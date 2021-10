Pourquoi Pixel Pass ne vous fera pas économiser d’argent avec votre Pixel 6

Il y avait une véritable fontaine de nouvelles fonctionnalités et offres Pixel lors du lancement de Pixle 6 et 6 Pro, de la mise à niveau de caméra la plus importante que la gamme Pixel ait jamais vue à la dictée ultra-rapide et aux compétences en IA. Alors que tous les compliments sur Real Tone, Direct My Call, Magic Eraser et toute la merveille dynamique de Material You, il y a eu une annonce qui n’a pas été présentée lors de l’événement de lancement, mais plutôt reléguée à un communiqué de presse et à une nouvelle page sur le Google Store intitulé : Pixel Pass.

Pixel Pass est un abonnement qui regroupe votre paiement téléphonique mensuel avec des paiements pour le stockage Google One, Google Play Pass, YouTube Premium, ainsi qu’une extension de garantie et une protection contre les dommages accidentels. En théorie, le service sonne bien et vous permet d’économiser des centaines de dollars au cours des deux années de service, mais il y a plus que quelques captures.

Vous ne pouvez pas ajouter Pixel Pass à un Pixel 6 acheté auprès d’un opérateur ou d’un détaillant : vous ont s’abonner à Pixel Pass via le Google Store ou Google Fi car le financement du téléphone est lié aux paiements. Si vous êtes déjà abonné à Google One, Google Play Pass ou YouTube Premium, vous devrez annuler ce service et vous réabonner via Pixel Pass. Vous ne disposez que de 200 Go d’espace de stockage Google One. Il n’est disponible qu’aux États-Unis. Vous devez acheter le modèle déverrouillé ou Google Fi, ce qui signifie que vous ne pouvez pas obtenir un modèle Pixel 6 ou 6 Pro avec prise en charge mmWave.

Bien sûr, 45 $ par mois pour cinq services aux côtés de votre nouveau téléphone brillant peut sembler une bonne affaire compte tenu du prix des mensualités de la plupart des téléphones de nos jours. Bien sûr, vous ne voudrez peut-être pas tous Google Play Pass ou YouTube Premium, et il est important de regarder comment les choses se passent.

Répartition des tarifs du Pixel Pass :

200 Go Google One : 3 $/mois. x 24 mois = 72 $ YouTube Premium : 12 $/mois. x 24 mois = 288 $ Google Play Pass : 5 $/mois. x 24 mois = 120 $ Pixel Preferred Care : 7 $/mois. pour P6 x 24 mois = 168 $ (P6) coût du téléphone Pixel 6 = 25 $/mois. x 24 mois ≈ 599 $ Pixel 6 Pixel Pass : 45 $/mois. pendant 24 mois : 1 080 $ Facturation mensuelle à la carte (1 247 $) par rapport aux économies du Pixel Pass : 167 $

Le problème est que cela utilise une facturation mensuelle plutôt qu’une facturation annuelle pour les services, ce qui revient plutôt à :

Répartition de la facturation annuelle du Pixel 6 :

200 Go de facturation annuelle Google One : 30 $ x 2 ans = 60 $ YouTube Premium : 12 $/mois. x 24 mois = 280 $ Facturation annuelle Google Play Pass : 30 $ x 2 ans = 60 $ Paiement unique Pixel Preferred Care sur 2 ans : 149 $ Coût total du Pixel 6 : 599 $ Facturation annuelle à la carte Coût total du Pixel 6 : 1 148 $

Économies réelles du Pixel 6 Pixel Pass : 68 $

Économies par mois : 2,83 $/mois.

Cela signifie que Pixel Pass ne vous fait économiser que 68 $, soit le prix d’un café par mois. Si les membres de votre famille doivent acheter leurs propres abonnements YouTube Premium (ou même un forfait Famille séparé sans vous) ou si vous devez acheter un deuxième abonnement Google One pour plus d’espace de stockage, ces économies ont déjà disparu.

Pixel Pass ne vaut alors rien de mieux que d’acheter à la carte avec facturation annuelle pour les services individuels. Bon sang, si vous omettez Play Pass (60 $), le coût de facturation annuel à la carte passe à 1 088 $, soit seulement 8 $ de plus que le coût cumulé de Pixel Pass pour le Pixel 6.

Alors pourquoi Google nous a-t-il apporté Pixel Pass avec autant de mises en garde en premier lieu ? Les gens sont habitués à regrouper et à économiser, même si cela ne vous fait pas économiser beaucoup d’argent (Je vous regarde tous les deux, Comcast et Spectrum !!), Google utilise donc Pixel Pass pour aider à verrouiller les utilisateurs dans l’écosystème Pixel/Google tout en augmentant le nombre d’abonnements pour ses différents abonnements est tout à fait logique.

Malheureusement, les personnes les plus susceptibles d’acheter Pixel Pass sont celles qui déjà abonné à ces services. Maintenant que les Pixels ne reçoivent pas de sauvegardes gratuites de Google Photos, les propriétaires de Pixel sont beaucoup plus susceptibles de graver via le stockage gratuit de Google One et d’acheter de l’espace supplémentaire pour toutes ces vidéos 4K de chatons et d’enfants. De même, maintenant que YouTube Music est le lecteur de musique par défaut, les propriétaires de Pixel sont plus susceptibles de s’abonner à YouTube Premium pour profiter de la meilleure expérience YTM et se débarrasser des publicités YouTube, car ce sont, très franchement, les pires.

Pixel Pass aidera probablement les ventes de Preferred Care et de Google Play Pass, mais Google Play Pass est déjà assez bon marché sur la facturation annuelle. En fait, après avoir réalisé à quel point Play Pass est bon marché, je pense que je vais aller de l’avant et l’ajouter à mon plan familial juste pour voir combien d’applications régulières je peux en tirer des publicités.

Source : Ara Wagoner / Android Central Des pannes matérielles catastrophiques peuvent survenir du jour au lendemain, ou à 4 heures du matin, le matin du mariage de votre sœur.

En ce qui concerne Preferred Care, je vous recommande fortement de payer le montant forfaitaire pour votre nouveau Pixel et sa barre de caméra thicc, thicc ou de souscrire à l’assurance mobile Asurion via votre opérateur. Asurion est un peu plus cohérent pour le service que le support matériel de Google, mais le support interne de Google peut parfois aller un peu plus vite. Et les deux utilisent les magasins locaux uBreakiFix pour les réparations en personne, vous amènerez donc le téléphone au même endroit s’il s’agit de quelque chose de facilement réparable, comme un écran cassé.

Sinon, vous pouvez financer le Pixel 6 à 25 $ par mois seul (ou simplement payer les 600 $ d’avance) et continuer à utiliser les abonnements Google que vous avez déjà et que vous aimez. C’est ce que je fais, de toute façon, parce que je bénéficie d’un forfait familial YouTube Premium à 15 $ par mois depuis le premier mois de Google Play Musique, et vous feriez mieux de croire que je ne laisserai jamais cela expirer.

Si vous avez pré-commandé un Pixel 6, cela arrivera demain. Je suis tellement excité que vous le lisiez tous, et (coups d’œil au brouillon) je devrais vraiment y revenir, alors attrapez-vous la semaine prochaine avec tous les goodies Pixel en plein écran. Ce sera l’un des meilleurs téléphones Android de 2021, mais vous devrez faire quelques choix avant de pouvoir appuyer sur la gâchette.

