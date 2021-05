Pourquoi PLTR Stock peut signaler la fin du Bitcoin

Quand j’ai discuté pour la dernière fois Technologies Palantir (NYSE:PLTR), la firme controversée d’intelligence artificielle et de big data, j’ai décrit plusieurs défis qui ont rendu le stock PLTR discutable.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Étant donné le caractère sauvage du marché, je suis heureux que mes avertissements ne soient pas sans fondement. Les actions ont été très discutables depuis leur sommet à la fin du mois de janvier de cette année.

Mais l’un des vents contraires contre Palantir semble particulièrement pertinent en ce moment et c’est la vente d’initiés. Plus tôt, j’ai déclaré que «depuis octobre 2020, les principaux dirigeants – y compris le PDG Alexander Karp – ont encaissé des actions PLTR.»

Bien sûr, vous devez faire attention à ne pas trop en lire. Les cadres vendent pour toutes sortes de raisons. Peut-être veulent-ils acheter un autre yacht avec leurs richesses en papier. Ou peut-être que cela pourrait être quelque chose d’aussi banal que de devoir réparer la salle de bain du rez-de-chaussée de leur manoir.

Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de me demander. Si les personnes les plus proches de l’entreprise estiment que l’encaissement est la meilleure solution, que devraient ressentir les actionnaires publics? Mon article a été mis en ligne fin avril. Jusqu’à présent, en mai, les seuls mouvements d’initiés sont à nouveau des ordres de vente, la plupart provenant de Karp.

À ce stade, il est vraiment difficile de faire confiance aux actions PLTR. Et ce qui est fou, c’est que le courrier haineux ira probablement à moi et non aux initiés qui déversent des millions d’actions sur le marché libre. Internet n’est pas rationnel.

Si Palantir voulait restaurer la confiance des actionnaires, cela se passait d’une manière très étrange. Il y a quelques semaines, le 11 mai, la firme de technologie a déclaré qu’elle accepterait Bitcoin (CCC:BTC-USD) à titre de paiement. En doublant le récit, la direction a également déclaré qu ‘«elle envisageait d’avoir Bitcoin ou d’autres types de crypto-monnaies sur son bilan», selon un rapport de ..

Ah bon?

L’action PLTR pourrait signaler la fin du rallye Bitcoin Bull

Parce que c’est Internet, mes paroles seront mal interprétées, mes motivations jugées à tort comme malveillantes. Je vous le dis, cette précipitation au jugement et la réticence à communiquer sont la raison pour laquelle l’Amérique est en train de devenir un pays de cinquième rang. Mais permettez-moi de le dire pour plus de clarté: j’adore les crypto-monnaies.

Mais j’aime aussi la réalité. Autant je recommanderais une économie décentralisée et démocratisée, mais l’industrie de la blockchain n’a pas encore atteint le niveau de maturité dont elle a besoin pour réaliser cette tâche gargantuesque. Par conséquent, j’ai vendu une partie importante de mes avoirs cryptographiques pour réaliser mes gains sur papier. Cela a changé ma vie, où je suis heureusement un vrai propriétaire, pas un prêteur hypothécaire.

Donc, cela me dérange fondamentalement que Palantir – et d’autres entreprises pour être juste – accepte Bitcoin comme moyen de paiement. De plus, il est stupéfiant que la direction envisage d’ajouter des cryptos à son bilan. Juste là, c’est un signal pour être extrêmement prudent sur le stock PLTR.

Ecoute, je vais être très honnête avec toi. Les gens me connaissent probablement mieux en tant qu’auteur d’actions à acheter: actions technologiques, actions bon marché, actions à dividendes, actions de retraite, actions de télécommunications, la liste est longue. Franchement, je les déteste tous. Depuis plus de six ans que j’écris pour InvestorPlace, la seule chose que je peux vous dire avec certitude est que les actions montent et diminuent. C’est ça.

Mais je me considère comme un expert des crypto-monnaies parce que je ne me suis pas contenté d’investir dans cela, je l’ai vécu. J’ai traversé tant de hauts et de bas. En effet, Bitcoin représente le magnifique chaos de l’esprit humain.

Par conséquent, je ne vois tout simplement pas pourquoi Palantir souhaiterait même avoir Bitcoin dans son bilan. Honnêtement, si j’étais un acteur majeur du stock PLTR, je serais plus à l’aise d’avoir des sacs de cocaïne dans les livres. Au moins, il y aurait un flux d’évaluation prévisible pour cela.

La crypto n’est pas un havre de paix pour Palantir

Chaque fois que le marché de la cryptographie génère de nouveaux sommets, il semble toujours que les analystes déclarent Bitcoin comme un actif refuge pour la nouvelle génération. Si BTC ne réagissait pas si brutalement à l’intérêt spéculatif, je pouvais voir que c’était le cas. Mais en réalité, Bitcoin est un jeu légalisé (jusqu’à présent de toute façon).

Entre le 8 janvier et le 20 mai de cette année, BTC est passé de 40000 USD à 64000 USD à 40000 USD. D’autres cryptos présentaient des mouvements beaucoup plus extrêmes. Et il y a un grand risque que l’ensemble du secteur puisse encore subir de nouvelles pertes dévastatrices alors que les investisseurs se retirent des entreprises spéculatives.

Un havre de paix? À peu près aussi sûr que la chance de survie d’un opérateur radio pendant la guerre du Vietnam.

Cela me ramène à la vente d’initiés. Si l’achat de cryptos était une idée si brillante pour Palantir, pourquoi les initiés déversent-ils des actions PLTR?

Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec cela. Mais de mon point de vue, je pense qu’il y a un grand décalage entre ce que fait la direction et le récit qu’elle vend.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait un poste LONG chez BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.