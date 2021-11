Pourquoi PLTR Stock offre un peu de quelque chose pour tout le monde

Je suis entré en contact pour la première fois avec Palantir (NYSE :PLTR) plus tôt cette année et j’ai immédiatement su que c’était quelque chose de spécial. La thèse haussière sous-jacente était claire, je l’ai donc négociée avec succès au cours des derniers mois. Les opportunités les plus faciles se sont présentées lorsqu’il est tombé en sympathie avec d’autres actions à petite capitalisation.

Le problème, c’est qu’il fait temporairement partie du Reddit cohorte de stocks. C’est un « problème » parce que Palantir a des fondamentaux qui sont presque à l’épreuve des balles.

L’entreprise n’a pas besoin de se déplacer avec d’autres actions – les actions mèmes – qui ont des scénarios beaucoup plus discutables. L’action PLTR ne mérite pas de se rallier aussi vite dans les deux sens.

J’ai eu la chance d’être long quand il a culminé avec le GameStop (NYSE :GME) tempête en février. Il a presque atteint 46 $ par action, puis s’est effondré trop rapidement. Ceux qui n’ont pas enregistré de bénéfices au sommet ont eu un mauvais renversement sur les mains.

Depuis lors, il a continué à fouetter violemment, mais dans une plage plus étroite. Cela a ouvert la porte à un échange actif à des fins lucratives. Le plan était simple : acheter les dips et vendre les rips.

Certains des gains les plus faciles sont venus de la vente d’options de vente les mauvais jours à moins de 20 $ par action. Ce sont des positions haussières qui laissent place à l’erreur.

Le stock de PLTR augmentera si les marchés sont en hausse

À long terme, je suis convaincu que si les marchés boursiers sont plus élevés, Palantir ne le sera pas non plus. Il est important de noter qu’à plus court terme, je ne suis pas un perma-bull.

J’ai été réaliste quant aux niveaux de résistance. Par exemple, j’ai empêché mes amis de courir après près de 30 $ par action en septembre. Effectivement, il a échoué et a corrigé 20 % lors de la crise de septembre à l’échelle du marché.

Depuis lors, l’action PLTR s’est redressée et a rebondi de 17 %. Êtes-vous encore étourdi? Cela s’améliore parce que je m’attends à ce que les taureaux finissent par dépasser les 30 $. Et quand ils font ça, ils vont pour 20% de plus à partir de là.

Pendant ce temps, la stratégie à court terme reste de négocier la fourchette jusqu’à ce que l’une des parties échoue.

Je prévois que dans un avenir prévisible, l’action PLTR bénéficiera d’un support proche de 22 $ par action. Si cela échoue, alors des acheteurs beaucoup plus forts entreraient en dessous de 20 $… moi y compris. En regardant vers le haut, il existe au moins trois niveaux de résistance (voir graphique). Mais une fois passés, les taureaux atteindront probablement 36 $ par action.

Acheter et conserver fonctionnera pour les investisseurs patients

Les fondamentaux suggèrent qu’il est probablement plus facile d’acheter l’action et de la conserver à long terme. La société a déjà un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars. La direction a récemment obtenu un contrat leur garantissant une augmentation de 25 %.

Bref, il n’y a absolument rien qui cloche dans les fondamentaux, et l’équipe semble capable. Ils sont dans la bonne entreprise et au bon moment. L’intelligence artificielle (IA) est devenue une nécessité absolue pour toutes les entreprises. Jusqu’à l’année dernière, l’IA était plutôt une nouveauté.

Depuis la pandémie, le taux de collecte de données a considérablement augmenté. Les gens ne peuvent plus s’en servir efficacement pour être efficaces. Nous aurons besoin de l’aide de machines pour agir sur toutes les informations que nous collectons.

Palantir propose une configuration qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions à la volée. De plus, ils ont deux secteurs d’activité, l’un commercial et l’autre avec le gouvernement. Nous savons tous à quel point ces gens aiment payer trop cher pour des trucs.

L’avenir est radieux pour cette entreprise et elle sera dans le peloton de tête de la bourse. IBM (NYSE :IBM) apprendrait une chose ou deux sur la façon de mettre en œuvre une stratégie. Ils essaient de faire ce truc d’IA depuis des décennies.

