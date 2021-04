Pourquoi pousser les jeunes vers la politique est une recette pour un désastre ⋆ .

Depuis les mouvements contre-culturels «Ne faites confiance à personne de plus de 30 ans» des années 1960, nous vivons dans une culture qui valorise de plus en plus la jeunesse. De l’avis du célèbre scientifique cognitif et auteur de l’Université Harvard, Steven Pinker, c’est un changement technologique – l’avènement de la télévision – qui a propulsé ce changement social.

Les baby-boomers des années 1960, la première génération à grandir en masse avec une télévision à la maison, ont eu un accès sans précédent à leurs actions respectives. La télévision «leur a permis de savoir que d’autres baby-boomers partageaient leurs expériences», donnant «naissance à un réseau horizontal de solidarité qui coupait les liens verticaux avec les parents et les autorités qui avaient jadis isolé les jeunes les uns des autres et les obligeaient à se prosterner. leurs aînés », a déclaré Pinker.

Au lieu d’apprendre des parents et des enseignants plus âgés et de prendre le temps de mûrir jusqu’à l’âge adulte, les jeunes ont plutôt commencé à s’imiter les uns les autres. C’était maintenant le jugement de leurs pairs, et non de leurs aînés, qui comptait. La «culture de la jeunesse» – une expression qui, autrefois, aurait été une contradiction dans les termes – est née.

À notre époque, un autre changement technologique – l’émergence des médias sociaux – a propulsé cette culture en hyper-propulsion. Ces plates-formes donnent à leur base d’utilisateurs plus jeune et plus technophile une voix démesurée dans les affaires publiques. Ce n’est pas un hasard si certains des mouvements politiques les plus importants qui ont agité nos eaux culturelles ces dernières années, tels que Black Lives Matter et Me Too, ont émergé de ces chaînes dominées par les jeunes.

Le portrait prototypique de nos aînés est passé de les imaginer comme des porteurs d’une sagesse et d’une expérience durement gagnées à une caricature condescendante d’une grand-mère déconcertée et plissant les yeux profondément dans sa frappe avec un doigt sur un clavier ou un clavier comme sa petite-fille adolescente à la langue acérée regarde avec un sourire indulgent tout en Instagraming l’expérience.

Notre culture de la jeunesse a également produit des acteurs politiques régulièrement présentés comme dotés d’un sens surnaturel du moment. Ainsi, beaucoup ont trouvé un messie du changement climatique dans l’adolescente criarde Greta Thunberg, un potentat politique dans l’étudiant opiniâtre de Parkland David Hogg, une voix politique virale dans les divagations souvent ignorantes de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, et un poète instantané. -laureate dans Amanda Gorman, dont le poème d’inauguration de Biden criblé de clichés (surtout par rapport au premier opus du genre «poème d’inauguration») se lit comme une version légèrement surélevée des bromures de Barack Obama.

Avons-en plus? Non merci

Malgré les échecs évidents d’une telle culture de la jeunesse et de ses exemples, le Congrès contrôlé par les démocrates a maintenant l’intention d’amplifier encore davantage la voix des jeunes en politique. La «Civics Secures Democracy Act», qui fait maintenant son chemin au Congrès, menace de créer un programme national qui obligerait virtuellement les adolescents à se lancer dans la politique.

Comme discuté en détail ici, la loi favoriserait «l’action civique» pour, entre autres, impliquer les étudiants dans l’action politique – presque invariablement en faveur des causes de gauche, comme la recherche l’a révélé. Cela fait suite à une révision de 2016 des politiques d’admission dans les universités d’élite qui ont réduit l’accent sur la réussite scolaire dans l’espoir que les étudiants seraient «engagés sur le plan éthique[d]»Dans leurs communautés. Nous pouvons cependant soupçonner que travailler pour mener à bien «Trump 2024» ne rapporterait pas beaucoup de points d ‘«engagement éthique» de la part des pouvoirs en place.

Comme de nombreux démocrates au Congrès le savent sans aucun doute, les jeunes sont extrêmement majoritairement maigres politiquement de gauche. C’est une conséquence du fait de permettre aux enfants de penser que des politiques telles que l’ouverture des frontières, le démantèlement de la police ou le socialisme total sont viables, combinées à l’endoctrinement de masse des esprits flexibles maintenant comparables à ceux des écoles et des universités. En tant que tel, l’establishment démocrate a toutes les raisons de perpétuer les conceptions des jeunes comme singulièrement perspicaces et authentiques.

Mais les jeunes sont-ils réellement clairvoyants de cette façon? En fait, mis à part les considérations politiques, il y a un problème plus important avec le fait de jeter des lycéens – ou même des collégiens ou des jeunes de 20 ans – dans nos eaux politiques troubles, dans lesquelles ils ont été de plus en plus actifs lors des récents cycles électoraux.

Vous avez raison: les jeunes ont tendance à ne pas être sages

Ce problème pourrait être mieux apprécié simplement en posant cette simple question: avez-vous déjà entendu des jeunes et en particulier des lycéens se prononcer sur des questions politiques importantes? Même par rapport à la norme basse établie par le reste d’entre nous, la plupart sonnent comme des naïfs intempestifs, n’est-ce pas? Voici une autre façon d’aborder la même question: si vous avez plus de 30 ans, par exemple, repensez à vos propres convictions politiques au lycée et prenez un moment pour vous demander à quel point vous étiez complètement ignorant.

Les informations probables générées par une telle introspection sont bien étayées par la recherche. Selon Dilip Jeste, professeur de psychiatrie et de neurosciences à l’Université de Californie à San Diego, “[e]Des études spiriques ont montré que les personnes âgées sont meilleures que les plus jeunes en termes de contrôle des émotions, de mieux se connaître, de prendre de meilleures décisions qui nécessitent de l’expérience et d’avoir plus de compassion et d’empathie envers les autres.

Par conséquent, “[o]Les décideurs plus âgés font des choix nettement meilleurs en utilisant leur cortex pré-frontal, où une pensée délibérative plus rationnelle est contrôlée. Non seulement les personnes âgées sont-elles meilleures en matière de contrôle des impulsions et de prise de décision rationnelle – des facteurs clairement essentiels pour faire des choix politiques judicieux – mais, comme l’a rapporté le New York Times, elles ont également plus de connaissances sur lesquelles travailler:

Une étude récente dans Topics in Cognitive Science a souligné que les personnes âgées ont beaucoup plus d’informations dans leur cerveau que les plus jeunes…. Et la qualité des informations dans l’ancien cerveau est plus nuancée. Alors que les plus jeunes étaient plus rapides dans les tests de performances cognitives, les personnes âgées ont montré “ une plus grande sensibilité aux différences fines ”, a révélé l’étude.

Une autre étude a révélé que les personnes âgées ont une littératie financière nettement meilleure, une extension d’une recherche antérieure qu’elle a décrite qui a révélé que les personnes âgées avaient «des niveaux plus élevés d’intelligence cristallisée – c’est-à-dire, l’expérience et les connaissances accumulées – dans la soixantaine, après quoi cela plafonne». ainsi que «un meilleur raisonnement sur les conflits interpersonnels et intergroupes».

Prise de décision plus rationnelle, plus d’empathie, plus de connaissances, d’expérience et de perspective, une meilleure littératie financière et une réflexion plus nuancée sur des questions complexes – les personnes âgées en général, semble-t-il, font battre les jeunes dans presque toutes les catégories qui comptent pour une action politique éclairée . C’est quelque chose que la plupart des gens comprennent intuitivement.

Ce qui est bon pour les démocrates n’est pas bon pour nous tous

En fait, cette perspicacité même informe les exigences d’âge minimum de notre Constitution pour la présidence, les membres du Congrès et même ceux qui souhaitent voter. L’âge peut ne pas garantir la sagesse, surtout lorsque les années montent et que le déclin cognitif s’installe, comme nous le rappellent souvent les gaffes de notre figure de proue de 78 ans à la tête d’un gouvernement qui rappelle parfois les dernières années de Leonid Brejnev. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, plus âgé est en effet plus sage.

C’est pourquoi le programme d’action civique qui pousse des jeunes ignorants et impétueux dans des frénésies d’action politique, bien qu’il soit peut-être bon pour les intérêts à court terme des démocrates, n’est pas bon pour les intérêts à long terme de nous tous qui aspirons à être citoyens d’une démocratie fonctionnelle. Sur ce point, nous devrions tous être d’accord: une prise de décision politique sage et prudente est un bien positif. Une telle prise de décision n’est pas le forté des lycéens.

En réalité, le principal dont les jeunes ont le pouls est la dernière tendance, il ne faut donc pas s’étonner que notre vie politique semble être devenue un exercice frénétique de saut de tendance, alors que les élus postulent pour éviter d’être débordés par le dernière tendance de l’orthodoxie de gauche sur Twitter.

Ralentissez et grandissez

Twitter et de nombreuses autres technologies dans lesquelles les voix et les intérêts des jeunes sont surreprésentés ne mènent nulle part. Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à utiliser de telles méthodes pour exercer leur influence et conduire la conversation comme bon leur semble.

Mais nous, en tant que société, ne devrions pas encourager les jeunes à contrôler la nation avant qu’ils ne mûrissent pleinement, et ne devrions certainement pas déployer l’éducation formelle pour encourager l’activisme politique. Un tel activisme nous met dans l’overdrive, alors que ce dont nous avons besoin est de ralentir notre politique, de laisser du temps pour le genre de percolation et de délibération qui envoie les mauvaises idées et affine les bonnes idées en meilleures.

Nous devons également ralentir les jeunes américains. Nous devons leur donner le temps de percoler et de délibérer, de répartir leurs mauvaises idées et de raffiner leurs bonnes idées en de meilleures.

Cela signifie les sortir de la politique et les réintégrer dans la salle de classe. Cela signifie moins de jeunes militants, moins de jeunes démocrates, moins de jeunes républicains et plus de jeunes apprenants et penseurs dont l’esprit est ouvert et dont les convictions politiques ne se sont pas encore cristallisées.