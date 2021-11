Pourquoi Red Bull a-t-il été trop rapide pour blâmer Tsunoda pour ses tours gâchés en Q3 · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a clairement indiqué qui, selon lui, était à blâmer après que ses deux pilotes aient dû abandonner leurs derniers tours lancés en qualifications.

« Nous avons Tsunoda’d », a-t-il résumé, rejetant la faute uniquement sur Yuki Tsunoda, la recrue que Red Bull a amenée en Formule 1 cette année avec son équipe junior AlphaTauri. Mais Red Bull était-il trop pressé de pointer du doigt Tsunoda pour avoir gâché les tours de Max Verstappen et Sergio Perez ?

Perez, le premier des deux pilotes Red Bull à rattraper Tsunoda, a affirmé qu’il n’aurait même pas dû être en Q3. Après tout, Tsunoda s’était vu infliger une pénalité sur la grille pour un changement de groupe motopropulseur qui l’avait obligé à partir à l’arrière. Pourquoi, alors, AlphaTauri avait-il prévu qu’il atteigne la Q3, étant donné que cela ne changerait pas grand-chose à sa position de départ, alors qu’un abandon en Q2 lui aurait permis de repartir avec des pneus neufs au lieu de pneus usagés ?

La raison principale était qu’avoir Tsunoda en Q3 signifiait qu’il pouvait être utilisé pour donner un sillage à Pierre Gasly, et améliorer ses chances d’une bonne position de qualification. Dans ce cas, Tsunoda a parfaitement fait son travail : Gasly a pris la cinquième place sur la grille, ce qui est en réalité le meilleur qu’il puisse espérer. « Nous sommes la première équipe derrière Red Bull et Mercedes et la cinquième position est pour nous comme une pole position », a déclaré Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri.

Perez a déclaré que Tsunoda n’aurait pas dû courir en Q3 AlphaTauri n’était pas la seule équipe à le faire. Lando Norris, qui a la même pénalité que Tsunoda, est également entré en Q3 pour donner un remorquage à son coéquipier.

La plainte de Perez ne s’accumule donc pas. Mais il est également vrai que Norris a réussi à remorquer Daniel Ricciardo sans gêner personne. Pourquoi Tsunoda n’a-t-il pas fait de même, et qui était à blâmer pour le fait qu’il ne l’a pas fait ?

Alors que les derniers runs de la Q3 commençaient, les pilotes Red Bull ont été informés que deux des autres voitures en piste n’étaient là que pour donner du souffle à leurs coéquipiers. Ils reculeraient donc et ne pousseraient pas pour établir des temps au tour rapides sur le chemin du retour aux stands.

« Norris remorque Ricciardo, ils viendront donc à deux », lui a conseillé l’ingénieur de course de Verstappen, Gianpiero Lambiase. « Tsunoda et Gasly ont également maintenant trois ans, Tsunoda remorquant Gasly. Je vais donc les traiter comme une voiture chacun.

Norris a atteint le premier virage et s’est retiré de la ligne pour laisser passer Ricciardo. Les AlphaTauris étaient maintenant les prochaines voitures derrière lui, emmenées par Gasly, qui venait de dépasser Tsunoda.

McLaren a donné à Norris trois mises à jour sur l’emplacement de Gasly alors que le pilote AlphaTauri l’a attrapé. Norris l’a laissé entrer dans le virage sept, le premier des trois virages rapides au milieu du tour où il y a peu d’espace pour laisser passer une autre voiture. Norris a ensuite accéléré dans les virages suivants et n’a pas été rattrapé par la voiture suivante derrière lui, appartenant à Carlos Sainz Jnr, avant la fin du tour.

Rapport : « Ce n’est pas la faute de Yuki » : le patron d’AlphaTauri défend Tsunoda après les critiques de Red BullPlus loin, Tsunoda avait laissé Sainz le dépasser pratiquement au même endroit que Norris avait laissé passer Gasly. Le chauffeur d’AlphaTauri avait été avisé « Sainz sept [seconds] derrière, poussant » et dûment reculé.

Mais son ingénieur de course Mattia Spini n’avait pas dit à Tsunoda qu’il y avait deux autres voitures à moins de sept secondes de Sainz : Perez et Verstappen. Au moment où Tsunoda a appris que Perez se rapprochait de lui, il avait déjà accéléré dans la séquence des virages sept à 11.

« Perez quatre derrière, poussant », a déclaré Spini. « Je pousse », ajouta-t-il alors que Perez se rapprochait. « Perez derrière vous », a-t-il poursuivi. Ensuite, « Verstappen trois derrière. »

Mais il était trop tard : Tsunoda avait pris le départ au virage 10 pour laisser passer le premier Red Bull. Perez a basculé dans le virage 10, a eu un survirage et s’est dirigé vers la zone de dégagement où la voiture de Tsunoda soulevait un panache de poussière – une distraction potentiellement inutile. Pendant un moment, il a semblé que le Red Bull allait s’enfoncer dans l’AlphaTauri.

Verstappen, distrait par les voitures dans le second tour, a ralenti et a perdu sa dernière chance de revendiquer une place au premier rang. « Ah, putain de merde », s’est-il exclamé, « qu’est-ce qui s’est passé devant moi ? »

« Pas tout à fait sûr », a répondu Lambiase. « Tsunoda, je ne sais pas, l’a garé, alors Checo a dû reculer. » « Incroyable », a fulminé Verstappen. « Un tel idiot. »

Mais alors que l’indignation de Verstappen contre le pilote AlphaTauri serait bientôt reprise par son directeur d’équipe, la réponse de Tsunoda aux messages de son ingénieur ne pouvait être blâmée. Au moment où il a été averti de la Red Bull de Perez, il était à un point sur la piste où laisser passer une voiture sans les distraire ou interférer avec leur aérodynamisme – comme l’a prétendu Perez – est très difficile.

Verstappen s’attendait à un drapeau jaune, et a réagiVerstappen, qui a perdu la pole position pour la dernière course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez pour ne pas avoir ralenti pour un drapeau jaune, a admis plus tard qu’à cette occasion, il avait reculé inutilement.

« Vous arrivez si vite qu’il est difficile de déterminer ce qui se passe », a-t-il déclaré. « Je viens de voir beaucoup de poussière, alors j’ai pensé qu’une voiture s’était écrasée et maintenant avec les règles du drapeau jaune, j’ai déjà été pris avec ça ici au Mexique, j’ai reculé un peu.

« Ensuite, aucun drapeau jaune n’est arrivé, alors j’ai continué à pousser, mais bien sûr, il y a déjà deux dixièmes et demi passés. Donc, mon tour était pratiquement terminé.

Pour la part de Tsunoda, il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune alternative dans les circonstances. « Si j’avais une autre chance, je ferais la même chose », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce que je dois faire d’autre. »

AlphaTauri aurait-il dû avertir Tsunoda plus tôt ? Sans doute, oui. Mais les stewards n’ont soulevé aucune inquiétude quant à la façon dont l’équipe a géré la situation. Il n’y a pas eu d’enquête pour savoir si Tsunoda avait entravé l’un ou l’autre des pilotes Red Bull.

Par la suite, Tsunoda ignorait initialement que l’incident avait affecté Verstappen ainsi que Perez. Il a été clairement choqué d’apprendre qu’il avait potentiellement gâché un tour de qualification pour un pilote que Tsunoda favorise ouvertement dans le combat pour le championnat.

Étant donné que, si cela avait été l’un des pilotes Mercedes que Tsunoda avait retardé, des accusations de collusion seraient sans aucun doute en train de circuler. Au lieu de cela, il y a une frustration évidente que la seule équipe à laquelle ils auraient pu s’attendre ne l’ait pas fait.

