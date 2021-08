Pourquoi Pirelli n’a plus produit de « pneus Zandvoort » spéciaux · .

in

Après avoir annoncé l’année dernière son intention de produire des pneus spéciaux pour le retour de la Formule 1 à Zandvoort, Pirelli a expliqué pourquoi il ne l’a pas fait cette année.

Le circuit néerlandais a été largement remodelé pour la première course de F1 depuis 1985, y compris l’ajout de deux virages fortement inclinés. L’inclinaison à 18 degrés – environ deux fois plus raide que les virages de l’Indianapolis Motor Speedway – mettra les pneus sous une pression supplémentaire importante.

En 2020, les équipes ont testé une nouvelle construction de pneu Pirelli développée spécifiquement pour une utilisation à Zandvoort. Cependant, le Grand Prix des Pays-Bas de l’année dernière a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 et les pneus n’ont jamais été utilisés pour une course.

Le retour reporté de la F1 à Zandvoort aura finalement lieu ce week-end. Cependant, Pirelli a décidé de ne pas produire de pneus spéciaux cette année.

Le responsable du sport automobile du fabricant de pneus, Mario Isola, a déclaré que le caoutchouc spécial . ne serait pas nécessaire pour l’événement car ses constructions 2021 sont plus robustes.

“Le virage relevé exerce une pression supplémentaire sur les pneus, comme tout virage, et nous avons décidé de ne sous-estimer aucune possibilité”, a déclaré Isola. « C’est pourquoi nous avons fait quelques analyses.

“À ce moment-là [in 2020] lorsque nous parlions de la possibilité de modifier la construction de Zandvoort, nous avions essentiellement deux possibilités. L’une consistait à augmenter la pression ou à réduire le carrossage. L’autre était de concevoir une construction spéciale uniquement pour Zandvoort.

“Maintenant, grâce à l’introduction du nouvel avant au début de l’année et du nouvel arrière de Silverstone, nous pensons que le pneu actuel peut bien supporter le stress à Zandvoort et c’est pourquoi nous sommes restés sur le pneu de production normal, pas de construction particulière.

Alors que Pirelli a nommé les pneus les plus durs de sa gamme pour la course de ce week-end, Isola a déclaré que Zandvoort ne sera pas aussi exigeant en pneus que certaines pistes, y compris Silverstone.

“C’est un peu plus bas par rapport à Silverstone”, a-t-il déclaré. « Silverstone est toujours le plus haut de notre classement. Silverstone, Spa, Suzuka. Zandvoort [is] dans le groupe de sévérité élevée mais ce n’est pas exceptionnel.

L’année dernière, Max Verstappen a averti que la forte pente de Zandvoort obligerait les équipes à utiliser des pressions de pneus élevées « douloureuses ». Cependant, les pressions minimales fixées par Pirelli avant la course sont inférieures à celles utilisées lors d’autres courses cette année, comme le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pirelli a demandé aux équipes d’utiliser des pneus slicks avant à 22 psi et les arrières à 21,5 psi.

