“Pourquoi Patrick Bamford est-il dans l’équipe d’Angleterre plutôt que Mason Greenwood?”

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a été accusé d’avoir “distribué des casquettes comme des confettis” après avoir donné à Patrick Bamford ses débuts aux Trois Lions contre Andorre.

Le spécialiste de talkSPORT, Jamie O’Hara, a déclaré que l’attaquant de Leeds United ne devrait même pas être dans l’équipe et ne comprend pas pourquoi il obtient des minutes internationales contre le prodige de Manchester United, Mason Greenwood.

Patrick Bamford a fait ses débuts en Angleterre contre Andorre à l’occasion de son 28e anniversaire

Dimanche, les Three Lions ont facilité la tâche à la 156e équipe internationale de la FIFA, s’imposant 4-0 grâce à deux buts de Jesse Lingard, un effort de Bukayo Saka et un penalty de Harry Kane.

Southgate a laissé son premier choix 11 entre des affrontements plus difficiles contre la Hongrie et la Pologne, voyant Bamford remporter sa première sélection en Angleterre.

Le garçon d’anniversaire de 28 ans n’a cependant pas passé sa meilleure soirée, son plus grand moment étant survenu au début de la seconde mi-temps lorsqu’il a rebondi bien au-dessus de la barre. Il a ensuite été remplacé à l’heure.

O’Hara est allé droit au but avec son analyse du match, suggérant que Bamford gêne Greenwood, 19 ans, alors qu’il critiquait Southgate.

Greenwood a été imparable jusqu’à présent cette saison

“Je ne pense même pas qu’il devrait être là”, a déclaré O’Hara lors de l’émission talkSPORT Breakfast. “Pourquoi?

« Mason Greenwood devrait être là à mon avis. Patrick Bamford va-t-il disputer la Coupe du monde l’année prochaine ? Il ne l’est pas !

“J’aime Bamford, bon joueur pour Leeds, mérite probablement une casquette et il en a une, alors fair-play pour lui et fair-play pour Gareth Southgate… pour les avoir distribués comme des confettis.”

Bamford a connu un début de carrière de joueur nomade. Signé par Chelsea en 2012, l’attaquant n’est jamais apparu pour les Blues, avec des prêts consécutifs jusqu’en 2017, date à laquelle il a déménagé à Middlesbrough.

Il a ensuite trouvé une nouvelle maison à Leeds en 2018 et a depuis excellé sous la direction de Marcelo Bielsa, marquant 16 buts lors de la campagne de promotion 2019/20 du club, avant d’en gérer 17 en Premier League la saison dernière.

getty

L’attaquant de Leeds Patrick Bamford a répondu à ses critiques en marquant 17 buts en Premier League la saison dernière

Mais pour O’Hara, l’accent devrait toujours être mis sur Greenwood, avec son potentiel haut de gamme l’emportant sur les écrans de haut vol de Bamford.

« Je regarde ces éliminatoires de la Coupe du monde et qui va être une star ? Par qui nos étoiles passent-elles ? » il a dit.

“Tu as [Phil] Foden, [Jude] Bellingham, des joueurs comme ça qui sont des stars. Mason Greenwood est une superstar. Alors pourquoi n’est-il pas là ? Pourquoi n’est-il pas là quand nous jouons à Andorre ?

Greenwood a été en superbe forme pour commencer la saison, marquant trois buts lors des trois premiers matches de Manchester United en Premier League, et O’Hara est surpris que cela ne suffise pas pour plus d’apparitions en Angleterre.

“Pour moi, il y a une superstar prête à l’emploi à Mason Greenwood, pourquoi ne joue-t-il pas pour l’Angleterre?” il a dit.

Greenwood conserve le record à l’extérieur de United avec un égaliseur contre Southampton

« Donnez à cet homme les matchs dont il a besoin afin que nous puissions le préparer pour la Coupe du monde, car c’est une superstar en devenir.

« Pourquoi retenez-vous Mason Greenwood ? Mettez-le sur le terrain ! Je ne sais pas pourquoi ils ne l’utilisent pas.

« Il a joué un match pour l’Angleterre. Une! Comment n’a-t-il joué qu’un seul match pour l’Angleterre ? Le gars est incroyable.

L’ancien manager de l’Angleterre, Steve McLaren, a ensuite défendu Bamford sur talkSPORT Breakfast, expliquant que la position de l’avant-centre avait changé depuis qu’il avait entraîné l’attaquant à Derby au cours de la saison 2013/14.

“Je pense que l’élément clé avec Patrick est que le jeu a changé”, a déclaré McLaren.

Steve McLaren a dirigé Bamford avec Derby lors de la saison de championnat 2013/14

« J’avais l’habitude de le jouer sur l’aile parce qu’il n’était pas assez physique pour jouer le numéro neuf. La position du numéro neuf a changé. Tu es un faux neuf maintenant.

«Il est plus fort physiquement, il est en meilleure forme physique, il a Bielsa qui est derrière lui et croit en lui. Il a besoin de service, mais c’est un joueur intelligent qui peut faire le lien, mais il peut marquer des buts.

McLaren a sympathisé avec les détracteurs d’O’Hara et de Bamford, expliquant à quel point l’attaquant le frustrerait pendant son passage à Pride Park.

“Il peut vous frustrer, je le sais moi-même”, a-t-il ajouté.

« J’avais souvent l’habitude de me retourner vers mon assistant et de lui dire : ‘Fais-le descendre ! Lâche-le, il me frustre, il me tue, lâche-le !’

«Je me retournais pour mettre le sous-marin et nous marquions un but. Qui a marqué?’ Bamford – il me faisait ça tellement de fois !

