Pourquoi Rahm est-il 9ème sur la liste des favoris à l’Open ?

15/07/2021 à 15h50 CEST

La journée d’ouverture a complètement changé les enjeux. Jon Rahm, qui a été appelé pour être le vainqueur à 8h50, a commencé le British Open du mauvais pied et son prix est tombé à [30.0]. Le Basque n’est désormais que le neuvième favori à remporter le tournoi. Fini sa victoire au dernier US Open et sa première place la semaine dernière au classement mondial.

Lors de cette 149e édition de The Open Championship, qui se tient un an après que la pandémie était attendue, Rahm faisait le plein. L’Espagnol avait accroché le public avec son jeu et ses victoires. Cependant, un putain de 9e trou (double bogey) a ratifié une journée d’ouverture désastreuse pour Barrika’s. Rahm arrive ce jeudi après-midi en position 65.

Les paris sont désormais menés par Jordan Spieth. La victoire de l’Américain, deuxième avec une première carte de -5, est cotée sur Betfair à [6.0]. Le sud-africain suit Louis Oosthuizen, leader avec -6, un [6.5]

L’héritage de Sève

Le dernier triomphe espagnol au British Open a été remporté par le légendaire Severiano Ballesteros en 1988. On s’attendait à ce que cette année le Cantabrique ait son premier successeur mais, bien qu’il puisse encore changer de cap, ce serait un véritable exploit d’une autre planète pour Rahm de réussir cette fois. Rappelons que seul Tiger Woods a réussi à s’imposer à l’US Open et à l’Open dans la même saison.