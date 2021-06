Pourquoi Perez n’a pas obtenu la pénalité que Mercedes attendait · .

Après que Valtteri Bottas ait perdu la troisième place face à Sergio Perez avec quatre tours à faire dans le Grand Prix de France, Mercedes a eu l’opportunité de marquer un point de bonus pour le tour le plus rapide.

Avec un écart de 45 secondes sur Lando Norris, l’équipe pouvait facilement se permettre de faire venir Bottas, de monter un nouveau train de pneus et de s’assurer qu’il empochait le point de bonus pour le tour le plus rapide.

Cependant, l’équipe a choisi de ne pas le faire. Comme Bottas l’a expliqué par la suite, c’était parce qu’ils espéraient qu’il récupérerait sa troisième place.

Lorsque Sergio Perez a dépassé Bottas, il a mis les quatre roues larges à la sortie de Signes. Les stewards ont annoncé qu’ils enquêteraient pour savoir s’il avait pris l’avantage en dépassant Bottas.

“Nous pensions que Sergio allait peut-être être pénalisé pour avoir dépassé la piste”, a déclaré Bottas lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas allé aux stands pour prendre un nouveau train de pneus à ce moment-là.

En ce qui concerne Perez, le fait qu’il soit sorti de la piste n’a fait aucune différence dans son mouvement sur Bottas. “Je l’ai contourné au virage 10 [Signes],” il expliqua. « J’étais déjà devant mais j’ai essayé de lui laisser le plus de place possible. Cela signifiait que je sortais de la piste.

«Je suis revenu et je n’avais pratiquement aucun avantage parce que le mouvement était déjà fait. C’était surtout fait pour lui laisser de la place et éviter tout contact possible à ce moment-là.

Après examen de l’incident, les commissaires sportifs ont rapidement décidé de ne prendre aucune mesure contre les pilotes Red Bull. « Les commissaires sportifs ont déterminé que Perez avait complètement franchi le col de Bottas au moment où il a quitté la piste au virage 10 », ont-ils déclaré. « Cela a fait du fait qu’il a quitté la piste par la suite comme une question standard sur les « limites de la piste ».

“Les stewards ont déterminé que Perez avait perdu suffisamment de terrain dans le virage suivant pour qu’il ne puisse pas être considéré comme ayant ‘gagné un avantage durable’.”

À première vue, Mercedes avait des raisons d’être optimiste quant à ses chances de récupérer la place. Le mouvement de Perez était caractéristique de la passe de Max Verstappen en fin de course sur Lewis Hamilton à Bahreïn, bien que dans un virage considérablement plus rapide. A cette occasion, Verstappen a dû céder la place qu’il avait gagnée.

Cependant, les commissaires sportifs ont conclu que les deux incidents étaient différents, comme l’a expliqué le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

“Les commissaires ont estimé que la manœuvre de dépassement avait été effectuée avant que Sergio ne quitte la piste”, a déclaré Masi. « Une fois qu’il a quitté la piste, les commissaires ont également estimé qu’il lui redonnait immédiatement tout avantage durable. Par conséquent, ils ont conclu qu’aucune autre mesure n’était requise dans ces circonstances.

“Si nous le regardons, en le comparant probablement à l’incident de Bahreïn plus tôt dans l’année, où Max, en revanche, a en fait dépassé une autre voiture hors piste qui était Lewis à l’époque, et c’est pourquoi il a été jugé qu’il a dû rendre le poste. Donc, deux circonstances très différentes lorsque l’on essaie de comparer ces deux incidents.

Masi a déclaré qu’un autre incident impliquant Pierre Gasly et Lando Norris, dans lequel le pilote McLaren s’est vigoureusement plaint que son rival l’avait forcé à s’écarter, était considéré comme l’équipe.

« La manœuvre de dépassement était bel et bien terminée à ce moment-là. [when Gasly left the track]. Par conséquent, tout avantage obtenu a été abandonné et, par conséquent, il n’était pas justifié d’en référer aux commissaires. C’était très similaire à celui de Checo.

