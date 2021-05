Pourquoi quelqu’un appellerait le désir de respirer librement, un acte de privilège? ⋆ 10z viral

J’ai récemment vu une vidéo d’une femme non masquée debout dans une file d’attente à son épicerie, criée et maltraitée verbalement par un homme masqué qui a dit qu’elle manifestait un «privilège» et un manque de souci pour les autres par non porter un masque en public.

Ma principale préoccupation pour l’homme masqué qui réprimandait la femme, c’est que ce genre de personne semble tellement effrayé par un visage non masqué qu’il peut devenir violent et attaquer physiquement toute personne qui ne porte pas de masque. Nous avons des virus annuels depuis des décennies et des vaccinations annuelles pour conjurer chaque maladie annuelle, mais nous n’avons jamais eu de masquage à grande échelle comme outil pour lutter contre la saison annuelle du rhume et de la grippe, et nous n’avons jamais vu les gens se déranger. sur le site d’une personne démasquée.

Alors, quelle est la raison de cette peur sociétale actuelle d’une maladie mortelle à moins de 1% pour les quelques personnes qui la contractent (la grippe annuelle normale tue 30000 à 80000 personnes par an et personne ne s’intéresse particulièrement à ce nombre des décès annuels) et pourquoi la maladie covid lie-t-elle notre nation dans des nœuds d’inquiétude et d’inquiétude pour une maladie très survivable? Et, surtout, pourquoi les personnes masquées se sentent-elles libres d’abuser des personnes non masquées? Cette dernière question est facile à répondre: parce que les démocrates, principalement Joey Biden et son parti de gauche, ont fait des citoyens qui ne croient pas aux masques les coupables de la politique de santé qu’il mène, et en politique, il est juste d’attaquer vos adversaires. à tout moment et de toutes les manières possibles, pour gagner, à tout prix.

La raison la plus probable de l’immersion totale et de la peur de cette maladie est l’implication du gouvernement et les alarmes insensées que les responsables gouvernementaux ont soulevées à ce sujet. Il est clair pour tout le monde depuis un certain temps que la raison pour laquelle aucune alarme particulière n’a été déclenchée pour les saisons virales annuelles au cours des 15 dernières années, mais a soudainement attiré tant d’attention pour la variante covid en 2020, était que Donald Trump était candidat à la réélection en 2020, et le grand gouvernement de gauche ne pouvait laisser passer aucune tentative de compromettre ses chances de réélection, ils ont donc sauté sur l’outil covid à deux pieds.

Les Américains sont devenus de tels lâches et ont été si effrayés par les avertissements constants du CDC concernant le masquage, le double masquage, la vaccination, puis le port d’un masque même après avoir été vaccinés, puis mettant en garde contre le danger inexistant de porter un masque à l’extérieur, puis se tenir à distance des autres personnes à proximité, puis vacciner leurs enfants, même si cette idée est contre l’avis du médecin et peut être une mauvaise politique, que nous sommes devenus une nation d’imbéciles.

Mais revenons à l’homme masqué qui qualifiait les femmes démasquées de «privilégiées». On se demande exactement quel est le privilège de vouloir respirer librement et se déplacer sans l’irritant constant d’un masque inutile. La femme n’insistait pas pour que les autres se passent de masque, elle agissait seule et sans aucun désir d’influencer qui que ce soit dans sa façon de penser et d’agir. Mais l’homme, qui l’attaquait verbalement, faisait preuve de privilège en insistant avec colère pour que tout le monde se comporte comme il se comportait et portait un masque. Notre nation s’effondre sous l’influence d’idiots tels que l’homme masqué et le gouvernement responsable de l’attitude de l’homme masqué.

J’ai juste une question à poser à cet homme pour montrer à quel point il se comportait idiot et non scientifique: si votre masque vous protège vraiment de l’infection covid, alors comment la femme qui ne porte pas de masque peut-elle vous nuire de quelque manière que ce soit? Est-ce à cause du fait que vous avez été obligé de souffrir en portant un masque, alors tout le monde doit souffrir avec vous, ce que seule une personne stupide proposerait. Ou ne croyez-vous pas vraiment que le masque vous protège, auquel cas vous êtes un imbécile de porter un et de ne pas continuer votre vie comme la femme sans masque l’était, et comme vous l’avez fait lors du rhume et saisons grippales que nous connaissons depuis au moins une décennie ou plus.

L’Amérique devrait se préparer à ce que notre gouvernement nous parle des variantes du covid chaque année pour le reste de nos vies, car avec cette preuve covid que notre nation peut être stoppée par un décret gouvernemental, nous pourrions tous être forcés de le faire. portez à nouveau les masques absolument inutiles et poreux à l’avenir. Les gauchistes du gouvernement feront exactement cela, et ceux d’entre nous qui insistent pour vivre librement sans se masquer auront des moments difficiles à l’avenir, en particulier sous l’administration Biden complètement déséquilibrée et son insistance pour que nous, citoyens, obéissions à tous les décrets non scientifiques ou inconstitutionnels du gouvernement, et ses insistance pour que tout le monde soit vacciné, puis porte un masque, voire un double masque, après avoir été vacciné.

L’Amérique est dirigée par des gens totalement stupides, dictatoriaux et anti-scientifiques qui exigent l’obéissance et des éloges pour chacune de leurs annonces. Et notre constitution ne peut pas nous protéger de telles personnes, car les dictateurs ne peuvent être arrêtés et n’obéiront à aucune règle de décence ou de légalité, sauf leur conviction que le gouvernement guérit tous les maux et ne fait aucune erreur lorsqu’ils mentent sur des choses qu’ils ne comprennent pas. Les démocrates veulent rendre ces choses traditionnellement non politiques politiques, voire criminelles, afin d’obtenir l’obéissance, et ils se référeront à la «compassion» et à la «science» comme leur guide et justification de chacun de leurs règles et ordres.

Les imbéciles qui insistent sur le fait que tout le monde doit porter un masque sont les privilégiés, et la femme contre laquelle l’homme masqué criait, est devenue l’objet de la colère et de la frustration de la classe privilégiée. Et la prochaine sous-classe de personnes à qui on crie, on abuse et on refuse les droits constitutionnels, ce sont les personnes qui souhaitent personnellement ne PAS être vaccinées, mais qui sont en bonne santé et actives parce qu’elles ont obtenu par elles-mêmes l’immunité collective. Ces personnes souffriront de leur manque de privilèges.