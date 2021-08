Pourquoi Raphael Varane et Harry Maguire se complimenteront

Manchester United a officiellement conclu un accord pour signer le vainqueur de la Coupe du monde français Raphael Varane du Real Madrid. L’arrivée imminente de Varane a déjà envoyé les fans en mode frénésie, beaucoup pensant que le Français est le partenaire idéal pour Harry Maguire.

Le plus grand manager de United, Sir Alex Ferguson, a dit un jour : “L’attaque vous fait gagner des matchs, mais la défense vous fait gagner des titres.” La domination défensive a toujours été à la base des équipes gagnantes de Ferguson.

Le poste d’arrière central a toujours eu du succès lorsqu’il a formé un partenariat complémentaire plutôt que la présence de deux défenseurs extraordinaires. Le partenariat potentiel Maguire-Varane possède également des compétences complémentaires qui pourraient aider les Diables rouges à former un autre grand partenariat.

Le partenariat Raphael Varane et Harry Maguire pourrait aider Manchester United à mettre fin à sa sécheresse de titre

Une mise à niveau sur Victor Lindelof

À 6’3″, Varane sera l’un des joueurs les plus grands de l’équipe et le deuxième défenseur central le plus grand derrière Maguire. Varane utilise très bien sa force en défense. Il est rarement intimidé par les attaquants et peut se défendre contre les plus forts d’entre eux. Des années d’entraînement aux côtés de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ont exposé Varane contre l’une des lignes offensives les plus puissantes de l’histoire du football.

L’une des plus grandes critiques de Victor Lindelof à Manchester United a été son manque de rythme. Le Suédois se retrouve souvent à lutter contre des adversaires plus rapides et a également du mal à se remettre en position ou à effectuer des courses de récupération une fois que l’attaquant a eu raison de lui.

Varane est un défenseur rapide. Le Français a le rythme pour affronter les plus rapides du lot et possède également un bon rythme de récupération. Jouer aux côtés de Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Ousmane Dembele et d’autres speedsters de l’équipe nationale française a déjà exposé Varane à certains des joueurs les plus rapides du monde.

Sur le plan technique, Varane est incomparable par rapport aux autres défenseurs d’élite. Il est bon avec le ballon aux pieds et possède également de brillantes capacités techniques. Il est calme et composé sous pression et aussi bon dans les airs avec un large éventail de passes dans son arsenal. Varane a un meilleur bilan en défendant les coups de pied arrêtés et les en-têtes de jeu ouvert et a la capacité d’aller plus haut sur le terrain lors de l’attaque, mais choisit souvent de s’asseoir et de permettre à son partenaire de faire des courses vers l’avant.

Varane ajoute une meilleure couverture lorsque Maguire monte plus haut sur le terrain

Ole Gunnar Solskjaer aime que son équipe de Manchester United maintienne une ligne haute et joue plus haut sur le terrain. Il s’attend à ce que les Red Devils jouent un système à haute pression. C’est presque similaire au système joué au Real Madrid sous Zinedine Zidane. Varane peut facilement passer au style de Manchester United en raison de ces similitudes.

À Madrid, Ramos a joué le rôle du défenseur agressif des deux. L’Espagnol a souvent lancé des attaques de la défense et a fait irruption au milieu de terrain chaque fois que l’occasion s’est présentée. Harry Maguire a également quelques similitudes avec Ramos. Mais chaque fois que United a essayé de mettre en œuvre le système la saison dernière, ils se sont souvent retrouvés dans des positions précaires. Le manque de rythme du duo Lindelof-Maguire a handicapé les Diables Rouges en défense de transition.

Raphael Varane rejoint les Diables Rouges avec la connaissance d’avoir déjà joué dans un système similaire avec un partenaire défensif similaire. L’instinct d’attaque et le port du ballon de Ramos ont souvent conduit Varane à jouer le rôle de défenseur central en profondeur. Cela a vu le Français agir comme le dernier homme en défense lors des contre-attaques de l’opposition.

Ce sont des situations dans lesquelles Raphaël Varane se démarque vraiment. Varane est un maître en défense de transition. C’est un lecteur astucieux du jeu et un défenseur brillant. Le joueur de 28 ans se jette rarement dans les tacles et attend patiemment que les attaquants fassent des erreurs. Varane aime défendre la zone plutôt que l’attaquant. Il interrompt souvent le jeu et pousse les attaquants vers des zones moins dangereuses du terrain. Il utilise son anticipation et son sens de la position brillant tout en défendant et ne recourt aux défis que si nécessaire.

Cela ne veut pas dire que Varane lutte contre les attaquants rapides. Le Français lui-même est rapide. Il possède un excellent rythme de récupération et a relevé des défis de dernière minute chaque fois que cela était nécessaire. Son athlétisme suprême et ses prouesses physiques ont été l’une de ses principales forces en défense de transition.

Raphael Varane a toujours prospéré aux côtés d’un partenaire dominant

Cela peut surprendre beaucoup, mais Varane en tant que seul défenseur dominant a conduit le Français à commettre de graves erreurs dans le passé. Un coup d’œil sur sa carrière au Real Madrid révèle que le joueur de 28 ans a commis plus d’erreurs en jouant sans Sergio Ramos. Il en a été de même pour la France. Aux côtés de Samuel Umtiti, il avait l’air bien, mais à côté de Presnel Kimpembe, il avait l’air un peu fragile.

A Manchester United, Raphael Varane a un partenaire similaire. Maguire n’est peut-être pas dans la même stratosphère que Ramos, mais à sa manière, il est un défenseur central très dominant. Comme Ramos, Maguire a de grandes qualités de leader et se charge de faire avancer son équipe. Son style de jeu a toujours aidé Lindelof à jouer avec un meilleur sang-froid et sous moins de pression. Varane pourrait également prospérer dans des circonstances similaires. Le Français n’est pas le genre de défenseur qui aime être sous les projecteurs.

Un meilleur partenaire défensif dans les duels aériens

Manchester United, depuis un certain temps, a du mal à faire face à la pression aérienne. L’arrivée de Harry Maguire a réglé certains de leurs problèmes lors de menaces aériennes. Mais le faible taux de réussite de Lindelof dans les duels aériens a laissé Manchester United dans certaines circonstances.

Comme mentionné précédemment, Varane est un défenseur plus fort que Lindelof. Le Français peut tenir bon et ne se laisse pas facilement intimider. Le joueur de 28 ans est également bien meilleur dans les airs que l’international suédois. Il a remporté 4,1 duels aériens contre 1,3 pour Lindelof la saison dernière. Il est également aussi bon dans les situations de coups de pied arrêtés que dans les jeux ouverts.

Une mentalité gagnante

Last but not least, Varane offre une mentalité de gagnant. Le Français a remporté 19 trophées dans sa carrière jusqu’à présent, dont la Coupe du monde. Il n’a pas encore perdu une finale dans sa carrière remplie de trophées.

Manchester United, en revanche, n’a pas remporté de titre majeur depuis quatre ans.

Son partenaire défensif n’a pas non plus connu de succès dans sa carrière. Varane apporterait plus d’expérience à la ligne défensive de Manchester United. Il aura également l’état d’esprit nécessaire pour disputer des matchs incontournables et des finales de coupe. Le Français peut fournir un avantage concurrentiel sur n’importe quel adversaire.

