Pourquoi Rebecca Romijn de X-Men a vraiment apprécié le processus de maquillage tout en jouant à Mystique

Il s’avère que le secret de Mystique est le maquillage. Si vous manquiez de sommeil et que vous aviez passé des heures à devenir bleu et écailleux, vous pourrez peut-être aussi tirer parti de l’énergie de Raven. D’autre part, Jennifer Lawrence a joué Mystique pour quatre films et dans un rôle plus important pour First Class, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix, et elle a admis que ce n’était pas le meilleur des temps. Elle a dit qu’elle ne se souciait pas des « fumées et des toxines » (compréhensible) ou du long processus épuisant dans une chaise de maquillage.