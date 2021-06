Pourquoi Prime Day est le moment idéal pour acheter votre premier Chromebook

Nous sommes dans la dernière ligne droite d’Amazon Prime Day, et il y a eu des offres, grandes et petites, et il est maintenant temps de passer à la caisse après avoir récupéré vos derniers articles. C’est le moment où nous faisons le grand saut sur des articles que nous envisageons d’acheter depuis des mois – j’essaie enfin un ensemble de feuilles de bambou lisses pour voir si elles sont aussi rafraîchissantes qu’elles en ont l’air. Si vous avez débattu pour essayer un Chromebook comme prochain ordinateur portable, c’est absolument, à 100%, le moment idéal pour sauter dessus.

Il y a de bonnes affaires Chromebook ce soir qui ne feront pas sauter la banque et volonté vous donner une bonne expérience de démarrage avec Chrome OS. Vous pouvez décider si vous souhaitez acheter un modèle plus sophistiqué à l’avenir ou si le modèle de test que vous achetez ce soir convient à lui seul. Il existe trois offres de Chromebook Lenovo qui sont parfaites pour ceux qui souhaitent plonger leurs orteils dans la piscine, pour ainsi dire, et vous devriez les saisir maintenant avant qu’ils ne récupèrent 100 $ ou plus demain.

Lenovo Chromebook Flex 5 | 120 $ de rabais sur Amazon

C’est le meilleur Chromebook pour la plupart des gens. Il possède l’écran tactile 1080p dont vous aurez besoin pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux Android, un Intel Core i3 de 10e génération pour qu’il puisse suivre votre travail, et la batterie de 10 heures et le clavier rétroéclairé vous permettront de travailler tard dans la soirée quand vous tergiversez tout l’après-midi.

La principale plainte que les Chromebooks reçoivent est qu’ils sont de petits netbooks bon marché, et si vous pensez que cela pourrait biaiser votre décision, ignorez les Chromebooks bon marché et achetez le meilleur Chromebook alors qu’il est à son meilleur prix. Le Chromebook Lenovo Flex 5 est un Chromebook fantastique à son prix normal de 430 $, mais ce soir, vous pouvez l’obtenir pour 310 $, ce qui vous offre un Chromebook de milieu de gamme à un prix abordable. C’est la beauté de Prime Day, et c’est pourquoi c’est littéralement le meilleur moment pour essayer un Chromebook.

Il s’agit d’un ordinateur portable que j’utilise depuis des mois – j’y ai passé la majeure partie de la pandémie après avoir écrit la critique du Lenovo Flex 5 l’été dernier – et j’y ai travaillé à temps plein pendant les semaines de travail légères et les périodes les plus chargées. Il peut faire le travail, puis une fois le travail terminé, je le bascule en mode tablette et joue à Microsoft Solitaire Collection jusqu’à ce que je sois assez fatigué pour aller au lit.

Alors que la plupart des Chromebooks ont des haut-parleurs descendants, le Flex 5 a des haut-parleurs stéréo orientés vers le haut qui sont parfaits pour regarder YouTube ou Disney + pendant que vous attendez le début d’une réunion, et l’écran tactile 1080p est agréable et net pour ces vidéos et pour tous les jeux auxquels vous jouerez via Google Play, Stadia ou GeForce Now. La durée de vie de la batterie est de 8 à 10 heures sur la plupart des charges, mais j’ai dépassé les 11 heures lorsque j’ai maintenu la luminosité de l’écran au minimum et le Wi-Fi stable.

Si 300 $, c’est encore un peu cher à dépenser pour un ordinateur portable que vous n’êtes pas tout à fait sûr d’aimer, ce n’est pas grave ! L’un de mes Chromebooks économiques préférés est à 220 $ pour Prime Day, et il vous offrira l’expérience Chrome OS essentielle dans un châssis compact et durable que vous n’aurez aucun problème à transmettre à vos enfants s’ils devaient rendre leur école Chromebook pour l’été.

Lenovo Chromebook Flex 3 11″ | 70 $ de réduction sur Amazon

Le Chromebook à écran tactile 2 en 1 de 11,6 pouces peut être relativement léger sur les ports, mais il a toujours une charge USB-C de 45 W – vous pouvez donc utiliser les mêmes chargeurs Power Delivery que votre Macbook ou un ordinateur portable Windows plus récent – et tandis que le processeur Mediatek peut fatiguer sous des charges de travail plus lourdes, il est parfait pour une navigation légère, jouer à des jeux Android plus légers et regarder des vidéos.

Le Lenovo Flex 3 11″ est un Chromebook plus ancien avec un nouveau nom – croyez-le ou non, c’est en fait une bonne chose. C’est exactement le même Chromebook que le Lenovo C330, qui est l’un des Chromebooks les plus populaires des trois dernières années et se vend toujours assez bien parce que c’est un super petit ordinateur portable.Oui, les lunettes autour de l’écran sont grandes, mais il a un écran tactile plutôt que les écrans non tactiles que la plupart des autres offres de Chromebook à petit budget ont ce soir.

Un écran tactile ici est important; Je crois fermement qu’un écran tactile offre la meilleure expérience sur Chrome OS, en particulier lorsque vous utilisez des applications Android qui ne sont pas toujours optimisées pour la saisie à la souris et au clavier. Une fois que vous vous habituerez à parcourir Twitter avec un écran tactile, vous vous demanderez pourquoi vous vous êtes déjà embêté avec un trackpad. Cela rend les tâches telles que l’édition de photos et le zoom sur un texte très petit beaucoup plus faciles, et vraiment, à ces prix, pourquoi ne voudriez-vous pas d’un écran tactile ?

Cet ordinateur portable est un excellent moyen de vous familiariser avec Chrome OS, car vous pouvez simplement le traiter comme un ordinateur portable de rechange. Je jetterais cet ordinateur portable dans mon sac à dos et j’irais écrire quelque part à l’ombre du pavillon du Japon à Epcot ou continuerais à mettre à jour les collections en attendant les feux d’artifice dans le Magic Kingdom. Le Flex 3 n’a aucun problème à être transporté d’avant en arrière, la batterie durera la majeure partie de la journée à moins que vous n’augmentiez vraiment la luminosité, et la coque Blizzard White est remarquablement efficace pour cacher les éraflures et les peluches au fil du temps.

Bien sûr, si vous n’êtes toujours pas vendu sur Chrome OS, il existe une autre option pour tester le système : acheter la meilleure tablette Chrome OS du quartier et mon compagnon de podcast et de canapé préféré : le Lenovo Chromebook Duet.

Lenovo Chromebook Duo | 95 $ de rabais chez Lenovo

Le Duet dispose d’un écran tactile FHD de 10,1 pouces qui est parfait pour regarder YouTube ou lire des bandes dessinées un dimanche après-midi paresseux. Une béquille magnétique et un clavier détachable sont inclus dans la boîte, et lorsqu’ils sont connectés, vous bénéficiez de l’expérience complète de Chrome OS et du navigateur Chrome complet, par opposition aux modes “bureau” ou “productivité” embarrassants offerts aujourd’hui par les tablettes Android. .

Le Lenovo Chromebook Duet est un excellent moyen de vous familiariser avec Chrome OS, car lorsque le clavier n’est pas connecté, le Duet agit un peu comme les tablettes Android. Vous voyez toutes vos applications Android, applications Web (PWA) et applications Linux dans un tiroir d’applications, et il utilise le même système de navigation gestuelle. Le navigateur Chrome est optimisé pour le toucher sur Chrome OS avec une bande d’onglets en haut qui permet de voir et de basculer plus facilement entre les onglets, et vous obtenez le navigateur Chrome complet, que vous l’utilisiez en mode tablette ou ordinateur portable.

Contrairement aux tablettes Android, cependant, le Lenovo Chromebook Duet reçoit des mises à jour mensuelles du système et de la sécurité et les recevra jusqu’en juin 2028.

Je serai le premier à admettre que le clavier du Duet est un peu à l’étroit à cause du facteur de forme plus petit, mais il est facile de s’adapter lorsque vous l’utilisez pour les e-mails en vacances ou la navigation sur Reddit sur le canapé, quelque chose Je fais avec une régularité alarmante. L’écran de 10,1 pouces a une meilleure résolution et un panneau plus lumineux que le Flex 3, ce qui en fait une bien meilleure option pour regarder des vidéos et lire des livres électroniques et des bandes dessinées en ligne. J’ai perdu des journées entières à lire l’application de Fanfiction.net sur le Duet – et la batterie était encore à plus de 30% après 10 heures de lecture sur le thème sombre.

Oh, et ai-je mentionné que vous n’avez pas à faire face à l’une de ces suites de sécurité antivirus absurdes avec l’un de ces Chromebooks ? Chrome OS est mis en sandbox de telle manière qu’il est très, très difficile pour votre Chromebook d’être compromis, et Google paiera des centaines de milliers de dollars de recherches lorsqu’il trouvera des exploits capables de le faire.

Si vous débattez d’un Chromebook ce soir, ces trois-là sont tous d’excellents moyens de vous familiariser avec le monde merveilleux de Chrome, et qui sait ? Vous pourriez finir par en faire votre nouvel ordinateur portable après la fin de votre période d’essai. Il est difficile de revenir aux mises à jour constantes de Windows et aux applications héritées plus maladroites après toutes ces années d’applications Web rationalisées et d’applications Android.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Parle à haute voix

Ce sont les meilleurs microphones USB pour votre ordinateur portable ou Chromebook

Trouver un bon microphone USB pour un Chromebook n’est pas aussi simple que d’en prendre un sur une étagère en raison des problèmes de compatibilité potentiels, mais il existe des options. Nous avons fait le travail pour trouver les meilleures options plug-and-play qui vous permettront de parler tout ce que vous voulez sans tracas technique.