Pourquoi Roblox était en panne hier et comment il est maintenant de retour en ligne

Le PDG de Roblox a expliqué pourquoi le jeu était en panne hier alors que les fans se réjouissent de son retour en ligne.

Halloween était vraiment effrayant pour toute la communauté car le jeu populaire était hors ligne depuis le 28 octobre. Cela a entraîné une baisse du nombre de joueurs quotidiens des 48 millions d’utilisateurs habituels à zéro.

La bonne nouvelle est que les services normaux ont repris et nous savons maintenant ce qui s’est passé.

Pourquoi Roblox était-il en panne hier ?

La raison pour laquelle Roblox était en panne hier est à cause d’une panne qui a commencé le 28 octobre.

Selon la mise à jour du fondateur et PDG David Baszucki, un système central de l’infrastructure du jeu a été submergé en raison d’un «bug subtil» dans les communications du service backend de l’équipe. Baszucki explique que cela a été causé par la croissance du nombre de serveurs dans leurs centres de données plutôt que par le trafic externe.

Le jeu a été interrompu pendant trois jours en raison de la difficulté de l’équipe à diagnostiquer le bug. Mais la bonne nouvelle est que le problème est désormais résolu.

Roblox est-il de nouveau en ligne ?

Roblox est de retour en ligne depuis le 1er novembre.

Les services normaux ont repris car l’équipe a pu identifier la cause première de ses problèmes. Cela leur a permis de résoudre le problème grâce au réglage des performances, à la reconfiguration et à la « réduction d’une certaine charge ».

Le PDG dit que plus de détails seront partagés à l’avenir lorsque l’autopsie sera entièrement terminée. Cependant, le plus important est que le jeu est désormais jouable et qu’il n’y a aucune perte de données de persistance des joueurs.

Une partie de la communauté a réagi à la bonne nouvelle sur Twitter en remerciant l’équipe d’avoir travaillé sans relâche pendant le week-end pour réparer le jeu.

De nombreux utilisateurs sont également extrêmement enthousiastes à l’idée de retourner dans le paysage virtuel afin de pouvoir à nouveau sortir avec tous leurs amis. Le statut hors ligne était ennuyeux et malheureux, mais maintenant tout le monde peut retourner sur son terrain de jeu préféré.

