Pourquoi personne n’a reçu d’interdiction de course à la Grosjean pour le carambolage du GP de Hongrie · .

Le carambolage dans le premier virage au départ du Grand Prix de Hongrie du week-end dernier a éliminé un quart du peloton et laissé deux pilotes en difficulté jusqu’à l’arrivée dans des voitures endommagées.

Il n’y avait aucun doute sur qui était responsable. Les commissaires ont clairement indiqué que deux pilotes étaient considérés comme « entièrement responsables » : Valtteri Bottas, qui a heurté Lando Norris et anéanti les deux Red Bull, et Lance Stroll, qui s’est lancé sur Charles Leclerc de très loin, emmenant Daniel Ricciardo avec eux. .

“Ces deux pilotes étaient entièrement à blâmer”, a confirmé le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi. Cela contraste avec, par exemple, la collision de Lewis Hamilton avec Max Verstappen à Silverstone, où le pilote Mercedes a été “jugé principalement en faute”.

« Il n’y avait pas de « principalement » [to blame] ou quoi que ce soit d’autre », a poursuivi Masi. “C’était à bout portant leur erreur.”

Ce fut l’un des accidents les plus destructeurs que la Formule 1 ait connus depuis un certain temps. Pourtant, les sanctions infligées à la paire semblaient quelque peu clémentes. Bottas et Stroll ont chacun décroché cinq places sur la grille pour la course à venir.

Bottas a frappé Norris et Stroll a botté Leclerc dimanche. Considérant que deux des pilotes qu’ils ont éliminés – Leclerc et Sergio Perez – auront besoin de remplacer le groupe motopropulseur à la suite de l’accident, les vouant ainsi à des pénalités associées plus tard dans l’année, ce qui pourrait forcer un retour en arrière. départ de la grille, les coupables semblaient s’en être tirés légèrement.

D’autant plus que la dernière fois que nous avons vu un tel carnage, le pilote responsable, Romain Grosjean, a été immédiatement banni pour la prochaine course. Mais il existe des différences entre les incidents qui montrent pourquoi ils ont été traités différemment, notamment que la responsabilité de l’accident du week-end dernier a été partagée par deux personnes.

Le pilote Lotus a éliminé trois de ses rivaux dès le premier tour du Grand Prix de Belgique 2012. Dans les jours d’avant Halo, sa Lotus est passée terrifiante près de la tête de Fernando Alonso alors qu’il survolait la Ferrari. Perez n’a pas eu plus de chance ce jour-là – sa Sauber a été éliminée au corps à corps – tout comme la McLaren de Lewis Hamilton.

L’interdiction de Grosjean était très inhabituelle. C’était la première remise à un pilote depuis que Michael Schumacher a dû manquer deux courses en 1994, pour avoir ignoré les drapeaux noirs lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le crash qui l’a déclenché et le carambolage de dimanche différaient sur des points clés, ce qui explique en partie pourquoi ils n’ont pas suscité les mêmes réponses.

Grosjean a été pénalisé pour avoir éliminé les prétendants au titre. La chute de Spa 2012 s’est produite sur une piste sèche et a commencé bien avant la zone de freinage du premier virage. Grosjean s’est déplacé de sa position de départ à gauche, a serré Hamilton à droite et est entré en contact avec la McLaren. Désormais hors de contrôle, le duo n’a pas pu éviter de heurter les voitures devant eux.

En Hongrie le week-end dernier, la pluie est tombée juste avant le début de la course, présentant aux pilotes des conditions très différentes de celles qu’ils avaient connues auparavant. Sur une course plus longue jusqu’à un premier virage tout aussi serré, Bottas a perdu des places face à plusieurs rivaux et s’est caché derrière l’un d’eux, Norris. À ce moment-là, privé d’appuis et sur une piste glissante, Bottas perd le contrôle de sa voiture et en écrase trois autres.

Plus loin, Stroll freine beaucoup trop tard dans le premier virage, s’enfonce dans l’herbe dans l’espoir d’éviter ses rivaux, mais ne parvient pas à éviter Leclerc.

De manière significative, le directeur de course Michael Masi a noté que le changement de conditions dimanche avait été considéré comme un facteur atténuant par les commissaires sportifs pour décider des sanctions. “En tenant compte de la pluie et ainsi de suite, vous pourriez peut-être dire que s’il s’agissait de conditions sèches et que le même incident s’est produit, cela aurait pu être une pénalité plus lourde”, a-t-il déclaré.

Mais il y a une autre raison importante pour laquelle le Grosjean a été traité plus sévèrement. Son interdiction et les 50 000 € qui l’accompagnaient étaient à un égard controversés, et non parce que quiconque doutait de sa culpabilité, y compris le pilote et son équipe qui n’ont offert aucune défense pour l’erreur.

En plus de noter que l’accident “avait le potentiel de blesser d’autres personnes”, ce qu’il a sans aucun doute fait, les commissaires sportifs ont également souligné qu’une conséquence était qu’il avait “éliminé les principaux prétendants au championnat de la course”. L’implication était que Grosjean aurait reçu une pénalité plus douce s’il n’avait pas frappé le leader du championnat (Alonso) et le pilote à 47 points derrière lui (Hamilton).

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Aucune pénalité pour Bottas ou Stroll ne pourrait jamais restaurer le désavantage subi par Verstappen dimanche. De la même manière, aucune sanction pour Grosjean n’aurait pu faire de même pour Alonso ou Hamilton. Entre les deux accidents, cela a été reconnu : en 2013, la FIA et les représentants des équipes et des pilotes ont convenu que les conséquences des sanctions infligées ne devraient pas être prises en compte lors de la détermination des sanctions. Cela a également été pris en compte dans la pénalité de Hamilton pour sa collision avec Verstappen à Silverstone.

Hulkenberg a causé un autre énorme accident à Spa en 2018 “Ce n’est pas le résultat, c’est l’incident lui-même”, a déclaré Masi à propos des accidents en Hongrie. “[The stewards] peut émettre trois places sur la grille, cinq places sur la grille, 10 places sur la grille, un départ dans la voie des stands, peu importe, en fonction de ce qu’ils jugent de l’incident. Il a donc été jugé sur la base de l’incident, pas du résultat. »

Suite à l’accident de Grosjean, et en partie en réponse à celui-ci, la FIA a introduit son système de points de pénalité. Bien qu’il ait de nombreuses critiques, il fournit au moins une structure à travers laquelle la menace d’une interdiction de course peut être utilisée comme un outil disciplinaire pour décourager les mouvements imprudents, plutôt que de punir arbitrairement un pilote plus sévèrement parce qu’il a frappé un prétendant au titre à la place. d’un rival qui est, par implication, de moindre importance.

Il y a quatre ans, Nico Hülkenberg a causé un accident comparable à celui de Grosjean à Spa et la réponse des commissaires sportifs éclaire davantage sur la façon dont leur approche a changé depuis son interdiction. Hulkenberg a reçu une pénalité de 10 places sur la grille et trois points sur sa licence.

“Depuis 2014, la FIA a introduit le système de points de pénalité qui prend en compte les infractions antérieures d’un pilote et peut entraîner une suspension de la course si 12 points sont accumulés sur une période de 12 mois”, ont noté les commissaires sportifs à l’époque. « Ce système n’était pas en vigueur lorsqu’un incident similaire à celui-ci s’est produit en 2012. »

Reste à savoir si un pilote pourrait commettre une erreur suffisamment importante pour passer de l’absence de points de pénalité à une interdiction immédiate. Aucun pilote n’a reçu plus de trois points pour un incident individuel en F1, bien que Nikita Mazepin en ait récolté quatre pour avoir causé un accident lors d’une course de Formule 2 à Sotchi il y a deux ans.

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :