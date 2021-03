Pourquoi Patrick Ewing et Georgetown sont-ils l’histoire bien-être de March Madness jusqu’à présent?

La seule façon pour les Hoyas de Georgetown de participer au tournoi NCAA 2021 était de remporter le tournoi Big East. Ça n’allait pas être facile. Les Hoyas sont entrés sur le terrain avec la tête de série n ° 8 dans une conférence à 11 équipes, ce qui signifie qu’ils devraient gagner quatre matchs en quatre jours pour tout gagner. Cela semblait être une tâche impossible pour une équipe qui a terminé la saison régulière à 7-9 dans la ligue et n’a pas remporté plus de deux matchs de suite toute la saison.

L’entraîneur-chef Patrick Ewing cherchait une percée depuis qu’il a repris son alma mater il y a quatre ans, et il l’a finalement obtenu. Georgetown a décroché son billet pour le tournoi de la NCAA avec une victoire sur la tête de série n ° 2 Creighton, 73-48, lors du match de championnat au Madison Square Garden samedi.

Les Hoyas ont commencé leur course en battant la tête de série n ° 9 Marquette, 68-49, au premier tour mercredi. Georgetown a ensuite réussi la plus grosse surprise du tournoi, éliminant la tête de série n ° 1 Villanova, 72-71, en quarts de finale. Les Hoyas ont survécu à Seton Hall en prolongation en demi-finale avant de remporter l’offre automatique en expulsant Creighton dans le match pour le titre.

C’est la première fois que Georgetown remporte le tournoi Big East depuis 2015. C’est incroyable de voir Ewing – le plus grand joueur de l’histoire de Hoyas – être l’homme à la tête de cette course. Le fait qu’il l’ait fait en jouant au Madison Square Garden, l’arène où il a joué en tant que membre des New York Knicks, le rend encore plus cool.

Il semble que tout le monde encouragera Ewing et Georgetown à participer à une autre course dans le tournoi de la NCAA. Voici pourquoi c’est si génial de voir Ewing réussir avec les Hoyas.

Ewing a essayé pendant des années d’obtenir un poste d’entraîneur-chef dans la NBA

Patrick Ewing est un intronisé au Temple de la renommée de la NBA et l’un des plus grands centres de sa génération, mais cela n’a pas facilité la recherche d’opportunités d’entraîneur-chef. Ewing a gravi les échelons des entraîneurs depuis qu’il a pris sa retraite en tant que joueur. Jusqu’à ce qu’il obtienne enfin le poste à Georgetown en 2017, il avait passé 13 ans en tant qu’entraîneur adjoint en NBA.

Ewing était assistant des Washington Wizards, des Houston Rockets, d’Orlando Magic et des Charlotte Hornets avant d’être embauché par les Hoyas. Il a fait une interview pour les postes d’entraîneur-chef des Sacramento Kings et Memphis Grizzlies en 2016, mais la majorité de son temps en NBA, il a eu du mal à obtenir même une interview. L’histoire douteuse de la NBA avec l’embauche d’entraîneurs en chef noirs a rendu sa lutte encore plus frustrante compte tenu de ses références en tant que joueur et sur le banc.

Georgetown avait été dirigé par l’ancien entraîneur universitaire d’Ewing John Thompson ou son fils John Thompson III pendant toutes les saisons sauf six depuis 1972. Après que le programme se soit séparé de Thompson III en 2017, Ewing a finalement eu sa première chance d’être un entraîneur-chef à n’importe quel niveau. .

L’alignement de Georgetown était en plein désarroi la saison dernière

Ewing avait l’air d’avoir constitué une solide formation à Georgetown avant la saison dernière, mais les choses se sont rapidement déroulées de côté.

Quatre joueurs ont quitté le programme au milieu de la saison, dont les partants de longue date James Akinjo et Josh LeBlanc. Il y a eu des allégations de harcèlement sexuel, d’agression et de cambriolage pour certains des joueurs qui ont quitté la liste.

À la fin de la saison, le meilleur buteur de Georgetown, Mac McClung, a annoncé qu’il était transféré à Texas Tech. Ce qui a commencé comme une année prometteuse pour Georgetown s’est terminé par une séquence de sept défaites consécutives et une défaite au premier tour du tournoi Big East.

Ewing a rafistolé la liste avant cette saison

Il a ajouté Chudier Bile comme transfert de Northwestern St. et Donald Carey de Sienne. Il a recruté la recrue Dante Harris pour être son gardien de point de départ. Jamorko Pickett, Qudus Wahab et Jahvon Blair sont restés la saison dernière et sont devenus des artistes fiables.

On a l’impression que l’équipe a eu un héros différent chaque soir lors de son tournoi Big East. Harris a marqué 18 et Wahab a marqué 17 dans la surprise contre Villanova. Pickett a marqué 19 points lors de la victoire contre Seton Hall en demi-finale. Bile a été la star du match pour le titre en marquant 19 points contre Creighton.

Georgetown entrera dans le tournoi comme l’attaque classée n ° 85 et la défense classée n ° 41 dans le pays. Ce n’est en aucun cas une équipe formidable, mais il a fait chaud au bon moment. C’est ça le mois de mars.

Ewing essaie de redonner la gloire à son alma mater

Ewing est le plus grand joueur de l’histoire de Georgetown. Il a mené les Hoyas à trois participations au Final Four et au seul championnat national du programme en 1984. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il était revenu à l’école dans le but de bâtir un gagnant durable comme celui que le programme appréciait lorsqu’il était joueur.

Ewing a également eu une excellente carrière avec les Knicks de New York après être devenu le premier choix du repêchage de la NBA en 1985, bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat de la NBA. Son n ° 33 est retiré dans les chevrons MSG. Ewing a déclaré «c’est ma maison», après que Georgetown ait battu Villanova en quarts de finale du Big East. Il a également été harcelé par la sécurité lors de cette victoire, ce qui était malheureux pour un grand retour de tous les temps dans le bâtiment où il avait autrefois joué.

Ce sera génial de regarder Ewing et Georgetown dans le tournoi NCAA

C’est fou que les Hoyas soient arrivés aussi loin. L’histoire n’est pas encore terminée.