modèle pas si habituel du système de nommage de l’OMS ». Voici les meilleures vues de Twitterverse :

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.