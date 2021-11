Pourquoi Peter Weber dit que sortir avec Madi était « l’expérience la plus difficile »

« Si cela avait été le cas, évidemment, le spectacle aurait probablement été un peu différent », a admis Peter, qui a continué à ce jour. Kelley flanagan de sa saison jusqu’à l’annonce de leur séparation en décembre 2020. « Mais vraiment, je le pense vraiment, je ne sais pas si cela aurait changé quelque chose à long terme. »

Le mois dernier, Madi a publié ses mémoires Made for This Moment: Standing Firm with Strength, Grace, and Courage. Bien que Peter ait dit qu’il ne l’avait pas encore lu, il a ajouté qu’il était « excité de voir tout son succès qu’elle a accompli ».

Au cours de sa récente interview avec Page Six, Madi a révélé qu’elle ne « revenait pas du tout sur ma relation » et que « tout s’était passé comme prévu ».