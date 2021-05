Dans une version moindre de Bridesmaids, Annie se serait envolée de la poignée et serait entrée dans une crise de comportement histrionique. Cela aurait été un moment exagéré qui, selon qui vous êtes, aurait atterri ou pas. Mais avec la compréhension de la comédie de Paul Feig, ainsi que sa collaboration avec le producteur Judd Apatow et les écrivains Kristen Wiig et Annie Mumalo, Bridesmaids a transformé un moment amusant en un souvenir durable d’humour très humain.