Pourquoi perdons-nous la trace des jours entre Noël et le jour de l’An ?

Fini le stress de Noël… et maintenant ? (Photo : .)

A présent, vous avez échangé tous vos cadeaux de Noël, vous avez eu votre dîner de Noël… et puis quelques restes… et puis probablement d’autres.

Alors, et maintenant ?

À part regarder la meilleure télévision de Noël ou les meilleurs films festifs sur Netflix, cette période entre Noël et le Nouvel An peut s’éterniser, beaucoup perdant le fil des jours.

Pourquoi et y a-t-il un nom pour cette période de l’année ?

Pourquoi perdez-vous la notion du temps ?

Les humains sont conditionnés à suivre certaines routines et, qu’il s’agisse du changement soudain de travail à domicile ou de cette période entre Noël et le Nouvel An, les changements de notre norme peuvent nous déstabiliser.

Expliquant comment un changement dans notre routine normale peut nous affecter, l’expert en psychologie Darren Stanton a déclaré Metro.co.uk: « En tant qu’êtres humains, certaines choses dans notre vie et notre routine quotidienne, comme la semaine de travail normale, marquent le passage du temps. Nous réglons nos alarmes chaque matin, nos journées de travail sont définies par les pauses déjeuner et les heures de fin – il y a des divisions très claires sur la façon dont le temps est divisé.

Vous vous sentez un peu mal à l’aise ? (Photo : .)

«À Noël et pendant la période des fêtes, tous ces marqueurs habituels qui existent pour nous donner un sentiment de sécurité sont supprimés – c’est une interruption de tout ce que nous percevons inconsciemment. Vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez faire car il n’y a pas de contraintes ou d’exigences sur votre temps.

M. Stanton, s’exprimant au nom de Be My Bet, a ajouté que les gens devraient s’attendre à un brouillard cérébral encore plus important à Noël.

Il a expliqué: “ Cette année, le jour de Noël tombe un jour de semaine, ce qui en fait une grosse interruption car normalement vous ne seriez pas assis pour un dîner massif et vous vous endormiriez sur une chaise avec un film dans l’après-midi. Tous vos comportements habituels ont tendance à sortir par la fenêtre.

Une autre chose qui affecte notre perception du temps pendant cette période est la probabilité d’un horaire de sommeil perturbé.

Beaucoup resteront éveillés plus tard et dormiront plus longtemps, bouleversant nos rythmes circadiens.

Lorsque nos modes de vie ne correspondent pas à cette horloge interne, un désalignement circadien se produit.

Le Dr Katharina Lederle, spécialiste du sommeil et du rythme circadien, a précédemment expliqué à Metro.co.uk : » Le désalignement circadien résulte d’un décalage entre l’horloge interne et le monde extérieur, ainsi que de la modification des heures de sommeil au cours de la semaine et du week-end. «

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Y a-t-il un nom pour la période entre Noël et Nouvel An ?

Officiellement, la période du 25 décembre au 6 janvier s’inscrit dans les 12 jours de Noël.

Cependant, les jours endormis et remplis de restes entre le lendemain de Noël et le Nouvel An qui sont quelque chose d’un no man’s land dans le temps – un no week’s land, peut-être – n’ont pas de nom officiel… en anglais.

Cependant, un utilisateur de Twitter a partagé qu’il avait un nom en norvégien ; Romjul.

Traduit, cela signifie approximativement « espace de Noël » – très approprié.

Bien sûr, certains utilisateurs de Twitter ont fait ce qu’ils font le mieux et ont décidé de trouver un terme pour cette période étrange, avec des suggestions allant d’un Winterval à #whenisbinday et enfin Twixtmas.

La période entre Noël et le Nouvel An devrait être appelée « Blurgatoire » – Sean Upton (@seantonup) 28 décembre 2020

Dans How To Train Your Dragon, la période entre Noël et le Nouvel An s’appelle Snoggletog. J’espère que vous avez tous un Snoggletog en désordre. – gungedan (@gungedan) 26 décembre 2019

Comment éviter un brouillard après Noël

Darren Stanton a déclaré que le meilleur moyen d’éviter un mauvais cas de Romjul est de mettre en place une certaine structure dans votre vie.

Il a dit Metro.co.uk: ‘Si vous ne voulez pas entrer dans ce soi-disant timewarp ce Noël, alors il y a quelques choses que vous pouvez faire pour rester dans une certaine forme de routine, comme régler une alarme pour vous réveiller à la même heure chaque jour ou déjeunant régulièrement à une certaine heure chaque jour.

Reprenez une routine pour vaincre le brouillard cérébral post-Noël (Photo: .)

Cependant, M. Stanton a également souligné l’importance de se permettre de se détendre pendant les vacances.

Il a déclaré: « Noël est aussi un moment de repos et de récupération. C’est un moment pour se connecter avec ses proches et une occasion de réfléchir sur le succès de l’année qui vient de s’écouler ainsi que sur ce que vous espérez réaliser pour l’année à venir.’



