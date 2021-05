Pourquoi plus de vaccins Covid-19 devraient être administrés par les médecins de soins primaires

Voici quatre mots importants de la prochaine phase de la campagne de vaccination américaine contre Covid-19: «Parlez à votre médecin.»

Les États-Unis atteignent un point de basculement dans leur campagne de vaccination. Il y aura bientôt plus de clichés disponibles que de personnes venant les chercher, s’il n’y en a pas déjà. «La plupart des États semblent être au point ou presque… au moment où leur offre dépasse la demande», ont écrit Jennifer Kates, Anna Rouw et Josh Michaud de la Kaiser Family Foundation dans une nouvelle analyse.

La partie facile est de se calmer. Les Américains qui étaient capables et désireux de se faire vacciner ont eu des semaines pour se faire vacciner. Maintenant vient le dur travail: persuader les gens qui peuvent être persuadés de se faire vacciner et atteindre les patients défavorisés qui n’ont toujours pas accès facilement à un vaccin.

Les médecins de soins primaires disent qu’ils peuvent jouer un rôle important dans l’atteinte de ces deux objectifs. Les sondages montrent que les personnes qui adoptent une approche attentiste au vaccin peuvent être convaincues par leur médecin qu’il est sûr et efficace. Même les médecins qui ne sont pas en mesure de se faire vacciner eux-mêmes sont plus susceptibles de savoir quels patients peuvent avoir besoin d’une assistance supplémentaire.

«Nous devons faire partie du plan», a déclaré Ada Stewart, médecin en Caroline du Sud et présidente de l’American Academy of Family Physicians, ajoutant qu’elle était reconnaissante à l’administration Biden de s’engager davantage avec les médecins. «J’aurais aimé que cela se produise plus tôt.

Comment distribuer et administrer les vaccins est une décision état par état, mais jusqu’à présent, les Etats ont largement concentré leurs campagnes de vaccination sur les sites de masse, les cliniques mobiles et les pharmacies commerciales. Le New York Times a rapporté début février que les médecins de soins primaires étaient déjà frustrés de ne pas être davantage utilisés dans la campagne de vaccination.

Cela peut finalement changer, mais cela peut encore être un processus lent. «Il n’y a pas ce flux ou approvisionnement régulier de vaccins qui a coulé pour le rendre disponible sur plusieurs sites», déclare George Abraham, médecin du Massachusetts et président de l’American College of Physicians.

À Boston, a déclaré Abraham, des milliers de doses sont toujours ciblées sur des sites de masse tels que ceux installés à Fenway Park et au Gillette Stadium. Mais l’État modifie sa stratégie, se fixant comme objectif de fermer les sites de vaccination de masse et de transférer les doses vers les cabinets médicaux et les cliniques communautaires d’ici la fin juin.

La Maison Blanche Biden a récemment annoncé son intention de pousser plus de vaccins dans la communauté, en essayant d’atteindre les Américains là où ils se trouvent. Selon les experts, l’objectif devrait être que chaque contact avec le système de santé s’accompagne de l’offre d’un vaccin. Atteindre le niveau de vaccination nécessaire peut exiger encore plus, mais c’est un début alors que nous entrons dans cette étape plus difficile de la campagne.

«De nouvelles stratégies sont probablement nécessaires», m’a dit Kates. «Plus il y a de points de contact, mieux c’est, et puisque nous savons que … les gens seraient plus à l’aise d’aller chez leur médecin pour se faire vacciner, ce seront des points de contact importants.»

Les gens disent qu’ils sont plus susceptibles de recevoir le vaccin Covid-19 de leur médecin

Les médecins de soins primaires sont déjà une précieuse avant-garde pour faire vacciner les Américains de routine. Ils fournissent traditionnellement environ la moitié de toutes les immunisations des adultes aux États-Unis, selon le New York Times. Mais les médecins ont sans doute été sous-utilisés dans l’effort Covid-19.

La logique des sites de vaccination massive était solide au début de la campagne, dit Abraham. Capables d’administrer des milliers de doses par jour, ces sites sont plus efficaces, et lorsqu’il y avait plus de restriction de l’offre, il était logique de concentrer ces doses sur les endroits qui offriraient le meilleur rapport qualité-prix.

Mais ces sites temporaires n’étaient pas pour tout le monde. Nous demandions à certaines personnes de parcourir 75 milles ou plus pour se faire vacciner. Abraham a donné l’exemple de l’un de ses patients, un Latino de 86 ans atteint d’une maladie pulmonaire et qui dépend d’un apport constant d’oxygène. Il peut conduire, mais il ne pourrait pas se rendre sur le site de masse, faire la queue, puis rentrer sans manquer d’air. Le patient n’a pas non plus accès à Internet, ce qui rend plus difficile de s’inscrire à un rendez-vous à moins qu’il ne soit prêt à attendre en attente au téléphone.

Les médecins peuvent maintenant jouer un rôle critique, dit Abraham, en «identifiant les personnes économiquement défavorisées [or] ont plus de difficulté à se rendre aux rendez-vous et à savoir comment ils pourraient être servis au mieux. »

Ils peuvent aussi persuader. Parmi les personnes qui n’avaient pas encore reçu de vaccin Covid-19, le cabinet de leur médecin était l’endroit où elles ont déclaré qu’elles étaient le plus susceptibles de se faire vacciner, selon une enquête de février de la Kaiser Family Foundation. Les Américains noirs et hispaniques étaient tous deux beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils recevraient le vaccin de leur médecin que dans une clinique de santé communautaire ou un site de vaccination de masse.

Gracieuseté de la Kaiser Family Foundation

Les médecins jouissent d’une grande confiance dans le public américain: dans un sondage de janvier 2019 du Pew Research Center, 74% des personnes ont déclaré avoir une opinion plutôt favorable des médecins.

«Les patients font confiance à leur médecin», a déclaré Abraham. «Ils se tournent vers leur médecin pour confirmer qu’il est sécuritaire de prendre le vaccin. Cette confiance est cruciale pour surmonter les petites hésitations que les gens pourraient avoir. »

Avec les populations les plus difficiles à atteindre, il est logique de rendre le vaccin disponible partout où elles peuvent entrer en contact avec le système de santé. Déjà, comme l’a rapporté Politico en mars, l’administration Biden a conclu que les gens sont plus susceptibles de se faire vacciner dans leur pharmacie locale qu’un site temporaire.

Maintenant, la Maison Blanche essaie d’étendre la campagne de vaccination encore plus loin dans les communautés. Biden exhorte les pharmacies à proposer des rendez-vous sans rendez-vous et a annoncé un nouveau financement de 500 millions de dollars pour aider les cliniques de santé communautaires et d’autres organisations locales à élargir leurs campagnes de vaccination.

La FDA envisage également une demande de Pfizer pour assouplir les normes de stockage strictes de son vaccin. Si elle est approuvée, cela permettrait aux médecins de gérer plus facilement les doses de Pfizer, qui nécessitent actuellement une réfrigération ultra-froide que de nombreux bureaux n’ont pas.

Les médecins ne sont pas un remède contre l’hésitation à la vaccination – mais ils peuvent faire une différence

Terminer la campagne de vaccination n’est pas aussi simple que de distribuer des doses aux médecins de tout le pays. Le stockage est actuellement un défi, en particulier pour le vaccin Pfizer. Certaines cliniques n’ont pas l’espace nécessaire pour faire le suivi des patients (15 minutes après la vaccination pour la plupart des gens, ou 30 minutes pour ceux qui ont des antécédents de réactions allergiques).

Et certaines des mêmes personnes défavorisées qui ne pouvaient pas s’inscrire ou se rendre à un site de vaccination de masse pourraient ne pas entrer en contact régulier avec un médecin. Les Noirs et les Hispaniques sont beaucoup moins susceptibles que les Blancs de dire qu’ils ont un médecin de soins primaires en premier lieu; il y a aussi des disparités économiques à considérer, car le coût est un facteur qui empêche les gens de consulter le médecin.

C’est pourquoi certains experts en santé publique pensent déjà au-delà des médecins de soins primaires, bien qu’ils conviennent qu’ils pourraient être utiles dans la prochaine phase des vaccinations.

«Les défis à relever sont de savoir comment atteindre ceux qui ne s’engagent systématiquement dans aucun système de santé et ceux qui hésitent à vacciner pour quelque raison que ce soit», a déclaré Kumi Smith, qui étudie l’épidémiologie et la santé communautaire à l’Université du Minnesota. moi. «Augmenter les points de vaccination à chaque coin du système de soins de santé peut aider, mais peut ne pas nous mener jusqu’au bout.

Les investissements en santé communautaire proposés par l’administration Biden pourraient être précieux, en consacrant plus de ressources à des messagers de confiance qui rencontrent les gens là où ils se trouvent. Les employeurs peuvent également jouer un rôle essentiel.

Kates, qui a récemment pris la parole à la Chambre de commerce des États-Unis, m’a dit qu’elle avait entendu des chefs d’entreprise intéressés à recevoir des allocations de vaccins directement du gouvernement fédéral.

«Cela pose bien sûr des défis», a-t-elle déclaré, «mais il semble que les employeurs soient une ressource inexploitée et deviendront de plus en plus importants avec le temps.»

La dernière étape de la campagne de vaccination aux États-Unis devrait être une approche globale. Faites en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour quelqu’un de se faire vacciner. Cela pourrait commencer par remettre le vaccin entre les mains de médecins en qui les patients ont confiance.