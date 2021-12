Pourquoi Ray Allen rejette les comparaisons avec Stephen Curry

Ray Allen et Stephen Curry sont deux des plus grands tireurs à trois points de l’histoire de la NBA.

En tant que tel, au fil des ans, beaucoup ont commencé à les comparer pour tenter de déduire qui est vraiment le meilleur talent.

Cette semaine, Allen a fait une interview au cours de laquelle il a abordé ce même sujet.

Les idées d’Allen, tout bien considéré, sont fascinantes.

« Les gens l’ont comparé à moi-même et à Reggie [Miller] et à d’autres anciens tireurs, d’excellents tireurs de la NBA », a déclaré Allen à Monte Poole de NBC Sports Bay Area. «Mais il vraiment – ​​et je l’ai déjà dit – il opère vraiment un peu dans sa propre voie.

« J’aime Steph parce que c’est un mec formidable. C’est une bonne personne. C’est un grand père de famille. Je dis toujours que lorsque vous regardez un sport, vous célébrez et encouragez ceux que vous savez être de bonnes personnes et que vous voulez voir réussir et gagner. Il est difficile de ne pas enraciner pour Steph. Il est difficile de ne pas comprendre d’où il vient et qui il est. Pour pouvoir le voir et le célébrer, ce n’est pas du tout exagéré. Je suis juste heureux pour lui et sa famille. Je les connais depuis toujours.

Chose intéressante, la relation entre Curry et Allen remonte à loin.

« Steph venait à Milwaukee quand il était plus jeune, lui et Seth », a poursuivi Allen. «Et George Karl les laissait participer à des fusillades. Alors, ils venaient et nous faisions des exercices et ils étaient là avec nous. Et ils tiendraient le coup.

Allen détient le record actuel de la NBA pour le plus grand nombre de trois pointeurs avec 2 973. Curry, qui s’est connecté sur 2 940 trois, dépassera inévitablement cela cette saison.

La situation financière de Brittany Renner est allée de mal en pis. https://t.co/IOBsaziWlo – Jeu 7 (@game7__) 2 décembre 2021

Même si ses records sont battus par Curry, Allen semble être de bonne humeur à ce sujet. C’est un changement notable par rapport à la façon irrespectueuse dont Scottie Pippen a parlé de Curry et des Warriors la semaine dernière, c’est sûr.

Beaucoup de légendes ne peuvent pas gérer l’évolution du jeu, mais il est clair qu’Allen n’en fait pas partie.

En rapport: Le message cryptique de Kyrie Irving au milieu des dernières rumeurs commerciales sur les filets (photos)