Pourquoi Raphael Varane est un renouvellement de contrat de la grandeur du Real Madrid

Si l’été 2021 pouvait avoir un mot clé, le Real Madrid choisirait probablement l’héritage.

De toute évidence, avec le départ de Sergio Ramos après 16 ans, de nombreux Madridistas se poseront des questions d’héritage en ce qui concerne son statut de tous les temps au club et peut-être aussi parmi les grands du jeu. On pourrait penser qu’avec la conclusion de l’une des plus grandes histoires de transfert de la saison dernière maintenant terminée, nous pouvons nous installer pour une fin tranquille. Cependant, avec la rumeur selon laquelle Raphael Varane serait également à la recherche d’un nouveau défi, je dirais que nous devrions également réfléchir à l’héritage contrasté du Français autant que de Ramos.

Personne ne peut contester que Rafa a été un serviteur de classe mondiale du club depuis que Zinedine Zidane a orchestré son arrivée dans l’équipe à l’été 2011. On ne peut qu’admirer sa patience en attendant son opportunité de succéder à Pepe en tant que premier choix de l’équipe et qu’il a quand même réussi à contribuer aux succès du club bien qu’il ne soit pas strictement le titulaire.

Lorsque cette chance est finalement arrivée lors de la saison 2016/17, Varane l’a saisie à deux mains et a joué un rôle plus qu’un modeste dans les succès du club depuis le départ de Pepe. Au cours de sa décennie au Real, il a remporté 18 trophées, ce qui fait de lui le huitième joueur le plus titré de l’histoire du club.

Les 41 matches qu’il a disputés pour le club cette saison l’ont amené à 360 apparitions au total et dans le top 30 de tous les temps. Seuls cinq autres joueurs étrangers ont disputé plus de matches que lui et trois de ces joueurs font partie de l’équipe actuelle (Karim Benzema, Luka Modric et Marcelo). Tout cela devrait faire de lui une autre légende du club qui quittera (potentiellement) le club cet été.

Et pourtant, quand je pense à Varane qui s’arrête sur ces statistiques, il est difficile de ne pas se sentir dépassé. C’est en partie à cause de son âge. Entrant dans sa 27e année, Raphael Varane ne fait sans doute que commencer son apogée. Le record de Gento de 24 trophées a maintenant échappé à un autre challenger à Ramos, cependant, si Varane s’engageait dans un autre contrat à Madrid, on aurait envie de ses chances de l’arracher avant longtemps.

Le record de joueur étranger est également à sa portée, une surprise étant donné son passé aux prises avec des blessures. Entre 2013 et 2017, Varane a raté 50 matchs sur blessure. Depuis avril 2017, la dernière fois qu’il a raté plus de cinq matchs en raison d’une blessure, il a raté 22 matchs dont trois seulement l’ont vu manquer plus d’un match pour le Real Madrid. Compte tenu des défis physiques que Varane a rencontrés au niveau des clubs et au niveau international au cours de cette période, c’est une statistique impressionnante et suggère qu’il a le potentiel de jouer bien plus de 360 ​​matchs pour le Real qu’il a déjà amassés. Il est à moins de 30 de Luka Modric et, bien qu’il soit encore loin des 560 de Benzema, ce serait certainement dans sa gamme s’il était toujours au club à la fin de sa carrière.

Avec de tels repères historiques à sa portée, ce qui reste particulièrement décevant au sujet du départ de Varane, c’est que nous pourrions ne jamais voir le meilleur de lui. Son héritage au Real serait celui d’un brillant numéro 2 du meilleur défenseur central du club. La petite taille de son échantillon sans Ramos, la même taille d’échantillon qui ternit (injustement) sa réputation de nos jours, serait un record permanent au club.

Le départ de Sergio Ramos offre à Varane la chance de devenir une légende à part entière, de définir une ère à l’arrière pour Madrid en tant que défenseur le plus ancien du club. Compte tenu de l’importance de sa carrière consacrée au club, il faut sentir qu’il s’agit d’une ambition personnelle de Varane ». On sait avec certitude que les milliers de personnes qui l’ont vu grandir dans la capitale espagnole et qui ont maintenant faim d’un héritier du trône de Ramos ne veulent rien de plus que le Français pour assumer le rôle.