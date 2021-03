Pourquoi Rufus Thomas était Stax Soul Royalty

Le type chauve avec des pattes grises affalé dans un T-shirt au dos de la pochette de l’album a l’air touffu et, oui, un peu vieux. Il est apparemment endormi. Mais attendez. N’est-ce pas une couronne sur sa tête? N’y a-t-il pas encore une allure royale chez ce type mature, malgré son état de conscience? Mieux vaut regarder devant, les gens, car alors nous regarderons ses semelles en cuir pendant qu’il saute en l’air, faisant sans doute le saut en arrière. Il est Rufus Thomas, «Prince héritier de la danse», et les fans de soul sont tous ses sujets. Il fait ça depuis avant qu’il y ait de la musique soul, avant qu’il y ait du rock’n’roll; peut-être même avant que quiconque ne prenne la peine de mettre un «R» devant «B»

Préparer une mousse funky

Sorti en 1973, Crown Prince Of Dance était le sixième et dernier album de Rufus pour le label Stax et son cinquième album des années 70. Il avait 53 ans à l’époque.

L’album est-il funky? Le parmesan bon marché pue-t-il? Cinq des six premiers morceaux sont du funk total, avec les sons rauques de Thomas vous disant de «Git On Up And Do It» sur un rythme piloté par des riffs de guitare un peu comme Parliament vers 1967; vous présenter votre dernier partenaire de danse plutôt mécanique, le «Funky Robot»; et transformant Petit Richard«Tutti Frutti» dans un groover bouillonnant.

«I Wanna Sang» fait gémir Rufus qu’il veut exercer ses cordes vocales plutôt que de danser – mais il travaille toujours dans une mousse funky. Le bruit sourd «Funkiest Man Alive» a une sensation lourde, et si la déclaration de titre s’use un peu après la meilleure partie de huit minutes, cela a donné au folk le temps de descendre. «I’m Still In Love With You», co-écrit avec Sir Mack Rice («Mustang Sally», et al) pourrait être une chanson de Stax de l’ère de la soul classique des années 60, mais elle repose également sur le One beat. Et il y a «The Funky Bird», un modeste hit qui picore dans le même chargeur que les plus célèbres chansons aviaires de Rufus «The Funky Penguin» et «Funky Chicken».

Maintenant, attendez une minute: les albums de Stax sont censés inclure une âme pure, n’est-ce pas? N’ayez pas peur, car le prince héritier de la danse devait reposer ses pieds boursouflés de temps en temps. Alors il nous apporte «Baby It’s Real», un plaidoyer délicieusement pessimiste à prendre au sérieux en tant qu’amant. C’est un clone de « Bring It On Home To Me », qui figure, comme il est écrit par Sam Cookele mentor de JW Alexander. «Steal A Little» est une histoire de style «Dark End Of The Street» / «Steal Away» avec le regrettable Rufus trouvant l’amour irrésistible et nécessaire, car la même chose lui est faite. Bien qu’il ait été enregistré avec la section rythmique Hi plutôt qu’avec l’équipage habituel de Stax, ce n’est pas un groove d’Al Green; il correspond parfaitement au reste du disque. Et il y a une coupe à la Nouvelle-Orléans du standard R&B de Barbara George «Je sais que tu ne veux plus de moi», qui pourrait provenir de pratiquement n’importe quelle période de la carrière d’enregistrement de Rufus.

Le groove était là

OK, ce n’est pas le genre de funk avec lequel les joueurs de l’Ohio auraient mis le feu aux charts dans les années 70 et ce n’est certainement pas James Brown«The Payback». C’est du gruau et de la sauce, pas une révolution de l’esprit. Mais tout de même, les morceaux de Crown Prince Of Dance ont été échantillonnés par des personnes comme Ennemi public, Big Daddy Kane et Ghostface Killah, parce que le groove était là.

Bien que Rufus ait peut-être été plus un amuseur qu’un soldat, il a quand même parlé des luttes des frères et sœurs pour trouver le bonheur, l’amour et une pause équilibrée – et l’a fait avec un sourire contagieux. Et n’allez pas penser que vous pouvez faufiler cette couronne de sa tête pendant qu’il fait sa sieste: il est plus alerte que vous ne le pensez. Endormi? Cette âme souveraine est juste en train de reposer ses yeux et ses pieds endoloris avant que le «Funkiest Man Alive» ne déchire à nouveau la scène.

