Pourquoi plus court c’est mieux alors qu’IndyCar renforce sa liste décroissante de courses ovales · .

Le retour de l’Iowa Speedway au calendrier à partir de 2022 est un signe positif pour les fans d’IndyCar qui ont recherché plus d’équité entre les parcours ovales, routiers et urbains au calendrier ces dernières années.

Le président d’IndyCar, Roger Penske, s’est exprimé lors d’une conférence de presse conjointe le 19 août, accueillant l’Iowa dans le calendrier après son absence du calendrier 2021. « Au fil des ans, l’Iowa s’est avéré être une vitrine idéale pour la première série de monoplaces en Amérique du Nord. Un ovale clé et une caractéristique de notre calendrier, nous avons profondément manqué de voir nos fans dans l’Iowa cette année et nous attendons avec impatience ce qui nous attend », a fait remarquer Penske.

Penske a fait écho aux sentiments des fans et des pilotes qui ont appris à aimer l’ovale de sept huitièmes de mile à Newton, Iowa lors de son premier passage sur le calendrier de 2007 à 2020. C’est l’exemple brillant d’un ovale court prototypique pour IndyCar, un qui permet plusieurs lignes de course et une action rapprochée sur la piste, tout en étant constamment en mesure de remplir toutes ou au moins la plupart des tribunes jusqu’à leur capacité de 30 000 spectateurs chaque année avant 2020.

Et des ovales plus courts comme l’Iowa, ou l’ovale de deux kilomètres / 1,25 mile à Gateway, sont exactement ce qu’IndyCar pourrait utiliser pour apaiser l’esprit des conducteurs potentiels et des fans. À l’exception de l’Indianapolis 500, le seul autre superspeedway du calendrier 2021 est le Texas Motor Speedway de 2,4 km / 1,5 mile. La qualité des courses au Texas a souffert ces dernières années, et les aperçus dans les tribunes pendant une course suggèrent que la fréquentation annuelle a également fait défaut.

Grosjean a fait ses débuts sur l’ovale à GatewayLorsque la course n’a pas été processionnelle, le Texas a la réputation – remontant à la course CART avortée de 2001 et à l’apogée de la rivale Indy Racing League – d’être un circuit dangereux où des vitesses moyennes élevées entraînent souvent se bloque. Assez ou non, des inquiétudes concernant la sécurité et la fréquentation ont également persisté autour des anciens superspeedways IndyCar tels que Las Vegas Motor Speedway, Pocono Raceway et California Speedway à Fontana – qui ont tous été retirés du calendrier au cours de la dernière décennie.

Certains conducteurs ont jugé ce risque excessif, mais il y a eu des signes d’assouplissement des attitudes. Romain Grosjean a dû se convaincre, lui et sa famille, que courir le Gateway 500 en valait la peine compte tenu de sa chute au Grand Prix de Bahreïn en décembre dernier. Jimmie Johnson, qui a curieusement décidé d’un calendrier de route et de rue uniquement pour 2021 après avoir passé deux décennies dans la série NASCAR Cup centrée sur l’ovale, a testé une IndyCar sur un ovale cette semaine.

D’autres restent opposés à l’ovale. Le pilote Carlin Max Chilton a décidé en 2019 de ne pas participer aux courses ovales en dehors de l’Indianapolis 500. Mike Conway les a complètement juré après la saison 2012 avant de finalement quitter la série après 2014.

De plus, les pilotes IndyCar potentiels ayant des antécédents en course sur route ont été dissuadés ces dernières années de risquer des blessures sur les ovales. Un exemple récent était Nico Hulkenberg, qui a considéré l’IndyCar comme une option pour sa carrière après la F1 en 2020 – mais a explicitement déclaré qu’il souhaitait s’en tenir aux cours sur route et sur rue s’il faisait le changement.

Les ovales courts comme l’Iowa et Gateway ne sont pas totalement exempts de risques d’accidents ou de blessures en vol, mais les vitesses moyennes réduites autour de ces circuits en font une alternative moins dangereuse aux superspeedways de 1,5 mile et plus qui constituaient autrefois l’essentiel de l’IRL. calendrier ovale.

L’ovale historique de Milwaukee n’héberge plus IndyCarMais même pour tous les succès que l’Iowa et Gateway ont eu pour attirer les spectateurs, même d’autres ovales courts ont eu du mal à maintenir une présence à long terme sur le calendrier IndyCar.

Le New Hampshire Motor Speedway était absent du calendrier IndyCar pendant plus d’une décennie, est revenu en 2011, puis a été abandonné après une course ridicule et financièrement insolvable. Richmond Raceway en Virginie n’a même jamais eu une chance: le retour prévu aux arènes de trois quarts de mille pour la saison 2020 a été annulé en raison de restrictions liées à Covid-19, et il n’y avait apparemment aucun intérêt à réessayer cette saison.

Mais pour les principaux exemples d’ovales courts qui luttent pour rester dans le calendrier IndyCar, ne cherchez pas plus loin que deux ovales d’un mile riches en histoire américaine des courses de roues ouvertes qui sont tombés à l’eau au cours de la dernière décennie : le Milwaukee Mile dans le Wisconsin – réputé le plus ancien speedway en activité au monde – et le Phoenix Raceway en Arizona.

La diminution de la fréquentation a contribué à la disparition de Milwaukee du calendrier après 2015, et à la chute de Phoenix après 2018, deux ans seulement après la reprise de sa course IndyCar. Phoenix a également été entravé par les courses de procession, que certains observateurs attribuent à un reprofilage du circuit centré sur NASCAR en 2011. Milwaukee n’avait pas changé sa disposition à cette époque, mais leur avenir IndyCar a également été écourté après qu’un promoteur n’ait pas pu être trouvé pour remplacer Andretti Sports Marketing – qui a été vendu par Michael Andretti en 2015.

Le récent retour de l’IndyCar à Phoenix s’est avéré de courte durée. Dans le cas du Milwaukee Mile, le circuit vieux de 108 ans a failli fermer définitivement ses portes après avoir perdu sa place au calendrier IndyCar. Un autre ovale historique d’un mile avec une histoire IndyCar, Nazareth Speedway en Pennsylvanie, a fermé ses portes en 2004 – et se trouve maintenant dans un état de délabrement perpétuel.

Ce même sort a presque frappé à la fois Gateway – qui a temporairement fermé ses portes en 2010 et n’avait pas de date IndyCar de 2004 jusqu’à sa relance réussie en 2017 – et l’Iowa, qui a organisé un double en-tête en 2020 sans sponsor titre et seulement 5 000 spectateurs par jour de la course en raison des restrictions liées au Covid-19. IndyCar a dû payer tous les coûts associés à l’événement 2020, y compris la location du site à ses propriétaires, NASCAR (qui a acheté l’Iowa Speedway en 2013 et exploite le circuit sous la filiale Iowa Speedway, LLC).

Il était alors compréhensible que, face à ces mêmes circonstances difficiles, l’événement ne puisse pas avoir lieu en 2021. La perte d’IndyCar a suscité des spéculations sur l’avenir du circuit, c’est pourquoi il était si important de sécuriser la chaîne de supermarchés du Midwest Hy-Vee en tant que sponsor titre à long terme pour les deux courses de l’Iowa à partir de l’année prochaine.

Le retour imminent de l’IndyCar sur l’Iowa Speedway et le succès annuel de Gateway signifient-ils qu’une renaissance des courses ovales courtes est imminente ? Pas nécessairement. Ces deux sites ont été les exceptions réussies qui se sont distinguées parmi plusieurs échecs récents, voire rien.

Ilott est le dernier pilote européen à se diriger vers l’IndyCar, mais il est clair que Roger Penske veut plus d’ovales sur le calendrier IndyCar à l’avenir, et a fait plusieurs déclarations au cours de son bref mandat en tant que propriétaire d’IndyCar pour faire passer ce point.

L’ajout de plus d’ovales courts au calendrier aiderait à ramener l’IndyCar à la diversité des disciplines de course dont ils jouissaient avant la scission de 1996, ainsi qu’à court terme après la réunification en 2008.

Cela pourrait également aider à apaiser l’esprit des talents qui souhaitent venir en IndyCar, mais peuvent penser que la course sur superspeedway est un risque trop grand pour être accepté. Une offre excédentaire de talents en Formule 1 a vu les anciens coureurs de Grand Prix Grosjean et Kevin Magnussen, ainsi que les meilleurs coureurs de Formule 2 Christian Lundgaard et Callum Ilott entrer dans la série cette année, ce dernier à Portland le week-end prochain.

Mais pour en faire un plan viable pour l’avenir, IndyCar doit comprendre ce qui n’a pas fonctionné avec tant d’événements ratés sur des ovales courts ces dernières années, et convaincre les spectateurs de participer – et de continuer à participer – à ces événements potentiels lorsque ils n’avaient aucune incitation à le faire auparavant.

