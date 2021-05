Pourquoi regarder les films de la scie à la volée est la meilleure et la pire idée que j’ai eue

Il y a une histoire remarquable dans les films Saw, et contrairement à presque toutes les autres franchises d’horreur de ce type, tout tourne autour du tueur. Jigsaw a une vie, une histoire et même une famille. Ce n’est pas vraiment un personnage sympathique, mais il est, à tout le moins, un personnage qui peut être un peu compris. Le premier film Saw ne fait qu’effleurer la surface de tout cela, mais c’est là que les suites sont réellement précieuses. Ce ne sont pas seulement une excuse pour montrer de nouvelles machines à tuer élaborées; ce sont des opportunités pour approfondir Jigsaw et les autres personnages qui composent sa petite cabale de fous homicides.