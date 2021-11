Pourquoi Peyton et Eli Manning n’apparaîtront pas lors de la semaine 9 de ‘Manningcast’

Semaine 9 et Monday Night Football est ce soir, et les Bears de Chicago affronteront les Steelers de Pittsburgh. Mais la question est de savoir si Peyton Manning et Eli Manning diffuseront le match en alternance sur ESPN 2 ? Les frères Manning n’auront pas leur Manningcast ce soir car ils ne sont pas programmés pour diffuser le match. Quant à savoir quand ils seront de retour, ce n’est pas clair car ESPN et les frères Manning n’ont pas annoncé le reste du programme de cette saison.

Les Mannings prévoient de diffuser 10 des 17 matchs de Monday Night Football cette année. Jusqu’à présent, le duo a diffusé cinq des neuf premiers matchs. Peyton et Eli ont signé un contrat de trois ans pour diffuser des matchs sur Monday Night Football avec Peyton & Eli. Ils ont reçu des critiques positives pour leur analyse et leurs invités.

Quant au match de ce soir, les Bears (3-5) cherchent à rester dans la course aux séries éliminatoires de la NFC. Ils ont perdu leurs trois derniers matchs, dont une défaite 33-22 contre les 49ers de San Francisco la semaine dernière. L’un des problèmes des Bears est qu’ils abandonnent trop de gros jeux en défense, et le coordinateur défensif Sean Desai en porte la responsabilité.

« Ce n’était pas une bonne journée, et j’irais plus loin : vraiment, nous avons joué 11 minutes de mauvais football en seconde période », a déclaré Desai, sur le site officiel de l’équipe. « Cela commence avec moi et cela va se terminer avec moi. Les joueurs savent où ils sont responsables et où ils peuvent mieux exécuter. Je sais où je suis responsable et je peux mieux exécuter, et le personnel le fait aussi. Nous le ferons être mieux que ça. Ce sont nos pires 11 minutes de football que nous ayons joué cette année. »

Les Steelers (4-3) ne sont qu’à un match de l’avance de la NFC North et feraient les séries éliminatoires si cela commençait aujourd’hui. Après avoir perdu trois matchs consécutifs, les Steelers ont remporté leurs trois derniers, dont une victoire de 15-10 contre les Browns de Cleveland la semaine dernière. Ils cherchent maintenant à en faire quatre de suite contre les Bears et leur quart recrue Justin Fields.

« J’imagine que tout le monde a un assez bon bilan contre les quarts recrues », a déclaré Tomlin sur le site officiel des Steelers. « C’est le défi de cette entreprise dans ce jeu à ce niveau. Je n’y lis pas trop. J’ai beaucoup de respect pour Justin Fields et ses talents. Nous l’avons repéré en grande partie quand il est sorti, et nous sommes singulièrement concentrés là-dessus. »