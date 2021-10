Pourquoi payer pour les formalités douanières et ADTPostal, quand vous pouvez le faire gratuitement ? | La technologie

Il y avait une saison où acheter des produits d’autres pays, en particulier de Chine, était quelque chose que beaucoup faisaient car ils étaient beaucoup moins chers que ceux vendus ici. De nos jours, ce n’est pas tellement, bien qu’il y ait encore beaucoup de gens qui achètent encore dans ces régions, mais ces derniers temps, il y a eu des problèmes avec les douanes ou avec la gestion qui est faite par ADTPostales, comme devoir payer pour des procédures que nous pouvons faire pour nous-mêmes.

Les commandes en ligne sont de plus en plus courantes et il y a déjà des millions de personnes qui utilisent ce mode de magasinage comme l’un des principaux, selon le type de produit que nous allons acheter.

Le fait est que lorsque vous demandez au sein de la communauté européenne, vous n’aurez aucun problème, car il n’y a pas de frontières commerciales. Commander à l’étranger et plus précisément vers des pays comme la Chine, c’est une autre histoire, puisque l’on peut souffrir que les douanes paralysent l’article.

Dans ce cas, ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas où l’utilisateur a rencontré différents types de problèmes tant bureaucratiques que monétaires par les douanes elles-mêmes ou par la gestion effectuée par ADTPostales. Voyons comment nous pouvons y remédier.

Savez-vous vraiment ce que sont les douanes ou ADTPostales ?

Les douane existent dans tous les pays du monde, sa tâche principale étant de s’assurer que ne pas entrer dans cet état tout produit qui pourrait être illégal comme la nourriture, les drogues ou les armes non autorisées parmi d’autres types d’illégalités.

Un autre des droits de douane est de détecter les produits qui ont vraiment un valeur supérieure à celle déclarée. C’est le sujet qui va nous occuper aujourd’hui, puisque c’est la raison pour laquelle un achat peut nous arrêter.

C’est à ce stade que ADTCartes Postales, une entreprise appartenant à Correos, entre en action, car elle est chargée de contrôler tous ces types de produits, à moins qu’il n’y ait un type de composant sanitaire ou autre qu’ils ne peuvent pas contrôler et vérifier.

Les performances de ce société postale, détenue à 100 % par l’État espagnol, une fois notre produit arrêté à la douane, cela signifie que, moyennant un coût supplémentaire, nous pouvons effectuer les tâches de déverrouillage de la marchandise.

Le problème vient quand, il y a déjà eu des cas de ce type, ceux les procédures sont effectuées automatiquement, à la surprise du client, en plus d’appliquer des prix un peu déplacés. C’est pourquoi la meilleure chose, à de nombreuses reprises, est que nous réalisions nous-mêmes les procédures.

La banque est tenue d’informer le Trésor si elle détecte certains types de revenus. Et on ne parle pas de montants millionnaires, il suffit de saisir une facture de 500 euros, soit plus de 3 000 euros, pour que le Trésor reçoive automatiquement un avis.

Nouvelle réglementation européenne avec TVA

La vérité est qu’à partir du jour 1 juillet 2021, Il n’est plus si bon marché d’acheter des commandes en provenance de Chine, car, à partir de cette date, tout produit provenant des terres orientales sera payer la TVA quelle que soit sa valeur. Jusqu’à présent, les produits qui valaient moins de 22 euros ne payaient pas de droits de douane ni de TVA.

Eh bien, la taxe sur la valeur ajoutée est quelque chose dont ils ne peuvent pas se débarrasser, mais ils peuvent se débarrasser des droits de douane, donc de nombreux produits continuent d’arriver avec des prix bien inférieurs à ce qu’ils coûtent réellement et c’est pourquoi ils sont arrêtés à la douane.

De nombreuses entreprises chinoises qui vendent en ligne ont choisi d’ouvrir entrepôts dans certains pays européens, ce qui implique que lors de la distribution, la TVA n’est pas appliquée, car ce n’est pas un produit qui est toujours en vente au public, ce qui le rend bon marché pour eux et ils peuvent alors proposer des prix vraiment compétitifs même pour les produits qu’ils ont en Europe.

C’est le moyen qu’ils ont trouvé pour ne pas avoir plus de problèmes avec les douanes.

Mais combien peuvent-ils nous facturer ?

Si nous avons effectué les achats en tant qu’individus ou en tant qu’entreprise, nous devrons faire face, au moment où les douanes ont paralysé un produit, à trois frais différents.

Ceux-ci sont divisés comme suit :

Droits et taxes spéciales de l’UE. T.V.A.. Frais et dépenses du commissionnaire en douane, en facturant sa TVA correspondante ;

Comme nous vous en avons déjà parlé La TVA est à payer dans tout type de produit, quelle que soit sa valeur, mais quelle est la perception des droits sera à partir d’une valeur de 150 euros, ou ce qui revient au même, si la valeur en douane est inférieure à ladite importation, aucun type de coût tarifaire ne sera appliqué.

Il est très pratique de connaître cette nouvelle réglementation, puisque celle qui a été utilisée ces dernières années n’est plus opérationnelle.

Si vous avez l’habitude de magasiner fréquemment sur Amazon, ces astuces d’experts vous aideront à économiser de l’argent et à trouver les meilleures offres avant qu’elles ne soient épuisées.

Passez à l’action ADTPostales

En théorie ADTCartes Postales est la société Correos dédiée à faciliter l’importation de marchandises retenues en douane.

Jusqu’à présent, tout est correct, même si cela cesse d’être si beau au moment où cette société envoie au client, directement et sans préavis, un budget pour l’importation de la marchandise, prenant en charge toute la gestion, sans que nous ayons donné aucune sorte d’autorisation pour cela.

Le résultat de tout cela est qu’à de nombreuses reprises, ils demandent montants exorbitants, qui dépassent parfois même la valeur du produit lui-même, en prenant en considération des facteurs aussi arbitraires que le poids ou le pays d’origine de l’envoi pour en augmenter le prix.

Ne payez pas ADTPostales

Voyons quel est le moyen d’éviter d’avoir à payer ADTCartes Postales le montant que vous nous demandez, car, une fois le conflit avec cette entreprise résolu, nous nous concentrerons sur la finalisation du processus, mais cette fois avec le AEAT (Agence fiscale) directement.

Pour éviter le paiement dans ADTPostales nous avons besoin soit du DNI électronique (avec son lecteur), d’un code PIN Cl@ve ou d’un certificat numérique. De plus, nous devons avoir notre compte bancaire et la facture d’achat à portée de main.

Maintenant, nous devons effectuer les opérations suivantes :

Quand nous avons terminé, nous allons à menu où nous accéderons à l’état du traitement. Nous y trouverons un document à télécharger dans la rubrique Télécharger le document de traitement. Nous téléchargeons ce document et le remplissons avec les informations que vous demandez. Il est maintenant temps de écris-leur une lettre, à l’aide d’un éditeur de texte, où nous indiquons notre nom et prénom en plus du DNI, demandant l’annulation de l’importation gérée par n’importe quel agent, puisque nous allons le faire nous-mêmes, à laquelle nous devrons également ajouter des informations d’expédition telles que comme le suivi des numéros, par exemple. Ensuite, nous devons incorporer à la fois le DNI des deux côtés et notre signature dans ce document et l’enregistrer dans le cloud que nous utilisons. Nous accédons à la rubrique Attention au client puis allez à Documentation et procédures. Voyons maintenant Autres incidents sur la documentation et procédure d’importation. Dans cette section, nous allons écrire un message dans lequel nous indiquons clairement que nous voulons annuler le DUA d’importation de l’envoi (nous mettons le numéro de suivi) et que nous allons effectuer la procédure avec l’AEAT. Ensuite, nous devons lier le document que nous avons créé auparavant avec toutes nos données, y compris le DNI et la signature.

Une fois que plusieurs jours se sont écoulés, nous devrions Recevoir un email indiquant que la demande a été approuvée.

Nous devrons vérifier manuellement, car ils ne nous avertiront pas, en accédant au site Web de l’AEAT, il est nécessaire de savoir quand nous pouvons démarrer les procédures, c’est-à-dire quand ils arrêtent de nous dire En procèsCe sera quand nous pourrons le faire.

Internet permet le télétravail, et aujourd’hui, il est assez facile de gagner de l’argent en ligne. Il existe également de nombreuses possibilités. Jetons un coup d’œil aux options les plus intéressantes et viables pour travailler à domicile.

Gestion en AEAT

C’est maintenant le moment où nous devons gérer l’ensemble de l’expédition à l’Agence des impôts, pour continuer le processus manuel que nous avons entrepris.

Les étapes sont les suivantes :

Il faut maintenant choisir si nos frais de port sont supérieurs ou non à 150 euros. S’il est inférieur, nous devons sélectionner Formulaire de soumission d’importation de faible valeur H7. Si la valeur est plus élevée, nous choisissons Importation – Déclaration d’expéditions pour les particuliers. C’est le cas sur lequel nous allons nous baser. Maintenant, nous devons choisir entre utiliser certificat numérique ou code PIN Cl @ ve. Ensuite, nous remplissons le données qui nous sont demandées, incluant le détails du vendeur. Si nous ne les connaissons pas tous, la solution est de contacter l’entreprise et de nous les faire parvenir. Nous devons également mettre le référence expédition, quelque chose que nous avons vu sur le site Web d’ADTPostales. La dernière chose que nous devons changer est la badge dans lequel nous avons payé, le prix total de la facture incluant les frais de port et un bref la description des marchandises. Maintenant, il va ouvrir une fenêtre où nous pouvons numéro d’expédition sur la facture, en plus d’indiquer combien d’unités nous avons achetées de ce produit. A ce moment, nous allons joindre tous les Documentation que nous collectons les étapes avant (sans oublier d’inclure la facture), en signant tout via notre certificat avec le DNIe. Si cela ressemble à un cercle vert, tout s’est bien passé. Ensuite, il ne reste plus qu’à aller dans la section Paiement de la dette fiscale, où nous devons mettre l’IBAN de notre compte bancaire, en obtenant un modèle de certificat 031 où il nous dira combien nous allons payer. Une fois payé et avec le reçu (Il se trouve dans la rubrique Mes fichiers du site AEAT), il ne nous reste plus qu’à se rendre sur le site ADTPostales et vous l’envoyer, en revenant à la même rubrique où nous vous informions que nous n’avions pas besoin de leurs services lors de l’import.

De là, nous devrions recevez notre colis dans quelques jours, puisque vous serez déjà totalement libre de tout type de fret en douane.

Comme vous avez pu le lire, il n’est pas très difficile d’effectuer ces démarches, même si elles peuvent être rallongées dans le temps en raison de la bureaucratie de ces services. Néanmoins, il est clair que de cette manière nous n’aurons pas à payer les prix, parfois quelque peu abusifs, de la gestion dont ADTPostales dispose et dont de nombreux utilisateurs se sont déjà plaints.