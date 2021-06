Pourquoi quitter la vue a été la meilleure décision de tous les temps, selon Abby Huntsman

J’ai été dans l’industrie de l’information au cours des 10 dernières années, travaillant dans tellement d’endroits différents, mais c’était une décision que j’ai ressentie dans mon instinct, en fait, pendant un certain temps sur le point de prendre, beaucoup plus longtemps que les gens ne le réalisent probablement. Et quand j’ai pris la décision, je me souviens avoir franchi ces portes après qu’ils m’aient dit : « Personne ne quitte le travail de ses rêves à la télévision », et j’ai dit : « Eh bien, ce n’est pas le travail de rêve que j’espérais, dans de nombreux manières, que c’était. Quand j’ai franchi ces portes pour la première fois, j’ai pu entendre les oiseaux gazouiller dans la ville, à Central Park et j’ai levé les yeux au ciel et j’ai pensé : « C’est la meilleure chose que j’ai faite pour moi-même. Parce que je peux voir le monde, je peux entendre le monde, je suis plus présent.