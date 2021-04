Pourquoi Patrick Cantlay est peut-être l’homme à soutenir au Masters 2021 alors que Lee Westwood, Dustin Johnson et Bryson DeChambeau ont basculé

Quel régal. Cinq mois après le dernier Masters, nous sommes de retour pour plus à Augusta National.

Le terrain d’Augusta ne compte que 88 joueurs, y compris des amateurs et quelques anciens champions vétérans.

.

Nous retournons dans l’un des plus grands théâtres sportifs cette semaine

Bien que cela devrait rendre celui-ci légèrement plus prévisible que les trois autres majors, il y a eu un gagnant différent au cours des huit dernières années et beaucoup auront envie de leurs chances de porter la célèbre veste verte.

Mais nous avons jeté notre cou sur la ligne et identifié l’homme que nous pensons triompher – après avoir étudié les tendances et éliminé ceux qui, selon l’histoire, échoueront.

Jetons un coup d’œil aux chiffres, et trouvons notre groupe de joueurs les plus susceptibles de se battre….

Lee Westwood est l’un des plus brillants espoirs de la Grande-Bretagne alors qu’il continue de poursuivre ce premier majeur insaisissable.

Mais si son expérience pourrait lui permettre de se classer parmi les dix premiers, ses jambes plus âgées sont probablement le plus gros obstacle, tout comme elles l’étaient lorsqu’il était en lice aux joueurs plus tôt cette année.

Alors que Tiger Woods avait 43 ans lorsqu’il a remporté son cinquième triomphe aux Masters en 2019, Westwood a 48 ans et aucun homme de plus de 46 ans n’a remporté ce tournoi, Jack Nicklaus étant le plus âgé à le faire en 1986.

Ecrire Westwood est certes assez risqué, car il a bien joué en 2021, mais nous pensons qu’il échouera à nouveau.

.

Westy est à la recherche d’une victoire de conte de fées à Augusta mais serait l’homme le plus âgé à avoir jamais remporté le Masters

Augusta est un test de frappe de balle et dix des 15 derniers gagnants ont terminé l’année dans le top dix des coups gagnés au tee au vert.

Nous avons examiné les joueurs qui ont terminé 2020 dans le top 10 Tee to Green, et ceux du top 10 cette saison jusqu’à présent.

Cela nous laisse une liste de 13: Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Justin Thomas, Dustin Johnson, Tony Finau, Patrick Cantlay, Sergio Garcia, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy, Corey Conners et Scottie Scheffler.

Fait intéressant, Strokes Gained Putting n’est pas nécessairement un indicateur de succès à Augusta. Il s’agit plutôt d’éviter les trois putts. La moyenne du PGA Tour pour trois putts est de 3%, à Augusta qui grimpe à près de 6%.

Nous éliminons les gars de notre liste qui se classent mal et échouent au test de la vue: Garcia, Conners, Johnson, Matsuyama, Finau et McIlroy.

Il faut dire que Johnson a été strié avec le bâton plat cette saison, alors que la mauvaise forme de McIlroy est bien documentée.

.

DJ n’est le champion que depuis cinq mois

Les champions Masters ont mis à peu près exclusivement plusieurs années pour apprendre les subtilités du parcours.

Nous excluons donc les gars les moins expérimentés d’Augusta. Cela supprime Scheffler, Morikawa et Zalatoris.

Rahm a très bien joué cette saison, mais lui et sa femme ont eu un bébé la semaine dernière. Nous pensons que c’est une trop grande distraction, alors il est absent aussi.

Cela nous laisse donc avec trois noms: Thomas, Cantlay et DeChambeau.

DeChambeau n’a pas très bien joué à Augusta en tant que pro, et même si nous pensons qu’il gagnera une Green Jacket à l’avenir, nous pensons qu’il est toujours en train de comprendre ce fameux parcours, en particulier les coups d’approche.

.

Bryson aura une autre chance de maîtriser Augusta

Thomas vient de gagner The Players, donc ça a l’air d’être un grand cri, mais il a eu ses défis cette saison en dehors du parcours et il est toujours en train de trouver son pilote cette saison.

Cela nous laisse avec Cantlay.

Le numéro dix mondial, c’est un gars sans faiblesses, et deux parmi les dix premiers en quatre sorties Masters.

DataGolf le classe comme leur numéro un mondial. 5, et il représente une grande valeur – il a 28/1 avec certains bookmakers.

Le joueur de 29 ans est en grande forme cette saison, avec cinq classements parmi les dix premiers, dont une victoire, une 2e et une 3e place. Il a eu de terribles problèmes de dos au fil des ans, donc nous ne le soutiendrions pas dans des conditions plus froides.

Avec la météo clémente, nous pensons que sa classe montrera et il est notre conseil pour devenir le champion des Masters 2021.

.

Cantlay est votre homme

Gagnez votre part de 10000 £ et plus avec le nouveau jeu de golf de talkSPORT Selector pour les 2021 Masters.

Les inscriptions ferment à midi ce jeudi. 18+. GambleAware.org. Les conditions générales s’appliquent.