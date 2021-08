Pourquoi Ryan Reynolds ne voulait pas d’un camée Deadpool dans Free Guy

Non, je veux dire, pour moi, ce que j’aime le plus chez Free Guy, c’est que nous faisons quelque chose qui, je pense, est de plus en plus rare et très difficile à faire sur le marché actuel. Ce qui ouvre un grand film à succès basé sur rien d’autre qu’une idée originale. Je veux dire, ce n’est vraiment pas une IP, ce n’est pas une suite, ce n’est pas basé sur une bande dessinée, ce n’est basé sur rien. C’est basé sur un concept et une idée que les gens connaissent bien, qui est le monde du jeu vidéo. J’adore que nous ayons eu cette opportunité, donc non, je n’ai jamais vraiment ressenti le besoin de mettre Deadpool dedans. Il ne s’intégrerait pas vraiment là-dedans. Nous avons d’énormes surprises dans le film qui sont dues au travail chez Disney. Mais ouais non, je n’ai jamais pensé à mettre Deadpool là-dedans.