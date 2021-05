Pourquoi Revuto est à la pointe d’une révolution basée sur Cardano

Compartir

Un changement de génération est en cours et Cardano pourrait être la rampe de lancement des dApps et des protocoles qui l’entreprendront. Revuto est le premier à proposer une vente publique de jetons. Ainsi, le fer de lance d’une nouvelle ère qui sera mise en œuvre après l’événement Hard Fork Combinator «Alonzo» et la mise en œuvre de la plate-forme de contrat intelligent, Plutus.

Revuto est un gestionnaire d’abonnements et une application mobile décentralisée. Créée pour briser les obstacles et les difficultés de l’économie de l’abonnement, son objectif principal est de permettre aux utilisateurs de gérer efficacement leurs services d’abonnement en termes de coûts et de temps.

Ce dApps a été créé pour éviter que les consommateurs ne se fatiguent et pour tirer le meilleur parti de leurs services en leur fournissant un outil pour approuver, reporter, bloquer ou reporter les frais d’abonnement sur leurs comptes.

Avec une croissance de 100% d’une année sur l’autre, l’économie des abonnements semble en passe de devenir une partie plus importante de l’avenir sur tous les marchés, de la télévision, du commerce électronique, des jeux et plus encore. Revuto protégera les consommateurs des conséquences du traitement de plusieurs abonnements. De cette manière, ce sera un filtre entre le client et les grandes entreprises qui bénéficient de l’expansion de ce modèle.

Revuto s’est appuyé sur Cardano en raison de ses capacités techniques et de sa mission, sa vision et sa philosophie basées sur la communauté. Depuis sa création, la plate-forme a cherché à améliorer la vie de ses utilisateurs avec des cas d’utilisation réels. Cardano combine le meilleur des blockchains de première et deuxième générations, telles que Bitcoin et Ethereum, et répond aux exigences de Revuto.

Fonctionnalités et distribution des jetons Revuto

La dApp aura un tableau de bord unique pour fournir aux utilisateurs une solution simple pour gérer leurs abonnements. Revuto se connectera aux méthodes de paiement traditionnelles. De plus, les cartes de débit virtuelles Revuto permettront plus d’options avec les monnaies fiduciaires.

Revuto Wallet prendra en charge les jetons stables EURR de Cardano, le jeton natif dApps, REVU et d’autres jetons natifs de la plate-forme. Les utilisateurs devront passer par un processus de configuration simple pour leurs portefeuilles et auront accès à des opportunités supplémentaires telles que des récompenses, des remboursements, plus de liberté pour renouveler leurs abonnements et limiter le montant d’argent qui sera dépensé pour les services.

Revuto disposera d’une plateforme de microcrédit et de prêt pour fournir aux utilisateurs plus de liquidités pour payer leurs souscriptions et une meilleure gestion de leurs flux de trésorerie. À l’avenir, Revuto tentera de devenir un processeur de paiement agréé. Ainsi, les utilisateurs pourront effectuer des paiements récurrents et sans friction vers n’importe quel service avec l’application sans l’intervention d’un tiers.

Le jeton natif de dApps, REVU, a été conçu pour bénéficier de la demande constante de renouvellement des abonnements et de la structure d’incitation de Revuto. De plus, REVU soutiendra son modèle de gouvernance qui sera éventuellement géré par la communauté.

REVU aura un approvisionnement total de 89 640 000 jetons qui seront libérés par vagues pour assurer une distribution équitable. Les ventes de jetons communautaires auront une période d’acquisition de 3 mois, et les ventes aux premiers contributeurs auront une période d’acquisition d’environ 6 à 12 mois. Cela garantit que les baleines ne pourront pas empêcher les petits investisseurs de participer à l’écosystème Revuto.

Revuto disposera d’un convertisseur ERC-20 pour émettre des wREVU et consolidera ses partenariats avec des plateformes d’échange pour garantir l’existence d’un marché liquide pour soutenir ses opérations. La dApp permettra aux utilisateurs de miser leurs jetons, d’accorder plus de récompenses aux détenteurs, aux fournisseurs de liquidité et aux références. Cardano est en train de créer une révolution et Revuto est prêt à avoir un impact. Selon son livre blanc, l’avenir sera entre les mains des consommateurs:

(Ils) devraient avoir l’opportunité d’aider à créer et diriger les produits qu’ils utilisent et de bénéficier largement de leur succès. Guidé par ces croyances, Revuto cherche à faire passer les intérêts de la communauté au premier plan et à détourner la plupart de ses profits vers ses utilisateurs et soutiens les plus fidèles.