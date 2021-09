Pourquoi Queen est « plus proche » de Lady Louise et James, du vicomte Severn que des autres petits-enfants | Royale | Nouvelles

in

La reine et son défunt mari, le prince Philip, ont accueilli quatre enfants, qui ont ensuite accueilli deux enfants chacun. Et pour ajouter à ce qui est sans aucun doute déjà une très longue liste de Noël, la reine est également devenue l’arrière-grand-mère de 11 (et bientôt 12) arrière-petits-enfants ces dernières années, la princesse Béatrice attendant son premier bébé cette année.

Le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, comte de Wessex, a deux enfants avec sa femme Sophie, comtesse de Wessex.

Lady Louise Windsor, 17 ans, est l’aînée du couple et James, vicomte Severn, 13 ans, est leur plus jeune.

Bien que Louise et James aient le droit d’être connus sous le nom de princesse et prince en tant qu’enfants du fils du monarque, ils sont plutôt connus officiellement sous le nom de dame et vicomte.

Lorsque Louise et James sont nés, il a été annoncé qu’ils détiendraient des titres reflétant qu’ils sont les enfants d’un comte plutôt que d’un prince.

La reine a passé beaucoup de temps avec ses plus jeunes petits-enfants au fil des ans, car ils ne vivent pas trop loin du château de Windsor.

Et bien que la reine n’ait jamais reconnu si elle avait des “favoris”, il y a longtemps eu des spéculations sur le sujet.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré à Fabulous: “Lady Louise est définitivement une favorite de la reine et je peux la voir jouer un rôle important dans la famille royale à l’avenir.

«Sa Majesté voit beaucoup Edward et Sophie et leurs enfants au château de Windsor alors qu’ils vivent à proximité à Bagshot Park.

Et plus tôt cette année, Louise a été aperçue en train de monter à cheval avec le prince Edward dans le parc du château.

La reine est connue pour adorer les chevaux, et Louise semble partager l’intérêt de sa grand-mère pour tout ce qui est équestre.

Louise a déjà participé à des événements de conduite de calèche, un passe-temps bien-aimé de son défunt grand-père, le prince Philip.