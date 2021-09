Pourquoi Real Housewives Of Atlanta perd un autre acteur majeur

Il est également intéressant de noter que Cynthia Bailey a remercié NBC Universal, Bravo et Truly Original dans son message d’adieu, ajoutant qu’elle “a hâte de voir ce que nous ferons ensuite”. En mettant l’accent sur le «nous» là-bas, les fans peuvent éventuellement présumer que Bailey a un autre projet en préparation qui n’inclut pas les Real Housewives of Atlanta. Peut-être qu’elle aura ses propres retombées individuelles comme Kim Zolciak, un ancien de RHOA, l’a fait avec Don’t Be Tardy. Je ne parierais pas nécessairement là-dessus, mais les fans peuvent toujours voir Bailey participer au spécial vacances Real Housewives – aux côtés des anciens de la franchise Kenya Moore, Ramona Singer, Teresa Giudice et plus – lors de sa première sur Peacock en novembre.