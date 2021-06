Pourquoi Roblox continue-t-il de planter ? – Correctifs rapides pour ordinateur de bureau et mobile

Pourquoi Roblox continue-t-il de planter sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile ? Voici quelques conseils pour diagnostiquer le problème.

Roblox est un énorme jeu qui offre aux joueurs des outils de création pour créer leur propre divertissement. Mais parfois, vous pouvez rencontrer un crash Roblox de temps en temps. Si vous rencontrez des problèmes pour exécuter le jeu sur votre ordinateur de bureau, ordinateur portable ou appareil mobile, voici par où commencer.

Roblox n’arrête pas de planter – Windows

Exécutez-vous Roblox sur un ordinateur portable ou de bureau Windows ? Commençons par quelques conseils de base pour vous assurer que vous ne surchargez pas l’ordinateur. Avant d’ouvrir Roblox, assurez-vous de fermer toutes les applications indésirables ouvertes sur l’ordinateur.

L’exécution d’applications en arrière-plan peut consommer de la mémoire, ce qui peut expliquer pourquoi Roblox continue de planter. Lorsque vous jouez à Roblox, assurez-vous de fermer les applications que vous n’utilisez pas pour éviter que cela ne se produise. C’est l’étape la plus élémentaire que vous puissiez prendre pour éviter que Roblox ne plante sur votre ordinateur.

Exceptions antivirus

Parfois, les programmes antivirus peuvent causer des problèmes avec la connexion de Roblox à Internet. Un antivirus donnant un faux positif peut empêcher le lancement de l’exécutable Roblox. Vous devez soit désactiver l’antivirus lorsque vous jouez à Roblox, soit ajouter une exception.

Windows 10 est livré avec l’antivirus Windows Defender activé automatiquement. Voici comment ajouter une exception pour Roblox à cet antivirus.

Cliquez sur le menu Démarrer et recherchez ‘Paramètres.’Cliquer sur ‘Mise à jour et sécurité.’Trouve ‘Sécurité Windows‘ et cherchez ‘Protection contre les virus et les menaces.’Sous ces paramètres, choisissez ‘Gérer les paramètres.’Sous le ‘Exclusions‘ en-tête, cliquez sur ‘Ajouter ou retirer.’Choisir ‘Ajouter une exclusion‘ Alors choisi ‘Roblox.’

Une fois que vous avez ajouté Roblox en tant qu’exception à votre antivirus, lancez le jeu pour voir s’il plante toujours. Si vous pouvez jouer sans rencontrer de problèmes, c’est que votre antivirus était à l’origine du problème.

Mettre à jour les pilotes graphiques

Roblox n’est pas un jeu graphiquement intensif, mais vous devez toujours garder votre ordinateur à jour. Si Roblox continue de planter alors qu’il fonctionnait correctement auparavant, vous devrez peut-être mettre à jour vos pilotes graphiques.

Chaque fabricant de cartes graphiques facilite la mise à jour de ses GPU. Nvidia et AMD proposent tous deux un programme sur leur site Web qui vous alertera lorsque ces pilotes devront être mis à jour. Consultez le site Web du fabricant de votre carte vidéo pour savoir comment mettre à jour vos pilotes GPU.

Roblox n’arrête pas de planter – Mobile

Vous jouez à Roblox sur un appareil iOS ou Android et vous rencontrez des plantages ? Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour diagnostiquer les problèmes sur les appareils mobiles. Tout d’abord, assurez-vous que votre téléphone et l’application Roblox sont à jour.

Comment forcer la fermeture de RobloxAppuyez deux fois sur la touche “Accueil” de votre appareil.Faites glisser vers le haut sur le panneau d’aperçu de l’application Roblox pour le fermer.Appuyez sur l’icône Roblox pour rouvrir l’application.Redémarrez votre appareil

Parfois, le redémarrage de votre appareil mobile peut résoudre les problèmes que vous rencontrez. Maintenez simplement enfoncé le bouton d’alimentation de votre appareil pendant environ dix secondes. Ensuite, choisissez « Éteindre » dans le menu qui apparaît. Une fois que vous avez redémarré, ouvrez l’application Roblox pour voir si le problème de plantage est résolu.

Réinstaller Roblox

Parfois, une installation d’application peut être corrompue, surtout si une mise à jour est interrompue. Vous devrez peut-être réinstaller Roblox pour corriger les plantages. Voici comment.

Sur votre écran d’accueil, maintenez l’icône Roblox enfoncée. Appuyez sur le « X » qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’application. Confirmez que vous souhaitez « Supprimer » Roblox de votre téléphone. Attendez que l’application se désinstalle. Ouvrez le ‘App Store.’Recherchez Roblox pour le réinstaller.Ouvrez l’application pour confirmer qu’elle fonctionne.Vérifiez les paramètres de date et d’heure

Roblox est un jeu en ligne qui nécessite des paramètres de date et d’heure précis pour authentifier votre compte. Assurez-vous que ces paramètres sont précis pour éviter les problèmes de connexion. Parfois, le changement de fuseau horaire peut entraîner des problèmes de connexion.

Bon nombre de ces conseils vous aideront à diagnostiquer les problèmes de plantage Roblox les plus courants sur les ordinateurs de bureau et les mobiles. Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez l’assistance du jeu pour obtenir de l’aide sur votre problème spécifique.