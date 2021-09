Pourquoi plusieurs catalyseurs augmenteront le stock d’APPS

Après Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS) a publié ses résultats fiscaux du premier trimestre, les investisseurs semblaient déçus par ses résultats. L’action APPS a chuté après le rapport sur les résultats, malgré de bonnes prévisions fiscales pour le deuxième trimestre. En effet, la société de plate-forme publicitaire mobile a de multiples catalyseurs à venir qui soutiendront la croissance de l’entreprise.

The Street est myope comme d’habitude et ne réalise pas que Digital Turbine est un géant endormi. Les investisseurs sceptiques s’inquiètent de son fossé peu profond dans l’espace publicitaire mobile. Digital Turbine surmontera-t-il ces peurs ?

Des conseils solides pour augmenter le stock d’APPS

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de la société a grimpé de 260% en glissement annuel pour atteindre 212,6 millions de dollars. Y compris Fyber et AdColony, deux sociétés acquises par Digital Turbine, son chiffre d’affaires au premier trimestre, hors certains éléments, s’élevait à 292 millions de dollars. Son BPA T1, hors certains éléments, s’établit à 34 centimes.

Son PDG, Bill Stone, a déclaré que le modèle de plate-forme de l’entreprise avait bénéficié d’un effet de levier opérationnel. En outre, il a déclaré que Digital Tubine “a achevé l’acquisition de capacités de plate-forme complètes et de bout en bout qui, selon nous, positionnent stratégiquement la société pour une prospérité continue à l’avenir”.

Au cours du trimestre en cours, Digital Turbine prévoit des revenus compris entre 300 et 306 millions de dollars. Il prévoit que son BAIIA ajusté sera de 44 à 46 millions de dollars, tandis que le BPA, hors certains éléments, devrait être de 38 cents.

Catalyseurs multiples

Digital Turbine a plusieurs vents arrières à venir. Samsung Électronique (OTCMKTS :SSNLF) lancera le système d’installation d’applications instantanées SingleTap de Digital Turbine à l’échelle mondiale. Les efforts de l’entreprise pour construire un fossé protecteur autour de son activité principale porteront leurs fruits.

Au cours des dernières années, Digital Turbine s’est concentré sur la facilitation des installations d’applications grâce à des partenariats avec Samsung et d’autres entreprises de télécommunications. Samsung a vendu 57,9 millions d’appareils au dernier trimestre.

Le 29 juillet, Digital Turbine a annoncé l’extension de son partenariat de distribution d’applications avec TIC Tac vers l’Amérique du Nord. Dans le cadre de l’accord, TikTok obtiendra une plate-forme unique pour la distribution d’applications. Mike Gubman, responsable de la distribution de TikTok pour l’Amérique du Nord, a déclaré : « Avoir un point de contact unique pour la distribution des applications accélérera notre croissance et simplifiera la gestion, le reporting et l’optimisation des dépenses. » La facilité de l’offre de Digital Turbine devrait attirer plus de gros clients comme TikTok.

L’activité Content Media de Digital Turbine a augmenté ses ventes de 150 % en glissement annuel. Plus tard au cours de l’exercice, Digital Turbine lancera des produits de contenu supplémentaires sur les réseaux de AT&T (NYSE :T) et Verizon (NYSE :VZ).

Les résultats de Fyber au premier trimestre ont été plus impressionnants que les marchés ne le pensent. Le chiffre d’affaires de l’unité a augmenté de plus de 200 % en glissement annuel. Il a enregistré 90 % des revenus de l’année dernière et triplé son EBITDA ajusté de 2020 en seulement six mois de 2021. De plus, le volume publicitaire de Fyber a augmenté de plus de 60 % en glissement annuel.

Juste valeur

À Wall Street, l’objectif de cours moyen à un an des analystes pour l’action APPS est assez haussier, s’établissant à 107 $, selon Tipranks. L’action se négocie désormais à cinq fois les ventes de l’entreprise, sur la base d’une annualisation de ses revenus au premier trimestre.

Les investisseurs qui préfèrent les gros joueurs peuvent envisager Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) au lieu. Son chiffre d’affaires a plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 280 millions de dollars. L’action TTD, cependant, se négocie à une capitalisation boursière d’environ 40 milliards de dollars. La capitalisation boursière de l’action APPS est d’environ un huitième de celle-ci.

En utilisant un modèle de sortie de croissance des flux de trésorerie actualisés sur 5 ans, l’action APPS vaut toujours près de 70 $ par action, en supposant une croissance annuelle des ventes de 2 %.

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 9,5 % – 8,0 % 9,00 % Taux de croissance à perpétuité 1,5 % – 3,0 % 2,00 % Juste valeur 59,84 $ – 90,79 $ 67,23 $

Modèle avec l’aimable autorisation de finbox

Les lecteurs peuvent ajuster les métriques du graphique. À des taux de croissance plus élevés, la juste valeur de l’action augmentera.

Des risques

La politique publicitaire d’Apple pourrait limiter l’efficacité de l’unité AdColony de Digital Turbine, comme expliqué ici. Ce phénomène pourrait nuire au chiffre d’affaires global de la division. Pourtant, AdColony représente moins de 20 % des ventes totales de Digital Turbine. Les annonceurs continuant à adopter une approche attentiste envers AdColony, les performances de l’unité peuvent s’améliorer.

La société pourrait mettre du temps à réaliser des économies de coûts grâce à ses acquisitions, ce qui nuira à ses marges à court terme. Jusqu’à présent, les acquisitions d’AdColony et de Fyber par la société ont été positives pour ses résultats financiers.

La ligne de fond

Digital Turbine se négocie à un ratio cours-bénéfice supérieur à la moyenne. Les investisseurs devraient donc attendre un autre trimestre de bons résultats de la société avant d’accumuler ses actions. Alors que l’action reprend une tendance haussière, les investisseurs peuvent chercher à se constituer une position plus importante au cours des prochains trimestres.

Le marché de la publicité mobile est florissant et continuera de croître. Les investisseurs en technologie devraient envisager d’acheter des actions d’APP.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.