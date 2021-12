Pourquoi RIVN Stock semble bien placé pour rebondir

de Rivian (NASDAQ :RIVN) les véhicules électriques reçoivent de superbes critiques et l’entreprise semble générer un fort buzz. Aussi important, je crois toujours que Wall Street « a le dos de » stock RIVN, et l’impressionnant partenariat du constructeur automobile avec Amazon (NASDAQ :AMZN) reste intact.

Source : Miro Vrlik Photographie / Shutterstock.com

Enfin, la baisse des actions de Rivian à la suite de sa récente mise à jour de la production a été significativement exagérée.

Et je pense qu’il y a de fortes chances que le Congrès promulgue de nouveaux crédits d’impôt pour les véhicules électriques au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Motor Trend a nommé le R1T de Rivian son « Camion de l’année 2022 ». Non seulement cela, mais la publication a appelé le R1T « Le camion le plus remarquable que nous ayons jamais conduit. »

Motor Trend a fait l’éloge de « l’excellence en ingénierie » du camion, citant, entre autres, ses « solutions de stockage intelligentes » et la superbe maniabilité du véhicule. Motor Trend a également fait l’éloge de la conception du véhicule électrique et de ses puissantes capacités de travail.

Stock RIVN et avis positifs

Une autre publication, Elektrek, a également été très impressionnée par la R1T, qui a récemment nommé l’EV son « véhicule 2021 de l’année ». Appelant le R1T un « changeur de jeu », l’auteur d’Elektrek, Seth Weintraub, affirme que le véhicule électrique est le meilleur véhicule électrique qu’il a conduit depuis le 2012 Tesla (NASDAQ :TSLA) Modèle S. Le Rivian R1T a une très faible traînée, une conception très efficace et « est étonnant sur les collines et les terrains fous », a déclaré Elektrek.

En ce qui concerne le buzz, Rivian a obtenu un score beaucoup plus élevé sur un test que j’ai conçu que Lucid.

Plus précisément, ma recherche dans l’onglet Actualités de Google pour « Rivian » le 21 décembre a révélé 15 articles sur le constructeur automobile dans les médias grand public, contre seulement quatre de ces articles for lucide (NASDAQ :LCID) en utilisant les mêmes paramètres le 30 novembre. Comme je l’ai expliqué dans mon article sur l’action LCID, par « actualités grand public », je fais référence à « des points de vente populaires qui se spécialisent dans la couverture de l’actualité générale plutôt que de se concentrer sur un créneau particulier tel que les affaires des nouvelles ou des automobiles.

Comme je l’ai également expliqué précédemment, la couverture médiatique est un élément clé du buzz, et elle contribue à stimuler et à accélérer l’autre élément clé : la discussion sur les réseaux sociaux.

Wall Street et Amazon

Dans ma chronique précédente sur l’action RIVN, j’ai soutenu que « Trois des plus grandes banques de Wall Street » étaient les souscripteurs de l’introduction en bourse de Rivian et par conséquent « ont une incitation importante à maintenir le cours des actions du fabricant de véhicules électriques à un niveau élevé ». Les autres investisseurs dans Rivian avant l’introduction en bourse étaient deux autres gros joueurs de Street – Fidelity Investments et Prix ​​T. Rowe (NASDAQ :TROW), avec Amazon, j’ai noté.

Compte tenu du soutien de tous ces grands noms, j’ai émis l’hypothèse que l’action RIVN, dont le prix d’introduction en bourse était de 78 $, ne descendrait pas en dessous de 95 $. Au cours de la récente baisse des actions, leur plus bas intrajournalier était de 88,40 $ et leur cours de clôture le plus bas était de 89,98 $. Étant donné que ces prix ne sont pas très inférieurs à 95 $, je continue de croire que la rue « aura le dos » du stock RIVN. En d’autres termes, je ne m’attends toujours pas à ce que les actions chutent brusquement ou se rapprochent beaucoup du prix d’introduction en bourse de Rivian.

Pendant ce temps, l’alliance de Rivian avec la plus grande entreprise de commerce électronique au monde reste intacte, le constructeur de véhicules électriques devant livrer 10 000 camions de livraison à Amazon d’ici la fin de 2022. un atout formidable et positif pour Rivian. De plus, une fois que le constructeur automobile aura commencé à livrer ses véhicules électriques à Amazon, le stock de RIVN devrait être fortement stimulé.

Une chute exagérée et les perspectives au Congrès

L’action RIVN a chuté après que le constructeur automobile a publié ses résultats du troisième trimestre le 16 décembre. Selon Barron’s, les investisseurs ont été contrariés par les totaux de production inférieurs aux attentes de l’entreprise. Plus précisément, Rivian a déclaré qu’il fabriquerait « fabriquerait quelques centaines d’unités de moins que leur estimation initiale de 1 200 pour 2021 ».

Mais il est important de garder à l’esprit que les véhicules en général et les véhicules électriques en particulier sont des machines extrêmement complexes et hautement informatisées qui doivent être assemblées avec précision. En conséquence, pour une start-up, commencer à fabriquer des véhicules électriques est très difficile. De plus, comme le dit le vieil adage, « il est plus important de bien faire les choses que de les faire rapidement ».

Cela s’applique certainement aux véhicules, où les erreurs peuvent être mortelles. Ainsi, de légers retards ici et là dans les délais de production ne devraient surprendre personne.

En ce qui concerne le Congrès, il y a de fortes chances que le projet de loi « Construire en mieux » soit fait, maintenant que le sénateur américain Joe Manchin semble avoir creusé les talons sur la législation. Mais je crois, comme d’autres le disent maintenant, que les démocrates pourraient très bien, après les deux premiers mois de l’année, chercher à adopter des parties de la loi séparément.

Après tout, plus ils ont de réussites populaires, plus ils peuvent raconter de belles histoires aux électeurs lorsqu’ils font campagne pour les élections importantes de 2022.

Manchin a déclaré qu’il s’opposait à l’octroi de crédits d’impôt spéciaux pour les véhicules électriques fabriqués par les syndicats, mais il n’a pas dit qu’il était contre le fait de rendre permanents les crédits d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques (ils sont désormais progressivement supprimés pour les véhicules électriques de chaque constructeur automobile après que le constructeur automobile a vendu un certain nombre de eux).

De plus, un certain nombre d’éminents politiciens républicains ont exprimé leur soutien aux véhicules électriques ces derniers mois. Ensemble, ces informations indiquent qu’il y a d’excellentes chances que des crédits d’impôt permanents pour les véhicules électriques soient promulgués l’année prochaine.

Le résultat sur RIVN Stock

Compte tenu des bonnes critiques des véhicules électriques de Rivian, du buzz qu’ils génèrent et du partenariat de l’entreprise avec Amazon, l’entreprise devrait être en mesure de vendre ses véhicules électriques aussi vite qu’elle peut le faire. De plus, je doute que les actions chutent bien en deçà de leurs niveaux actuels.

Par conséquent, je recommande d’acheter l’action sur leur récente faiblesse.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Upstart, Roku, Plug Power et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015.