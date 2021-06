Pourquoi plusieurs pays envisagent de mélanger les vaccins ; quels sont les avantages possibles, les effets secondaires

in

Au milieu de la pénurie de vaccins contre le coronavirus et d’une importante population non vaccinée, l’Inde envisage sérieusement si des doses mixtes de deux vaccins différents pourraient être administrées. Une étude scientifique sera également bientôt menée pour évaluer l’efficacité du mélange de vaccins Covid-19 séparés et les effets secondaires probables de ceux-ci, a rapporté l’Indian Express.

Comment le mélange de vaccins va-t-il aider ?

Une section de scientifiques a déclaré que le mélange de vaccins pourrait renforcer la lutte contre Covid-19, car le mélange de doses de différents vaccins entraîne la production d’une réponse immunitaire plus puissante contre le virus. Le Dr Chandrakant Lahariya, vaccinologue principal, a déclaré à l’Indian Express que le mélange de vaccins pourrait s’avérer plus bénéfique dans le cas de vaccins à vecteur viral comme Covishield. Le Dr Lahariya a expliqué que l’efficacité de ces vaccins diminue considérablement au fur et à mesure que le corps commence à développer des anticorps contre l’adénovirus utilisé par le vaccin.

Au milieu des inquiétudes concernant la réplication du coronavirus dans diverses souches et la possibilité que certains vaccins Covid-19 se révèlent inefficaces contre les nouvelles souches, les scientifiques ont souligné que le mélange de vaccins pourrait développer une réponse immunitaire plus large et à large spectre contre différentes mutations du virus.

Au milieu de la capacité limitée des fabricants de vaccins à fournir des vaccins à travers le pays, il est logique d’autoriser le mélange des vaccins. Un grand nombre de bénéficiaires qui ont déjà reçu leur première dose sont confrontés à des contraintes pour obtenir la deuxième dose du même vaccin.

Nécessité d’une approche prudente

Les vaccins contre les coronavirus en général sont sans doute les vaccins les plus développés au monde, car les essais cliniques de vaccins contre d’autres maladies durent plusieurs années avant de recevoir l’approbation finale. Cependant, à la suite d’une misère et d’une mortalité sans précédent causées par la pandémie, les régulateurs des médicaments du monde entier ont donné des approbations accélérées.

En ce qui concerne la question du mélange des vaccins, seules quelques études ont été menées sur la question et les allégations concernant une efficacité accrue en raison du mélange des doses ne sont valables qu’en théorie à ce stade. Les études sur la question doivent également fournir des résultats à des questions telles que les vaccins pouvant être mélangés et la durée entre les deux doses pour mettre en place une réponse immunitaire efficace contre la maladie.

Autres défis

Outre l’impact clinique du mélange des vaccins sur les bénéficiaires et les effets secondaires probables, il existe d’autres défis logistiques qui peuvent constituer un obstacle. Par exemple, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations a déclaré que différents vaccins peuvent avoir une durée de conservation différente, des conditions de stockage variées et des exigences d’expédition uniques.

Un grand nombre de vaccins actuellement utilisés n’ont pas non plus été testés dans des essais cliniques dans le but de les mélanger avec d’autres vaccins. Prenez par exemple le Covaxin développé localement qui n’a pas été étudié dans le but de le mélanger dans aucune étude jusqu’à présent.

Quels pays ont autorisé le mélange des vaccins Covid ?

Parmi les pays qui ont autorisé le mélange des vaccins contre le coronavirus figurent le Canada, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Ces pays ont permis aux bénéficiaires qui ont déjà été piqués par le vaccin AstraZeneca d’opter pour le vaccin Moderna ou Pfizer comme deuxième dose. L’Espagne, la Corée du Sud, la Russie et la Chine mènent également des études sur le mélange des vaccins contre le coronavirus. Les États-Unis n’ont également autorisé le mélange des vaccins Pfizer et Moderna pour les bénéficiaires que dans des circonstances exceptionnelles.

Pourquoi mélanger des vaccins pourrait s’avérer bénéfique en Inde

D’ici la fin de cette année, le gouvernement indien s’attend à s’approvisionner en au moins 7 à 8 types de vaccins contre le coronavirus développés à l’aide d’une gamme de technologies telles que le vecteur viral, l’ARNm, l’ADN et les protéines recombinantes, entre autres. Avec la disponibilité de 7 à 8 vaccins, un grand nombre d’études de combinaisons de différentes paires de vaccins pourraient être entreprises dans le pays.

